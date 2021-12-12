Türkiye'deki Rus 'beyaz göçü' konulu uluslararası konferans İstanbul'da yapıldı

Etkinlik kapsamında sadece Türkiye'de değil dünyanın diğer ülkelerinde de beyaz göçe tarihsel bakışın yanı sıra İstanbul'daki Rus ‘beyaz göçünün’ mirası, kentin sosyokültürel hayatına katkısı ve Türkiye ile Rusya arasındaki ikili ilişkilerin gelecekteki gelişmesine etkisi gibi konular ele alındı.İstanbul Üniversitesi rektörlük binasındaki tarihi Mavi Salon'da yapılan konferansa profesörler, araştırmacılar, tarih bilimciler, Türkiye'de yaşayan Rus göçmenlerin torunları, Rus dili ve tarihi öğretmenleri, diaspora temsilcileri, öğrenciler, pek çok ülkeden yazarlar ve topluma mal olmuş kişiler katıldı.Konferans sırasında Rusya’nın Türkiye Başkonsolosu A.V. Buravov, Sputnik’e demecinde, Türkiye ve Rusya’nın ikili ilişkiler tarihindeki çeşitli sayfa ve olaylara rağmen, geleceğe dönük emin adımlarla ilerleme sağlayan, Türkiye ve Rusya’nın günümüzde karşı karşıya olduğu karmaşık görevlerin ve sorunların ortak çabalarla çözümü için kilit öneme sahip olan tarihi bakımdan olumlu yönlerinin hatırlanması gerektiğini vurguladı.İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlyas Topsakal ise, karşılama konuşmasında şunları söyledi:Bununla birlikte Rus-Türk Toplumsal Forumu Genel Sekreteri Ender Arat, iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin tarihinde bir dizi önemli tarihe dikkat çekti:Konferans çerçevesinde Türkiye, Rusya, Sırbistan, Yunanistan, Almanya ve Japonya'dan katılımcılar raporlarını okudu.Rus Dili ve Edebiyatı öğretim üyesi Prof. Dr. Türkan Olcay, katılımcılarla Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kadın heykeltıraşlarından biri olan ve hem yurt içinde hem de yurt dışında ünlenen İraida Barri'nin hikayesini paylaştı. İraida Barri, Kırım'da, Sivastopol'de doğdu ve çocukluğundan itibaren sanatsal yaratıcılığa meyilliydi. 1917 Rus Devrimi ve İç Savaş olayları, olayların doğal seyrini kesintiye uğrattı ve çevresindeki insanların kaderi üzerinde ağır bir etkisi oldu. Barri, 1920'de Konstantinopolis'e geldi ve yaşamının geri kalanını burada geçirdiği. Burada sanat eğitimi aldı, çok sayıda sergi ve bienallere katıldı, daha sonra ise eserlerini Paris'te sundu. Barri'nin birçok eseri İstanbul Resim ve Heykel Müzesi'nde, ayrıca Türk ve yabancı özel koleksiyonlarda yer alıyor.Araştırma-uygulama konferansı çerçevesinde ayrıca Aleksandr Soljenitsın Rus Göçmen Evi’nin faaliyetlerini anlatan ‘Taganka Tepelerindeki Büyükelçilik’, ayrıca 20. yüzyılın başlarında Rus beyaz göçmenlerin Türkiye'ye göçü ile ilgili olayları anlatan ve o yıllarda yaşananlar ile ilgili eşsiz arşiv fotoğraflarını ve videolarını içeren ‘Anadolu: Açık Kapılar’ adlı belgeseller gösterildi.Konferans, Kamu Diplomasisi Birliği adlı sivil toplum kuruluşu tarafından düzenlendi. Etkinlik, Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosluğu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Üniversitesi, Ankara Türk-Rus Dostluk Evi tarafından desteklendi. Etkinliğin sponsorluğunu LUKOIL şirketi üstlendi. Projenin enformasyon ortağı ise Sputnik uluslararası haber ajansı ve radyosu oldu.
İstanbul, ana konusu Türkiye'deki Rus ‘beyaz göçünün’ 100. yıldönümü olan ‘Rus Göçmen Topluluğu: Geçmişten Günümüze’ başlıklı uluslararası araştırma-uygulama konferansına ev sahipliği yaptı.
