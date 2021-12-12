https://tr.sputniknews.com/20211212/turkiyede-koronavirus-salgininin-son-24-saati-182-can-kaybi-17-bin-956-yeni-vaka-1051698914.html

Türkiye'de koronavirüs salgınının son 24 saati: 182 can kaybı, 17 bin 956 yeni vaka

Türkiye'de koronavirüs salgınının son 24 saati: 182 can kaybı, 17 bin 956 yeni vaka

Türkiye'de son 24 saatte 345 bin 754 Kovid-19 testi yapıldı, 17 bin 956 kişinin testi pozitif çıktı, 182 kişi yaşamını yitirdi. 12.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-12T19:35+0300

2021-12-12T19:35+0300

2021-12-12T19:50+0300

koronavirüs

türkiye

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Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.Buna göre, son 24 saatte 345 bin 754 Kovid-19 testi yapıldı, 17 bin 956 kişinin testi pozitif çıktı, 182 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 22 bin 648 oldu.18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 82,03, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 91,05 olarak kayıtlara geçti.Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 121 milyon 655 bin 651 doza yükseldi.18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il, Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın oldu.En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.'Hastaneye yatırılmalarına ihtiyaç olmamıştır'Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

https://tr.sputniknews.com/20211211/bakan-koca-omicron-varyanti-6-kiside-tespit-edildi-biri-istanbulda-1051677794.html

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