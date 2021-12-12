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https://tr.sputniknews.com/20211212/turk-tabipleri-birligi-ve-hekim-sen-greve-gidiyor-aciller-disinda-saglik-hizmeti-sunulmayacak-1051702712.html
Türk Tabipleri Birliği ve Hekim-Sen greve gidiyor: Aciller dışında sağlık hizmeti sunulmayacak
Türk Tabipleri Birliği ve Hekim-Sen greve gidiyor: Aciller dışında sağlık hizmeti sunulmayacak
TBMM Genel Kurulu’nda sağlık personelinin özlük haklarına ilişkin düzenlemelerin geri çekilmesi üzerine Türk Tabipleri Birliği (TTB) grev karar aldı. 15 Aralık... 12.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-12T23:54+0300
2021-12-12T23:56+0300
türkiye
grev
türk tabipleri birliği (ttb)
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Bugünkü TBMM Genel Kurulu'nda hekim ve diş hekimlerinin özlük haklarında iyileştirme yapılmasını öngören düzenleme teklif geri çekildi.Sağlık personelinin özlük haklarına ilişkin düzenlemeleri içeren ve komisyona geri çekilen ilgili maddeleri yeniden görüşerek, söz konusu maddelerin tekliften düşürülmesine karar verildi.AK Parti milletvekillerinin önergesiyle tekliften çıkarılan maddeler, değerlendirilmesi ve kapsamının genişletilmesi amacıyla TBMM Sağlık Komisyonu’na havale edildi.Gün içerisinde “Sakın geri atmayın” uyarılarında bulunan TTB, yaşanan gelişmeler üzerine grev kararı aldığını duyurdu. TTB, kararını şu ifadelerle duyurdu:Konuyla ilgili 13 Aralık Pazartesi günü TTB Genel Merkezi'nde basın açıklaması yapılacağı duyuruldu.Bir grev açıklaması da Hekim-Sen'den geldi.Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
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grev, türk tabipleri birliği (ttb)

Türk Tabipleri Birliği ve Hekim-Sen greve gidiyor: Aciller dışında sağlık hizmeti sunulmayacak

23:54 12.12.2021 (güncellendi: 23:56 12.12.2021)
© AATürk Tabipler Birliği (TTB)
Türk Tabipler Birliği (TTB) - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2021
© AA
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TBMM Genel Kurulu’nda sağlık personelinin özlük haklarına ilişkin düzenlemelerin geri çekilmesi üzerine Türk Tabipleri Birliği (TTB) grev karar aldı. 15 Aralık Çarşamba günü grev yapacaklarını duyuran TTB, "Aciller dışında sağlık hizmeti sunulmayacaktır" açıklamasında bulundu.
Bugünkü TBMM Genel Kurulu'nda hekim ve diş hekimlerinin özlük haklarında iyileştirme yapılmasını öngören düzenleme teklif geri çekildi.
Sağlık personelinin özlük haklarına ilişkin düzenlemeleri içeren ve komisyona geri çekilen ilgili maddeleri yeniden görüşerek, söz konusu maddelerin tekliften düşürülmesine karar verildi.
AK Parti milletvekillerinin önergesiyle tekliften çıkarılan maddeler, değerlendirilmesi ve kapsamının genişletilmesi amacıyla TBMM Sağlık Komisyonu’na havale edildi.
Gün içerisinde “Sakın geri atmayın” uyarılarında bulunan TTB, yaşanan gelişmeler üzerine grev kararı aldığını duyurdu. TTB, kararını şu ifadelerle duyurdu:
“Şimdi G(ö)REV zamanı 15 Aralık Çarşamba günü tam gün G(ö)REV'deyiz. Aciller dışında sağlık hizmeti sunulmayacaktır. “
Konuyla ilgili 13 Aralık Pazartesi günü TTB Genel Merkezi'nde basın açıklaması yapılacağı duyuruldu.
Bir grev açıklaması da Hekim-Sen'den geldi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
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