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Türkiye Uzay Ajansı paylaştı: Ay Görevi çalışmaları sürüyor
Türkiye Uzay Ajansı paylaştı: Ay Görevi çalışmaları sürüyor
Milli Uzay Programı tüm hızıyla sürüyor. Türkiye Uzay Ajansı, Ay görevine ilişkin yapılan çalışmalarla ilgili görüntü paylaştı. 12.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-12T09:39+0300
2021-12-12T09:39+0300
2021-12-12T09:54+0300
türkiye uzay ajansı
yaşam
ay
görev
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Paylaşım Türkiye Uzay Ajansı'nın Twitter hesabı üzerinden yapıldı.Milli Uzay Programı'ndaki önemli hedeflerden biri olan Ay görevi ile ilgili çalışmaların hız kesmeden sürdüğü ifade edildi.Bu görevde kullanılacak hibrit motorun geliştirilmesine ilişkin test ve çalışmaların görüntüleri yayınlandı.Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da, TBMM genel kurulundaki bütçe görüşmelerinde "Ay’a sert iniş yapma hedefine yönelik çalışmalarımızı hızlandırdık" demişti.
https://tr.sputniknews.com/20211201/turkiye-uzay-ajansi-acikladi-bir-asteroit-tarafindan-vurulacak-miyiz-1051328185.html
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türkiye uzay ajansı, ay, görev
Türkiye Uzay Ajansı paylaştı: Ay Görevi çalışmaları sürüyor 09:39 12.12.2021 (güncellendi: 09:54 12.12.2021)
Milli Uzay Programı tüm hızıyla sürüyor. Türkiye Uzay Ajansı, Ay görevine ilişkin yapılan çalışmalarla ilgili görüntü paylaştı.
Paylaşım Türkiye Uzay Ajansı'nın Twitter hesabı üzerinden yapıldı.
Milli Uzay Programı'ndaki önemli hedeflerden biri olan Ay görevi ile ilgili çalışmaların hız kesmeden sürdüğü ifade edildi.
Bu görevde kullanılacak
hibrit motorun geliştirilmesine ilişkin test ve çalışmaların görüntüleri yayınlandı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Mustafa Varank da, TBMM genel kurulundaki bütçe görüşmelerinde " demişti. Ay’a sert iniş yapma hedefine yönelik çalışmalarımızı hızlandırdık"