Etkinlik kapsamında sadece Türkiye'de değil dünyanın diğer ülkelerinde de beyaz göçe tarihsel bakışın yanı sıra İstanbul'daki Rus ‘beyaz göçünün’ mirası, kentin sosyokültürel hayatına katkısı ve Türkiye ile Rusya arasındaki ikili ilişkilerin gelecekteki gelişmesine etkisi gibi konular ele alındı.
İstanbul Üniversitesi rektörlük binasındaki tarihi Mavi Salon'da yapılan konferansa profesörler, araştırmacılar, tarih bilimciler, Türkiye'de yaşayan Rus göçmenlerin torunları, Rus dili ve tarihi öğretmenleri, diaspora temsilcileri, öğrenciler, pek çok ülkeden yazarlar ve topluma mal olmuş kişiler katıldı.
Konferans sırasında Rusya’nın Türkiye Başkonsolosu A.V. Buravov, Sputnik’e demecinde, Türkiye ve Rusya’nın ikili ilişkiler tarihindeki çeşitli sayfa ve olaylara rağmen, geleceğe dönük emin adımlarla ilerleme sağlayan, Türkiye ve Rusya’nın günümüzde karşı karşıya olduğu karmaşık görevlerin ve sorunların ortak çabalarla çözümü için kilit öneme sahip olan tarihi bakımdan olumlu yönlerinin hatırlanması gerektiğini vurguladı.
‘Rus Göçmen Topluluğu: Geçmişten Günümüze’ başlıklı uluslararası araştırma-uygulama konferansı
“Ortak tarihimizde özellikle birlikte olduğumuz, birbirimize yardım ettiğimiz anlara, bir ülkenin vatandaşlarının, malum tarihi olaylar nedeniyle başka bir ülkenin topraklarında sığınak, barınak buldukları zamanlara dair daha fazla bilgi sahibi olmamız önemli. Bu, sadece fiziksel olarak kendilerini, kimliklerini korumaları için bir fırsat olmakla kalmayıp, aynı zamanda bu insanların iyi eğitimi dikkate alındığında, Türkiye'de meydana gelen süreçleri etkilemelerini; kültür, müzik, diğer sanat alanlarının, burada gelişen ve birçok yönden güçlü bir dönüşüm geçiren sosyal ve toplumsal yaşamın bir takım yeni katmanlarının oluşumunu etkilemelerini mümkün kıldı. Bunun bilinmesi, bize ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin olumlu yönleri olduğunu gösteriyor, bunun da nihayetinde bugünkü ilişkilerimizi etkilediğini ve gelecekte ortak olumlu geçmişimizin bilinmesine dayanan bu ilişkilerin güvenle ilerlememize, ortak etkileşim noktaları bulmamıza ve bugün var olan karmaşık ve zor problemleri, ülkelerimizin ortak çabalarla üstesinden gelmesi gereken problemleri çözmemize izin vereceğini ummamızı mümkün kılıyor.”
İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlyas Topsakal ise, karşılama konuşmasında şunları söyledi:
“Bugün hem Türkiye hem de Rusya için, iki ülkenin insanları için, aileleri için özel bir gün. Özellikle tam 100 yıl önce ülkemize misafir olarak gelen ve burada bizimle bir parça olan Rus kardeşlerimiz için de çok özel bir gün. Bizim ülkemizde Rus tarihi çalışmaları çok eski değil. Ama biz yeni jenerasyon olarak Rusya Türkiye arasındaki ilişkilerin bireysel anlamda yani ailevi anlamda ne kadar geliştiğini biz artık gözlerimizle görüyoruz. Bunun en önemli göstergesi ortak ailelerimiz. Yani evlilikler dolayısıyla kurulan ortak ailelerimiz. O zaman Türkiye Rusya ilişkilerinin sadece siyasi açıdan bakmak çok yetersiz kalır. Belki de bu alışkanlık dünyanın eski tarihine aittir. O zaman yeni tarihi böyle yazmayacağım demektir. Ben bir tarihçi olarak Rusya tarihiyle alakalı bir hayli siyasi kitap yazdım. Ama bu kitapların hepsi eski tarih anlayışına aitti. Şimdi bizim ailelerimizin tarihini yazmak gerek. Ama şunu tekrar tekrar teyit etmeliyim ki artık bizim bölgemizde Rusya ve diğer ülkeler aynı kaderi aynı aileleri aynı geleceği, aynı tarihi, aynı sevgiyi, aynı hasreti, aynı güzelliği paylaşmak zorunda. Çünkü 2010’dan sonra dünyada tarih yeniden yazılıyor. Bu çatışmalar üzerine değil, sevgi, barış ve beraber aynı aileleri paylaşmak üzerine yazılmalı. Çünkü bizim çocuklarımızın geleceği her şeyden önemli. Buradaki Beyaz Ruslar, bizdeki kardeşlerimiz çok önemli ama yeni evlenen yaklaşık 1 milyon insanımız da çok çok daha önemli çünkü onlar hepimizin çocukları. Onlar sadece Rus değil, aynı zamanda Türk. Sadece Türk değil, aynı zamanda Rus.”
