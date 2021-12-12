Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211212/trabzonda-kopegi-silahla-vurarak-yaralayan-bir-kisi-gozaltina-alindi-1051680943.html
Trabzon'da köpeği silahla vurarak yaralayan bir kişi gözaltına alındı
Trabzon'da köpeği silahla vurarak yaralayan bir kişi gözaltına alındı
Trabzon'da sokak köpeğinin silahla vurulmasıyla ilgili bir kişi gözaltına alındı. 12.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-12T01:21+0300
2021-12-12T01:22+0300
türkiye
silah
hayvan hakları
sokak köpeği
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0c/1051680918_10:0:1009:562_1920x0_80_0_0_ce4b83a2cef20ae516f24182c5d076d9.jpg
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Ortahisar ilçesine bağlı Çukurçayır Mahallesi'nde kangal cinsi bir köpeğin yaralı halde bulunmasına ilişkin soruşturma başlatıldı.Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Asayiş Şubesi'nce yürütülen çalışma kapsamında, köpeğin yaralı bulunduğu yerdeki kan izlerini takip eden ekipler, izlerin yaklaşık 500 metre geride bittiğini tespit etti.Kan izinin bittiği yerdeki bir inşaat firmasına ait arazide kamelya ve özel güvenlik kulübesi ile tavuk kümesinin olduğu, kümesin kontrollerini A.H'nin yaptığı belirlendi.Kulübede yapılan aramada bir adet havalı tüfek bulan ekipler, A.H'yi gözaltına aldı.Çukurçayır Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde vatandaşlar tarafından başından yaralı halde bulunan sokak köpeği, olay yerine gelen Ortahisar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince tedavisi yapıldıktan sonra hayvan barınağına teslim edilmiş, olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0c/1051680918_135:0:884:562_1920x0_80_0_0_0166fda50538029d9aabdb91e789a42b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
silah, hayvan hakları, sokak köpeği

Trabzon'da köpeği silahla vurarak yaralayan bir kişi gözaltına alındı

01:21 12.12.2021 (güncellendi: 01:22 12.12.2021)
© İHASokak köpeğinin silahla vurulması
Sokak köpeğinin silahla vurulması - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2021
© İHA
Abone ol
Trabzon'da sokak köpeğinin silahla vurulmasıyla ilgili bir kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Ortahisar ilçesine bağlı Çukurçayır Mahallesi'nde kangal cinsi bir köpeğin yaralı halde bulunmasına ilişkin soruşturma başlatıldı.
Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Asayiş Şubesi'nce yürütülen çalışma kapsamında, köpeğin yaralı bulunduğu yerdeki kan izlerini takip eden ekipler, izlerin yaklaşık 500 metre geride bittiğini tespit etti.
Kan izinin bittiği yerdeki bir inşaat firmasına ait arazide kamelya ve özel güvenlik kulübesi ile tavuk kümesinin olduğu, kümesin kontrollerini A.H'nin yaptığı belirlendi.
Kulübede yapılan aramada bir adet havalı tüfek bulan ekipler, A.H'yi gözaltına aldı.
Çukurçayır Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde vatandaşlar tarafından başından yaralı halde bulunan sokak köpeği, olay yerine gelen Ortahisar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince tedavisi yapıldıktan sonra hayvan barınağına teslim edilmiş, olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
02:14SGK, elektronik tebligat başvuru süresini 31 Ocak'a kadar uzattı
02:00Sağlık, Çevre, Aile ve Çalışma bakanlıklarının 2022 yılı bütçeleri kabul edildi
01:44Bakan Kurum: Türkiye'yi küresel iklim değişikliğiyle mücadelenin en önemli aktörü yapacağız
01:21Trabzon'da köpeği silahla vurarak yaralayan bir kişi gözaltına alındı
01:04Rusya hükümeti, sera gazı emisyonlarını sınırlamaya yönelik deney yasasını onayladı
00:56ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Donfried Moskova ve Kiev’i ziyaret edecek
00:46Putin, deniz memelilerinin eğlence amaçlı avlanmasına yasak getirilmesi fikrini destekledi
00:39Biden: ABD tarihinin muhtemelen en ölümcül kasırgasıyla karşı karşıya kaldık
00:31Beyaz Rusların Türkiye’ye göçünün 100. yılı: Göçün Türk toplumuna etkisi ne oldu?
00:30San Marino, Sputnik Light'ı takviye doz olarak kullanmaya başlayacak
00:26Meryem Betül Çavdar dünya şampiyonu oldu
00:23Murat Ongun'dan, Bakan Soylu'ya '557 terörist' yanıtı: Hiçbirinin adli sicil kaydına rastlanmadı
00:22Anket: Ukraynalıların yarısından fazlası Rusya ile doğrudan müzakere fikrini destekliyor
00:03Rus milli takımının Pekin Olimpiyatları’nda giyeceği kıyafetlerin tanıtımı yapıldı
00:02AK Parti ve MHP, TİP’in canlı yayınına tepki gösterdi: 'Korsan yayın yapılıyor'
DünABD, Ukrayna'ya 200 milyon dolarlık askeri yardım tedarikini askıya aldı
DünBakan Derya Yanık: İhtiyaç sahibi olup da hizmetlere ulaşamayan tek bir vatandaşımız dahi kalmadı
DünHasankeyf kazılarında 3 bin yıl öncesine ait bulgulara ulaşıldı
DünAK Partili Özhaseki: İBB, ajanslara algı operasyonu çekmesi için 850 milyon lira verdi
DünBakan Koca: Omicron varyantı 6 kişide tespit edildi, biri İstanbul'da