Terörle Mücadele Daire Başkanlığı: HDP’nin İstanbul'daki kongresine dair suç duyurusunda bulunuldu

Terörle Mücadele Daire Başkanlığı, HDP İstanbul 4'üncü Olağan Kongresi için suç duyurusunda bulundu.Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan basın açıklamasında, "12.12.2021 günü saat 11.00'de İstanbul ili Küçükçekmece ilçesi Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde HDP İstanbul 4'üncü Olağan Kongresi yapılmıştır. Kongre bilgisi üzerine İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüzce saat 8.00 itibariyle bahse konu yerde gerekli emniyet tedbirleri alınmıştır. Kongre, katılımların akabinde 11.00 itibariyle başlamıştır.Kongre salonunda katılımcılar tarafından terör örgütü elebaşını övücü sloganlar ile örgütsel marşların söylenmesinin tespit edilmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur” denildi.
Terörle Mücadele Daire Başkanlığı, HDP İstanbul kongresi için suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi.
Terörle Mücadele Daire Başkanlığı, HDP İstanbul 4'üncü Olağan Kongresi için suç duyurusunda bulundu.
Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan basın açıklamasında, "12.12.2021 günü saat 11.00'de İstanbul ili Küçükçekmece ilçesi Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde HDP İstanbul 4'üncü Olağan Kongresi yapılmıştır.
Kongre bilgisi üzerine İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüzce saat 8.00 itibariyle bahse konu yerde gerekli emniyet tedbirleri alınmıştır. Kongre, katılımların akabinde 11.00 itibariyle başlamıştır.
Kongre salonunda katılımcılar tarafından terör örgütü elebaşını övücü sloganlar ile örgütsel marşların söylenmesinin tespit edilmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur” denildi.