Bununla birlikte Rus-Türk Toplumsal Forumu Genel Sekreteri Ender Arat, iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin tarihinde bir dizi önemli tarihe dikkat çekti:
“Bugün yalnızca 100. yıldönümü değil aynı zamanda 16 Mart 1921, Moskova anlaşmasının imzalanmasının 100. yıl dönümü. Moskova antlaşması, Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi için çok önemli çünkü ilk defa Türkiye Cumhuriyeti'ni tanıyan anlaşmadır. Aynı zamanda Rusya'nın Ankara’da, Türkiye'nin de Moskova'da büyükelçi açmasının 100 üncü yıl dönümü. Bizde bu yıl dönümlerinde anmak adına koronanın elverdiği ölçüde etkinlikler düzenledik, kitaplar bastık, Beyaz Ruslar ile ilgili Gelibolu’da resim sergisi açtık. Tabii ki bunlarla yetinmeyerek gelecek yıl Türk-Rus Platformu’nun 6. toplantısını geniş bir şekilde İstanbul'da yapmayı planlıyoruz.”
Konferans çerçevesinde Türkiye, Rusya, Sırbistan, Yunanistan, Almanya ve Japonya'dan katılımcılar raporlarını okudu.
Rus Dili ve Edebiyatı öğretim üyesi Prof. Dr. Türkan Olcay, katılımcılarla Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kadın heykeltıraşlarından biri olan ve hem yurt içinde hem de yurt dışında ünlenen İraida Barri'nin hikayesini paylaştı. İraida Barri, Kırım'da, Sivastopol'de doğdu ve çocukluğundan itibaren sanatsal yaratıcılığa meyilliydi. 1917 Rus Devrimi ve İç Savaş olayları, olayların doğal seyrini kesintiye uğrattı ve çevresindeki insanların kaderi üzerinde ağır bir etkisi oldu. Barri, 1920'de Konstantinopolis'e geldi ve yaşamının geri kalanını burada geçirdiği. Burada sanat eğitimi aldı, çok sayıda sergi ve bienallere katıldı, daha sonra ise eserlerini Paris'te sundu. Barri'nin birçok eseri İstanbul Resim ve Heykel Müzesi'nde, ayrıca Türk ve yabancı özel koleksiyonlarda yer alıyor.
Araştırma-uygulama konferansı çerçevesinde ayrıca Aleksandr Soljenitsın Rus Göçmen Evi’nin faaliyetlerini anlatan ‘Taganka Tepelerindeki Büyükelçilik’, ayrıca 20. yüzyılın başlarında Rus beyaz göçmenlerin Türkiye'ye göçü ile ilgili olayları anlatan ve o yıllarda yaşananlar ile ilgili eşsiz arşiv fotoğraflarını ve videolarını içeren ‘Anadolu: Açık Kapılar’ adlı belgeseller gösterildi.
Konferans, Kamu Diplomasisi Birliği adlı sivil toplum kuruluşu tarafından düzenlendi. Etkinlik, Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosluğu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Üniversitesi, Ankara Türk-Rus Dostluk Evi tarafından desteklendi. Etkinliğin sponsorluğunu LUKOIL şirketi üstlendi. Projenin enformasyon ortağı ise Sputnik uluslararası haber ajansı ve radyosu oldu.