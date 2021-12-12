Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211212/turkiyedeki-rus-beyaz-gocu-konulu-uluslararasi-konferans-istanbulda-yapildi-1051689725.html
Türkiye'deki Rus 'beyaz göçü' konulu uluslararası konferans İstanbul'da yapıldı
Türkiye'deki Rus 'beyaz göçü' konulu uluslararası konferans İstanbul'da yapıldı
İstanbul, ana konusu Türkiye'deki Rus ‘beyaz göçünün’ 100. yıldönümü olan ‘Rus Göçmen Topluluğu: Geçmişten Günümüze’ başlıklı uluslararası araştırma-uygulama... 12.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-12T15:34+0300
2021-12-12T15:35+0300
türkiye
rusya
istanbul
istanbul üniversitesi
istanbul büyükşehir belediyesi
ender arat
rusya federasyonu istanbul başkonsolosluğu
beyaz göçmenler
ilyas topsakal
türkan olcay
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0c/1051692458_0:62:799:511_1920x0_80_0_0_da8bf973b3fecbb9ecc29479d5cfdb84.jpg
Etkinlik kapsamında sadece Türkiye'de değil dünyanın diğer ülkelerinde de beyaz göçe tarihsel bakışın yanı sıra İstanbul'daki Rus ‘beyaz göçünün’ mirası, kentin sosyokültürel hayatına katkısı ve Türkiye ile Rusya arasındaki ikili ilişkilerin gelecekteki gelişmesine etkisi gibi konular ele alındı.İstanbul Üniversitesi rektörlük binasındaki tarihi Mavi Salon'da yapılan konferansa profesörler, araştırmacılar, tarih bilimciler, Türkiye'de yaşayan Rus göçmenlerin torunları, Rus dili ve tarihi öğretmenleri, diaspora temsilcileri, öğrenciler, pek çok ülkeden yazarlar ve topluma mal olmuş kişiler katıldı.Konferans sırasında Rusya’nın Türkiye Başkonsolosu A.V. Buravov, Sputnik’e demecinde, Türkiye ve Rusya’nın ikili ilişkiler tarihindeki çeşitli sayfa ve olaylara rağmen, geleceğe dönük emin adımlarla ilerleme sağlayan, Türkiye ve Rusya’nın günümüzde karşı karşıya olduğu karmaşık görevlerin ve sorunların ortak çabalarla çözümü için kilit öneme sahip olan tarihi bakımdan olumlu yönlerinin hatırlanması gerektiğini vurguladı.İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlyas Topsakal ise, karşılama konuşmasında şunları söyledi:Bununla birlikte Rus-Türk Toplumsal Forumu Genel Sekreteri Ender Arat, iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin tarihinde bir dizi önemli tarihe dikkat çekti:Konferans çerçevesinde Türkiye, Rusya, Sırbistan, Yunanistan, Almanya ve Japonya'dan katılımcılar raporlarını okudu.Rus Dili ve Edebiyatı öğretim üyesi Prof. Dr. Türkan Olcay, katılımcılarla Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kadın heykeltıraşlarından biri olan ve hem yurt içinde hem de yurt dışında ünlenen İraida Barri'nin hikayesini paylaştı. İraida Barri, Kırım'da, Sivastopol'de doğdu ve çocukluğundan itibaren sanatsal yaratıcılığa meyilliydi. 1917 Rus Devrimi ve İç Savaş olayları, olayların doğal seyrini kesintiye uğrattı ve çevresindeki insanların kaderi üzerinde ağır bir etkisi oldu. Barri, 1920'de Konstantinopolis'e geldi ve yaşamının geri kalanını burada geçirdiği. Burada sanat eğitimi aldı, çok sayıda sergi ve bienallere katıldı, daha sonra ise eserlerini Paris'te sundu. Barri'nin birçok eseri İstanbul Resim ve Heykel Müzesi'nde, ayrıca Türk ve yabancı özel koleksiyonlarda yer alıyor.Araştırma-uygulama konferansı çerçevesinde ayrıca Aleksandr Soljenitsın Rus Göçmen Evi’nin faaliyetlerini anlatan ‘Taganka Tepelerindeki Büyükelçilik’, ayrıca 20. yüzyılın başlarında Rus beyaz göçmenlerin Türkiye'ye göçü ile ilgili olayları anlatan ve o yıllarda yaşananlar ile ilgili eşsiz arşiv fotoğraflarını ve videolarını içeren ‘Anadolu: Açık Kapılar’ adlı belgeseller gösterildi.Konferans, Kamu Diplomasisi Birliği adlı sivil toplum kuruluşu tarafından düzenlendi. Etkinlik, Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosluğu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Üniversitesi, Ankara Türk-Rus Dostluk Evi tarafından desteklendi. Etkinliğin sponsorluğunu LUKOIL şirketi üstlendi. Projenin enformasyon ortağı ise Sputnik uluslararası haber ajansı ve radyosu oldu.
