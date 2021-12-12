https://tr.sputniknews.com/20211212/turkiye-uzay-ajansi-paylasti-ay-gorevi-calismalari-suruyor-1051684319.html

Türkiye Uzay Ajansı paylaştı: Ay Görevi çalışmaları sürüyor

Türkiye Uzay Ajansı paylaştı: Ay Görevi çalışmaları sürüyor

Milli Uzay Programı tüm hızıyla sürüyor. Türkiye Uzay Ajansı, Ay görevine ilişkin yapılan çalışmalarla ilgili görüntü paylaştı. 12.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-12T09:39+0300

2021-12-12T09:39+0300

2021-12-12T09:54+0300

türkiye uzay ajansı

yaşam

ay

görev

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Paylaşım Türkiye Uzay Ajansı'nın Twitter hesabı üzerinden yapıldı.Milli Uzay Programı'ndaki önemli hedeflerden biri olan Ay görevi ile ilgili çalışmaların hız kesmeden sürdüğü ifade edildi.Bu görevde kullanılacak hibrit motorun geliştirilmesine ilişkin test ve çalışmaların görüntüleri yayınlandı.Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da, TBMM genel kurulundaki bütçe görüşmelerinde "Ay’a sert iniş yapma hedefine yönelik çalışmalarımızı hızlandırdık" demişti.

https://tr.sputniknews.com/20211201/turkiye-uzay-ajansi-acikladi-bir-asteroit-tarafindan-vurulacak-miyiz-1051328185.html

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türkiye uzay ajansı, ay, görev