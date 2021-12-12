Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Bakan Karaismailoğlu: 2022 yılında milli elektrikli tren raylarda olacak
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20211212/togg-ceosu-karakas-hedefimiz-sadece-bir-otomobil-yapmak-degil-1051698373.html
TOGG CEO'su Karakaş: Hedefimiz sadece bir otomobil yapmak değil
TOGG CEO'su Karakaş: Hedefimiz sadece bir otomobil yapmak değil
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş, "Hedefimiz sadece bir otomobil yapmak değil. Fikri ve sınai mülkiyeti tamamıyla... 12.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-12T19:06+0300
2021-12-12T19:06+0300
ekonomi
yerli otomobil
togg
yerli otomobil girişim grubu
gürcan karakaş
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104092/56/1040925615_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_904277c15b302697642c71e637372465.jpg
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi'nde (Stratcom Summit '21), Türkiye'nin Otomobili, THY ve İstanbul Havalimanı'nın markalaşma vizyonu ve hedefleri ele alındı.Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen zirvede, "Türkiye'nin Markaları" özel oturumu gerçekleştirildi.Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş, oturumda yaptığı sunumda, tüm dünyada oyunun kurallarının değiştiğini ve teknolojinin artık hayatın her alanında ilerlemesiyle insanlara ilave bir konforu da beraberinde getirdiğini dile getirdi.Yola, "otomobilden fazlası" sloganıyla çıktıklarını anımsatan Karakaş, "Çünkü otomobilin bir yaşam alanına dönüşeceğini biliyoruz, görüyoruz. Tüm teknolojiyle beraber artık otomobili kullanmaya odaklanmayacak isek o zaman evinizde neler yapabiliyorsak ofisimizde, iş yerimizde neler yapabiliyorsak aracın içerisinde de yapabileceğiz. O nedenle bu akıllı cihazın dönüşümü, bizim yola çıkış noktamızdaki temel motivasyonumuz." ifadelerini kullandı.Verilerin sektöre ilişkin kar havuzlarının değiştiğine işaret ettiğini aktaran Karakaş, bu nedenle herkesin bu dönüşümde yer almak istediğini söyledi.Eskiden olduğu gibi büyük bir maddi sermayenin bu yarışta çok fazla bir öneminin olmadığını ifade eden Karakaş, "Entelektüel sermayenin ve bilgi birikiminin, bu bilgi birikimini hızlı bir şekilde, çevik bir şekilde kullanıcıları ve kullanıcıların beklentileri doğrultusunda çözümlere dönüştürülmesinde bir marifet var ve bunu yapabilen şirketler çok daha hızlı bir şekilde bu işi başarabiliyorlar." diye konuştu.TOGG'un hedeflerine değinen Karakaş, "Hedefimiz sadece bir otomobil yapmak değil. Fikri ve sınai mülkiyeti tamamıyla ülkemize ait olan, bir küresel marka, dünyada rekabet edebilecek bir marka ortaya çıkarmak...Bunu yaparken teknolojinin mobilite ekosistemine dönüştüğü bir ortamda, Türkiye'nin mobilite ekosisteminin çekirdeğini de oluşturmak... Tamamını yaparız demiyoruz, öyle bir iddiamız yok ama çekirdeğini kurup hızlı bir şekilde gelişmesini sağlayacak bir yapıya kavuşturmak istiyoruz. Bunu yaparken bizim gerek şirketimizin hissedarlarının yapısı, gerek bu yolculukta ihtiyaç olacak yetkinliklere hissedarlar tarafından sahip olunması yine bizim güç aldığımız konulardan bir tanesi." ifadelerini kullandı.'Biz yüzde 51'i söz verdik kendimize, ülkemize ve yüzde 51'le başlıyoruz'Yerlilik konusunun da bu anlamda ikinci önemli bir hedef olduğuna dikkati çeken Karakaş, şunları kaydetti:Marka yolculuğu noktasında gerekli pazar araştırmalarını da yaptıklarını, hedef kitlesinin bilinçaltı beklentilerinin araştırıldığını aktaran Karakaş, bunun sonucunda da kendine özgü güçlü bir marka DNA'sının ortaya çıktığını sözlerine ekledi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104092/56/1040925615_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_63a051cc08f3403ab64c22c0b3213cca.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
yerli otomobil, togg, yerli otomobil girişim grubu, gürcan karakaş

