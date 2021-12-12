https://tr.sputniknews.com/20211212/turk-tabipleri-birligi-ve-hekim-sen-greve-gidiyor-aciller-disinda-saglik-hizmeti-sunulmayacak-1051702712.html

Türk Tabipleri Birliği ve Hekim-Sen greve gidiyor: Aciller dışında sağlık hizmeti sunulmayacak

Türk Tabipleri Birliği ve Hekim-Sen greve gidiyor: Aciller dışında sağlık hizmeti sunulmayacak

TBMM Genel Kurulu’nda sağlık personelinin özlük haklarına ilişkin düzenlemelerin geri çekilmesi üzerine Türk Tabipleri Birliği (TTB) grev karar aldı. 15 Aralık... 12.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-12T23:54+0300

2021-12-12T23:54+0300

2021-12-12T23:56+0300

türkiye

grev

türk tabipleri birliği (ttb)

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Bugünkü TBMM Genel Kurulu'nda hekim ve diş hekimlerinin özlük haklarında iyileştirme yapılmasını öngören düzenleme teklif geri çekildi.Sağlık personelinin özlük haklarına ilişkin düzenlemeleri içeren ve komisyona geri çekilen ilgili maddeleri yeniden görüşerek, söz konusu maddelerin tekliften düşürülmesine karar verildi.AK Parti milletvekillerinin önergesiyle tekliften çıkarılan maddeler, değerlendirilmesi ve kapsamının genişletilmesi amacıyla TBMM Sağlık Komisyonu’na havale edildi.Gün içerisinde “Sakın geri atmayın” uyarılarında bulunan TTB, yaşanan gelişmeler üzerine grev kararı aldığını duyurdu. TTB, kararını şu ifadelerle duyurdu:Konuyla ilgili 13 Aralık Pazartesi günü TTB Genel Merkezi'nde basın açıklaması yapılacağı duyuruldu.Bir grev açıklaması da Hekim-Sen'den geldi.Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

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grev, türk tabipleri birliği (ttb)