türkiye
rusya
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Maksim Durnev
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/13/1048167030_0:33:520:553_100x100_80_0_0_0fefaeb0492ba0487ca051fda829f593.jpg
Maksim Durnev
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/13/1048167030_0:33:520:553_100x100_80_0_0_0fefaeb0492ba0487ca051fda829f593.jpg
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0c/1051692458_18:0:782:573_1920x0_80_0_0_53339b38b7423563f857619d2b1cc0f8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, istanbul, istanbul üniversitesi, istanbul büyükşehir belediyesi, ender arat, rusya federasyonu istanbul başkonsolosluğu, beyaz göçmenler, ilyas topsakal, türkan olcay

Türkiye'deki Rus 'beyaz göçü' konulu uluslararası konferans İstanbul'da yapıldı

15:34 12.12.2021 (güncellendi: 15:35 12.12.2021)
© Fotoğraf : Public Domain / Library of Congressİstanbul 1920 yıllar
İstanbul 1920 yıllar - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2021
© Fotoğraf : Public Domain / Library of Congress
Abone ol
- Sputnik Türkiye
Maksim Durnev
Tüm yazılar
İstanbul, ana konusu Türkiye'deki Rus ‘beyaz göçünün’ 100. yıldönümü olan ‘Rus Göçmen Topluluğu: Geçmişten Günümüze’ başlıklı uluslararası araştırma-uygulama konferansına ev sahipliği yaptı.
Etkinlik kapsamında sadece Türkiye'de değil dünyanın diğer ülkelerinde de beyaz göçe tarihsel bakışın yanı sıra İstanbul'daki Rus ‘beyaz göçünün’ mirası, kentin sosyokültürel hayatına katkısı ve Türkiye ile Rusya arasındaki ikili ilişkilerin gelecekteki gelişmesine etkisi gibi konular ele alındı.
İstanbul Üniversitesi rektörlük binasındaki tarihi Mavi Salon'da yapılan konferansa profesörler, araştırmacılar, tarih bilimciler, Türkiye'de yaşayan Rus göçmenlerin torunları, Rus dili ve tarihi öğretmenleri, diaspora temsilcileri, öğrenciler, pek çok ülkeden yazarlar ve topluma mal olmuş kişiler katıldı.
Konferans sırasında Rusya’nın Türkiye Başkonsolosu A.V. Buravov, Sputnik’e demecinde, Türkiye ve Rusya’nın ikili ilişkiler tarihindeki çeşitli sayfa ve olaylara rağmen, geleceğe dönük emin adımlarla ilerleme sağlayan, Türkiye ve Rusya’nın günümüzde karşı karşıya olduğu karmaşık görevlerin ve sorunların ortak çabalarla çözümü için kilit öneme sahip olan tarihi bakımdan olumlu yönlerinin hatırlanması gerektiğini vurguladı.
