https://tr.sputniknews.com/20211212/togg-ceosu-karakas-hedefimiz-sadece-bir-otomobil-yapmak-degil-1051698373.html

TOGG CEO'su Karakaş: Hedefimiz sadece bir otomobil yapmak değil

TOGG CEO'su Karakaş: Hedefimiz sadece bir otomobil yapmak değil

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş, "Hedefimiz sadece bir otomobil yapmak değil. Fikri ve sınai mülkiyeti tamamıyla... 12.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-12T19:06+0300

2021-12-12T19:06+0300

2021-12-12T19:06+0300

ekonomi

yerli otomobil

togg

yerli otomobil girişim grubu

gürcan karakaş

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi'nde (Stratcom Summit '21), Türkiye'nin Otomobili, THY ve İstanbul Havalimanı'nın markalaşma vizyonu ve hedefleri ele alındı.Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen zirvede, "Türkiye'nin Markaları" özel oturumu gerçekleştirildi.Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş, oturumda yaptığı sunumda, tüm dünyada oyunun kurallarının değiştiğini ve teknolojinin artık hayatın her alanında ilerlemesiyle insanlara ilave bir konforu da beraberinde getirdiğini dile getirdi.Yola, "otomobilden fazlası" sloganıyla çıktıklarını anımsatan Karakaş, "Çünkü otomobilin bir yaşam alanına dönüşeceğini biliyoruz, görüyoruz. Tüm teknolojiyle beraber artık otomobili kullanmaya odaklanmayacak isek o zaman evinizde neler yapabiliyorsak ofisimizde, iş yerimizde neler yapabiliyorsak aracın içerisinde de yapabileceğiz. O nedenle bu akıllı cihazın dönüşümü, bizim yola çıkış noktamızdaki temel motivasyonumuz." ifadelerini kullandı.Verilerin sektöre ilişkin kar havuzlarının değiştiğine işaret ettiğini aktaran Karakaş, bu nedenle herkesin bu dönüşümde yer almak istediğini söyledi.Eskiden olduğu gibi büyük bir maddi sermayenin bu yarışta çok fazla bir öneminin olmadığını ifade eden Karakaş, "Entelektüel sermayenin ve bilgi birikiminin, bu bilgi birikimini hızlı bir şekilde, çevik bir şekilde kullanıcıları ve kullanıcıların beklentileri doğrultusunda çözümlere dönüştürülmesinde bir marifet var ve bunu yapabilen şirketler çok daha hızlı bir şekilde bu işi başarabiliyorlar." diye konuştu.TOGG'un hedeflerine değinen Karakaş, "Hedefimiz sadece bir otomobil yapmak değil. Fikri ve sınai mülkiyeti tamamıyla ülkemize ait olan, bir küresel marka, dünyada rekabet edebilecek bir marka ortaya çıkarmak...Bunu yaparken teknolojinin mobilite ekosistemine dönüştüğü bir ortamda, Türkiye'nin mobilite ekosisteminin çekirdeğini de oluşturmak... Tamamını yaparız demiyoruz, öyle bir iddiamız yok ama çekirdeğini kurup hızlı bir şekilde gelişmesini sağlayacak bir yapıya kavuşturmak istiyoruz. Bunu yaparken bizim gerek şirketimizin hissedarlarının yapısı, gerek bu yolculukta ihtiyaç olacak yetkinliklere hissedarlar tarafından sahip olunması yine bizim güç aldığımız konulardan bir tanesi." ifadelerini kullandı.'Biz yüzde 51'i söz verdik kendimize, ülkemize ve yüzde 51'le başlıyoruz'Yerlilik konusunun da bu anlamda ikinci önemli bir hedef olduğuna dikkati çeken Karakaş, şunları kaydetti:Marka yolculuğu noktasında gerekli pazar araştırmalarını da yaptıklarını, hedef kitlesinin bilinçaltı beklentilerinin araştırıldığını aktaran Karakaş, bunun sonucunda da kendine özgü güçlü bir marka DNA'sının ortaya çıktığını sözlerine ekledi.

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yerli otomobil, togg, yerli otomobil girişim grubu, gürcan karakaş