TOGG CEO'su Karakaş: Hedefimiz sadece bir otomobil yapmak değil

19:06 12.12.2021
© AA / Sanayi ve Teknoloji BakanlığıTürkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2021
© AA / Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Abone ol
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş, "Hedefimiz sadece bir otomobil yapmak değil. Fikri ve sınai mülkiyeti tamamıyla ülkemize ait olan, bir küresel marka, dünyada rekabet edebilecek bir marka ortaya çıkarmak" dedi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi'nde (Stratcom Summit '21), Türkiye'nin Otomobili, THY ve İstanbul Havalimanı'nın markalaşma vizyonu ve hedefleri ele alındı.
Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen zirvede, "Türkiye'nin Markaları" özel oturumu gerçekleştirildi.
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş, oturumda yaptığı sunumda, tüm dünyada oyunun kurallarının değiştiğini ve teknolojinin artık hayatın her alanında ilerlemesiyle insanlara ilave bir konforu da beraberinde getirdiğini dile getirdi.
Yola, "otomobilden fazlası" sloganıyla çıktıklarını anımsatan Karakaş, "Çünkü otomobilin bir yaşam alanına dönüşeceğini biliyoruz, görüyoruz. Tüm teknolojiyle beraber artık otomobili kullanmaya odaklanmayacak isek o zaman evinizde neler yapabiliyorsak ofisimizde, iş yerimizde neler yapabiliyorsak aracın içerisinde de yapabileceğiz. O nedenle bu akıllı cihazın dönüşümü, bizim yola çıkış noktamızdaki temel motivasyonumuz." ifadelerini kullandı.
Verilerin sektöre ilişkin kar havuzlarının değiştiğine işaret ettiğini aktaran Karakaş, bu nedenle herkesin bu dönüşümde yer almak istediğini söyledi.
Eskiden olduğu gibi büyük bir maddi sermayenin bu yarışta çok fazla bir öneminin olmadığını ifade eden Karakaş, "Entelektüel sermayenin ve bilgi birikiminin, bu bilgi birikimini hızlı bir şekilde, çevik bir şekilde kullanıcıları ve kullanıcıların beklentileri doğrultusunda çözümlere dönüştürülmesinde bir marifet var ve bunu yapabilen şirketler çok daha hızlı bir şekilde bu işi başarabiliyorlar." diye konuştu.
TOGG'un hedeflerine değinen Karakaş, "Hedefimiz sadece bir otomobil yapmak değil. Fikri ve sınai mülkiyeti tamamıyla ülkemize ait olan, bir küresel marka, dünyada rekabet edebilecek bir marka ortaya çıkarmak...Bunu yaparken teknolojinin mobilite ekosistemine dönüştüğü bir ortamda, Türkiye'nin mobilite ekosisteminin çekirdeğini de oluşturmak... Tamamını yaparız demiyoruz, öyle bir iddiamız yok ama çekirdeğini kurup hızlı bir şekilde gelişmesini sağlayacak bir yapıya kavuşturmak istiyoruz. Bunu yaparken bizim gerek şirketimizin hissedarlarının yapısı, gerek bu yolculukta ihtiyaç olacak yetkinliklere hissedarlar tarafından sahip olunması yine bizim güç aldığımız konulardan bir tanesi." ifadelerini kullandı.

'Biz yüzde 51'i söz verdik kendimize, ülkemize ve yüzde 51'le başlıyoruz'

Yerlilik konusunun da bu anlamda ikinci önemli bir hedef olduğuna dikkati çeken Karakaş, şunları kaydetti:
"Biz yüzde 51'i söz verdik kendimize, ülkemize ve yüzde 51'le başlıyoruz. 60 senedir ülkemizde otomobil üreten şirketler var, hafif ticaret araç üreten şirketler var. Sanayi Bakanlığı web sitesine girdiğimiz zaman bu rakamların yüzde 20, yüzde 65'ler seviyesinde değiştiğini görüyoruz. Dolayısıyla 'Bu iyi bir rakam mıdır?' derseniz evet bu oldukça iyi bir hedeftir, iddialı bir hedeftir ve biz bunu yaparken aynı zamanda Türkiye'deki iş ortaklarımızla beraber yeni dünyaya hazırlanıyoruz ve yeni dünyayı beraber dönüştürmek için alt yapıyı tamamlıyoruz."
Marka yolculuğu noktasında gerekli pazar araştırmalarını da yaptıklarını, hedef kitlesinin bilinçaltı beklentilerinin araştırıldığını aktaran Karakaş, bunun sonucunda da kendine özgü güçlü bir marka DNA'sının ortaya çıktığını sözlerine ekledi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
20:26CHP'li Yavuzyılmaz: Zafer Havalimanı'nda uçmayan yolcu için ödenen garanti tutarı 91 milyon lira
20:17Bakan Karaismailoğlu: 2022 yılında milli elektrikli tren raylarda olacak
20:03İBB, zam sonrası oluşan halk ekmek kuyruğunun görüntülerini paylaştı
19:35Türkiye'de koronavirüs salgınının son 24 saati: 182 can kaybı, 17 bin 956 yeni vaka
19:33Diyanet: Cami tabelalarından TC ibaresinin kaldırıldığı iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır
19:06Milli Eğitim Bakanı Özer: Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi, inşallah bu ay içinde TBMM'ye gelecek
19:06TOGG CEO'su Karakaş: Hedefimiz sadece bir otomobil yapmak değil
19:01Kırmızı kart gören futbolcu hakeme kafa attı, maç tatil edildi
19:01Vampirleri dünyaya sevdiren yazar Anne Rice gotik dünyaya göçtü
18:56Su Elçileri Derneği: Sudan sebepler koronadan daha çok öldürüyor
18:37Dr. Özen: Halı saha maçı öncesi kardiyoloğa görünün
18:35TDP lideri Sarıgül: İnanmayan on bin kişi olacağına, inanan yüz kişi ile kazanacağız
18:26Berfin Özek, yüzüne kezzap döken sevgilisi Ozan Çeltik ile evlendi
18:18Aynı mahalledeki 16 aracın lastiği kesildi
18:13CHP'li Şahin: Şehir hastanelerinde devasa kamu zararı var
18:05Dostluk mesajları verilen futbol maçında arbede çıktı
18:04İtalya’da doğalgaz patlaması: Can kaybı 3’e yükseldi, 6 kişi kayıp
17:59İran, 'milli kripto parasını' piyasaya sürüyor
17:56Kediyi kalp masajı ve suni teneffüsle kurtaran itfaiye eri: Bizim için her can önemli
17:42Sahiplendiği kediyi darbeden kişiye idari para cezası verildi