© Sputnik / ONUR OZOVALIRusya’nın Türkiye Başkonsolosu A.V. Buravov
Rusya’nın Türkiye Başkonsolosu A.V. Buravov - Sputnik Türkiye
1/4
© Sputnik / ONUR OZOVALI
Rusya’nın Türkiye Başkonsolosu A.V. Buravov
© Sputnikİstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlyas Topsakal
İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlyas Topsakal - Sputnik Türkiye
2/4
© Sputnik
İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlyas Topsakal
© Sputnik / ONUR OZOVALI Rus-Türk Toplumsal Forumu Genel Sekreteri Ender Arat
 Rus-Türk Toplumsal Forumu Genel Sekreteri Ender Arat - Sputnik Türkiye
3/4
© Sputnik / ONUR OZOVALI
Rus-Türk Toplumsal Forumu Genel Sekreteri Ender Arat
© Sputnik / Onur Özovalı ‘Rus Göçmen Topluluğu: Geçmişten Günümüze’ başlıklı uluslararası araştırma-uygulama konferansı
 ‘Rus Göçmen Topluluğu: Geçmişten Günümüze’ başlıklı uluslararası araştırma-uygulama konferansı - Sputnik Türkiye
4/4
© Sputnik / Onur Özovalı
‘Rus Göçmen Topluluğu: Geçmişten Günümüze’ başlıklı uluslararası araştırma-uygulama konferansı
1/4
© Sputnik / ONUR OZOVALI
Rusya’nın Türkiye Başkonsolosu A.V. Buravov
2/4
© Sputnik
İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlyas Topsakal
3/4
© Sputnik / ONUR OZOVALI
Rus-Türk Toplumsal Forumu Genel Sekreteri Ender Arat
4/4
© Sputnik / Onur Özovalı
‘Rus Göçmen Topluluğu: Geçmişten Günümüze’ başlıklı uluslararası araştırma-uygulama konferansı

“Ortak tarihimizde özellikle birlikte olduğumuz, birbirimize yardım ettiğimiz anlara, bir ülkenin vatandaşlarının, malum tarihi olaylar nedeniyle başka bir ülkenin topraklarında sığınak, barınak buldukları zamanlara dair daha fazla bilgi sahibi olmamız önemli. Bu, sadece fiziksel olarak kendilerini, kimliklerini korumaları için bir fırsat olmakla kalmayıp, aynı zamanda bu insanların iyi eğitimi dikkate alındığında, Türkiye'de meydana gelen süreçleri etkilemelerini; kültür, müzik, diğer sanat alanlarının, burada gelişen ve birçok yönden güçlü bir dönüşüm geçiren sosyal ve toplumsal yaşamın bir takım yeni katmanlarının oluşumunu etkilemelerini mümkün kıldı. Bunun bilinmesi, bize ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin olumlu yönleri olduğunu gösteriyor, bunun da nihayetinde bugünkü ilişkilerimizi etkilediğini ve gelecekte ortak olumlu geçmişimizin bilinmesine dayanan bu ilişkilerin güvenle ilerlememize, ortak etkileşim noktaları bulmamıza ve bugün var olan karmaşık ve zor problemleri, ülkelerimizin ortak çabalarla üstesinden gelmesi gereken problemleri çözmemize izin vereceğini ummamızı mümkün kılıyor.”

İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlyas Topsakal ise, karşılama konuşmasında şunları söyledi:
“Bugün hem Türkiye hem de Rusya için, iki ülkenin insanları için, aileleri için özel bir gün. Özellikle tam 100 yıl önce ülkemize misafir olarak gelen ve burada bizimle bir parça olan Rus kardeşlerimiz için de çok özel bir gün. Bizim ülkemizde Rus tarihi çalışmaları çok eski değil. Ama biz yeni jenerasyon olarak Rusya Türkiye arasındaki ilişkilerin bireysel anlamda yani ailevi anlamda ne kadar geliştiğini biz artık gözlerimizle görüyoruz. Bunun en önemli göstergesi ortak ailelerimiz. Yani evlilikler dolayısıyla kurulan ortak ailelerimiz. O zaman Türkiye Rusya ilişkilerinin sadece siyasi açıdan bakmak çok yetersiz kalır. Belki de bu alışkanlık dünyanın eski tarihine aittir. O zaman yeni tarihi böyle yazmayacağım demektir. Ben bir tarihçi olarak Rusya tarihiyle alakalı bir hayli siyasi kitap yazdım. Ama bu kitapların hepsi eski tarih anlayışına aitti. Şimdi bizim ailelerimizin tarihini yazmak gerek. Ama şunu tekrar tekrar teyit etmeliyim ki artık bizim bölgemizde Rusya ve diğer ülkeler aynı kaderi aynı aileleri aynı geleceği, aynı tarihi, aynı sevgiyi, aynı hasreti, aynı güzelliği paylaşmak zorunda. Çünkü 2010’dan sonra dünyada tarih yeniden yazılıyor. Bu çatışmalar üzerine değil, sevgi, barış ve beraber aynı aileleri paylaşmak üzerine yazılmalı. Çünkü bizim çocuklarımızın geleceği her şeyden önemli. Buradaki Beyaz Ruslar, bizdeki kardeşlerimiz çok önemli ama yeni evlenen yaklaşık 1 milyon insanımız da çok çok daha önemli çünkü onlar hepimizin çocukları. Onlar sadece Rus değil, aynı zamanda Türk. Sadece Türk değil, aynı zamanda Rus.”
