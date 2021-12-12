Türkiye'deki Rus 'beyaz göçü' konulu uluslararası konferans İstanbul'da yapıldı

“Bugün hem Türkiye hem de Rusya için, iki ülkenin insanları için, aileleri için özel bir gün. Özellikle tam 100 yıl önce ülkemize misafir olarak gelen ve burada bizimle bir parça olan Rus kardeşlerimiz için de çok özel bir gün. Bizim ülkemizde Rus tarihi çalışmaları çok eski değil. Ama biz yeni jenerasyon olarak Rusya Türkiye arasındaki ilişkilerin bireysel anlamda yani ailevi anlamda ne kadar geliştiğini biz artık gözlerimizle görüyoruz. Bunun en önemli göstergesi ortak ailelerimiz. Yani evlilikler dolayısıyla kurulan ortak ailelerimiz. O zaman Türkiye Rusya ilişkilerinin sadece siyasi açıdan bakmak çok yetersiz kalır. Belki de bu alışkanlık dünyanın eski tarihine aittir. O zaman yeni tarihi böyle yazmayacağım demektir. Ben bir tarihçi olarak Rusya tarihiyle alakalı bir hayli siyasi kitap yazdım. Ama bu kitapların hepsi eski tarih anlayışına aitti. Şimdi bizim ailelerimizin tarihini yazmak gerek. Ama şunu tekrar tekrar teyit etmeliyim ki artık bizim bölgemizde Rusya ve diğer ülkeler aynı kaderi aynı aileleri aynı geleceği, aynı tarihi, aynı sevgiyi, aynı hasreti, aynı güzelliği paylaşmak zorunda. Çünkü 2010’dan sonra dünyada tarih yeniden yazılıyor. Bu çatışmalar üzerine değil, sevgi, barış ve beraber aynı aileleri paylaşmak üzerine yazılmalı. Çünkü bizim çocuklarımızın geleceği her şeyden önemli. Buradaki Beyaz Ruslar, bizdeki kardeşlerimiz çok önemli ama yeni evlenen yaklaşık 1 milyon insanımız da çok çok daha önemli çünkü onlar hepimizin çocukları. Onlar sadece Rus değil, aynı zamanda Türk. Sadece Türk değil, aynı zamanda Rus.”