Bununla birlikte Rus-Türk Toplumsal Forumu Genel Sekreteri Ender Arat, iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin tarihinde bir dizi önemli tarihe dikkat çekti:

“Bugün yalnızca 100. yıldönümü değil aynı zamanda 16 Mart 1921, Moskova anlaşmasının imzalanmasının 100. yıl dönümü. Moskova antlaşması, Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi için çok önemli çünkü ilk defa Türkiye Cumhuriyeti'ni tanıyan anlaşmadır. Aynı zamanda Rusya'nın Ankara’da, Türkiye'nin de Moskova'da büyükelçi açmasının 100 üncü yıl dönümü. Bizde bu yıl dönümlerinde anmak adına koronanın elverdiği ölçüde etkinlikler düzenledik, kitaplar bastık, Beyaz Ruslar ile ilgili Gelibolu’da resim sergisi açtık. Tabii ki bunlarla yetinmeyerek gelecek yıl Türk-Rus Platformu’nun 6. toplantısını geniş bir şekilde İstanbul'da yapmayı planlıyoruz.”

Konferans çerçevesinde Türkiye, Rusya, Sırbistan, Yunanistan, Almanya ve Japonya'dan katılımcılar raporlarını okudu.
Rus Dili ve Edebiyatı öğretim üyesi Prof. Dr. Türkan Olcay, katılımcılarla Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kadın heykeltıraşlarından biri olan ve hem yurt içinde hem de yurt dışında ünlenen İraida Barri'nin hikayesini paylaştı. İraida Barri, Kırım'da, Sivastopol'de doğdu ve çocukluğundan itibaren sanatsal yaratıcılığa meyilliydi. 1917 Rus Devrimi ve İç Savaş olayları, olayların doğal seyrini kesintiye uğrattı ve çevresindeki insanların kaderi üzerinde ağır bir etkisi oldu. Barri, 1920'de Konstantinopolis'e geldi ve yaşamının geri kalanını burada geçirdiği. Burada sanat eğitimi aldı, çok sayıda sergi ve bienallere katıldı, daha sonra ise eserlerini Paris'te sundu. Barri'nin birçok eseri İstanbul Resim ve Heykel Müzesi'nde, ayrıca Türk ve yabancı özel koleksiyonlarda yer alıyor.
© Sputnikİraida Barri’nin İstanbul’daki günlerinden fotoğraflar, 1920.
İraida Barri’nin İstanbul’daki günlerinden fotoğraflar, 1920. - Sputnik Türkiye
1/4
© Sputnik
İraida Barri’nin İstanbul’daki günlerinden fotoğraflar, 1920.
© Sputnikİraida Barri’nin İstanbul’daki eğitimi, 1925-1932. Ünlü ressam Namık İsmail, Barri’nin yaptığı büstü ile (sağda).
İraida Barri’nin İstanbul’daki eğitimi, 1925-1932. Ünlü ressam Namık İsmail, Barri’nin yaptığı büstü ile (sağda). - Sputnik Türkiye
2/4
© Sputnik
İraida Barri’nin İstanbul’daki eğitimi, 1925-1932. Ünlü ressam Namık İsmail, Barri’nin yaptığı büstü ile (sağda).
© SputnikBasında Galatasaray Ulusal Resim ve Heykel Sergileri.
Basında Galatasaray Ulusal Resim ve Heykel Sergileri. - Sputnik Türkiye
3/4
© Sputnik
Basında Galatasaray Ulusal Resim ve Heykel Sergileri.
© Sputnikİraida Barri’nin sanatı.
İraida Barri’nin sanatı. - Sputnik Türkiye
4/4
© Sputnik
İraida Barri’nin sanatı.
1/4
© Sputnik
İraida Barri’nin İstanbul’daki günlerinden fotoğraflar, 1920.
2/4
© Sputnik
İraida Barri’nin İstanbul’daki eğitimi, 1925-1932. Ünlü ressam Namık İsmail, Barri’nin yaptığı büstü ile (sağda).
3/4
© Sputnik
Basında Galatasaray Ulusal Resim ve Heykel Sergileri.
4/4
© Sputnik
İraida Barri’nin sanatı.
Araştırma-uygulama konferansı çerçevesinde ayrıca Aleksandr Soljenitsın Rus Göçmen Evi’nin faaliyetlerini anlatan ‘Taganka Tepelerindeki Büyükelçilik’, ayrıca 20. yüzyılın başlarında Rus beyaz göçmenlerin Türkiye'ye göçü ile ilgili olayları anlatan ve o yıllarda yaşananlar ile ilgili eşsiz arşiv fotoğraflarını ve videolarını içeren ‘Anadolu: Açık Kapılar’ adlı belgeseller gösterildi.
© Sputnik / ONUR OZOVALI‘Rus Göçmen Topluluğu: Geçmişten Günümüze’
‘Rus Göçmen Topluluğu: Geçmişten Günümüze’ - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2021
‘Rus Göçmen Topluluğu: Geçmişten Günümüze’
© Sputnik / ONUR OZOVALI
Konferans, Kamu Diplomasisi Birliği adlı sivil toplum kuruluşu tarafından düzenlendi. Etkinlik, Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosluğu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Üniversitesi, Ankara Türk-Rus Dostluk Evi tarafından desteklendi. Etkinliğin sponsorluğunu LUKOIL şirketi üstlendi. Projenin enformasyon ortağı ise Sputnik uluslararası haber ajansı ve radyosu oldu.
© Sputnik / Onur Özovalı ‘Rus Göçmen Topluluğu: Geçmişten Günümüze’ başlıklı uluslararası araştırma-uygulama konferansı
 ‘Rus Göçmen Topluluğu: Geçmişten Günümüze’ başlıklı uluslararası araştırma-uygulama konferansı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2021
‘Rus Göçmen Topluluğu: Geçmişten Günümüze’ başlıklı uluslararası araştırma-uygulama konferansı
© Sputnik / Onur Özovalı
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
17:01Kripto para platformu Bitrota mağdurları anlattı: Çok güzel paralar kazanacağımızı söylediler
16:42Deve ve eşek ile PCR protestosu: 'Madem otobüse binemiyoruz, herkes deve sahibi olsun'
16:40Balkondan ateş açıp kiracısını vurdu
16:34CHP'li Özkoç: İçişleri Bakanı'nın bir düşmanı var
16:21Putin: Sovyetler Birliği'nin dağılması benim için bir trajediydi
16:10Maç öncesi futbolcular ve hakemler sahada kitap okudu
16:07Yargıtay'dan dövizle ödenen nafaka kararı: Sözleşme tarihindeki kurun altında olamaz
16:03Putin'den Biden'a başsağlığı mesajı
15:50Başbakan Modi'nin Twitter hesabı çalındı: 'Hindistan resmen Bitcoin satın aldı ve herkese dağıtıyor'
15:47Rusya-Çin karşıtı kulübe dönen G7'den 'Ukrayna'ya saldırırsa Rusya'ya devasa bedel ödetme' bildirisi
15:43Kadir İnanır taburcu edildi
15:38Evini ateşe verdi, salona geçip uzandı
15:34Türkiye'deki Rus 'beyaz göçü' konulu uluslararası konferans İstanbul'da yapıldı
15:19Fahrettin Koca: Sağlık Bakanlığı 2022 bütçesi TBMM'de onaylandı
15:02Trafik kazasında felç kalan tilkiye yürüteç takıldı
14:57Mersin'de yaşayan ünlü yazar evinde ölü bulundu
14:53Yeni Kaledonya, Fransa'dan bağımsızlığa 3. kez 'hayır' dedi
14:30Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını yere atan kişi tutuklandı
14:21Kremlin Sözcüsü Peskov açıkladı: Biden'dan Rusya'ya finansal izolasyon tehdidi
14:19Otomotiv üretimi ilk 11 ayda azaldı