https://tr.sputniknews.com/20211212/vampirleri-dunyaya-sevdiren-yazar-anne-rice-gotik-dunyaya-goctu-1051697791.html

Vampirleri dünyaya sevdiren yazar Anne Rice gotik dünyaya göçtü

Vampirleri dünyaya sevdiren yazar Anne Rice gotik dünyaya göçtü

Aynı isimli romanından uyarlanan 'Vampirle Görüşme' (Interview With The Vampire) filmiyle dünya çapında tanınan gotik edebiyatın kraliçesi Anne Rice, 80... 12.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-12T19:01+0300

2021-12-12T19:01+0300

2021-12-12T20:26+0300

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abd

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vampir

edebiyat

gotik

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ABD'li yazar Anne Rice'ın oğlu Christopher Rice, sosyal medya paylaşımıyla, 80 yaşındaki annesinin 'inmeden kaynaklanan komplikasyonlardan' öldüğünü duyurdu.Rice'ın 'Vampir Günlükleri' (The Vampire Chronicles) isimli roman dizisinden uyarlanan 1994 tarihli 'Vampirle Görüşme' (Interview With The Vampire) ve 2002 tarihli 'Lanetliler Kraliçesi' (Queen of the Damned) filmleri, yazarın ABD ve gotik edebiyatın sınırları ötesinde tanınmasını sağladı.En çok satan yazarlardan biriydiKitapları dünya çapında 150 milyondan fazla satan ve tüm zamanların en popüler ve en çok satan yazarlarından biri olan Anne Rice, New Orleans'da doğup büyüdü, daha sonra Teksas ve San Francisco'da yaşadı. 1976'da Kaliforniya'dayken, daha sonra 15 kitaba ulaşacak 'Vampir Günlükleri'ni yayımlamaya başlayarak yazarlık hayatına atıldı. Lösemiden ölen kızının yasını tutarkenZamanla sistematik Hıristiyanlıktan uzaklaşan ve kendini 'laik hümanist' diye niteleyen Rice, yazar ve ressam Stan Rice ile 2002'de beyin kanserinden ölümüne dek 41 yıl evli kaldı. Bu evlilikten 5 yaşında ölen Michele ve kendisi gibi yazar olan Christopher adında iki çocuğu oldu.Stephen King'in yeri ayrı1972'de lösemiden ölen kızının yasını tutarken 1973'te daha önce yazmış olduğu bir hikayeyi romana çevirerek Vampir Günlükleri' üzerinde çalışmaya başlayan Rice, kendisini etkileyen yazarlar sorulduğunda, Charles Dickens, Virginia Woolf, John Milton, Ernest Hemingway, William Shakespeare, Brontë Kardeşler, Jean-Paul Sartre, Henry James, Arthur Conan Doyle, H. Rider Haggard ve Stephen King'i saymıştı.Özellikle King'in Türkçe'ye 'Tepki' olarak çevrilen 'Firestarter' romanına ilham almak için defalarca geri döndüğünü belirten Rice, "Ne zaman bloke olsam Firestarter'ı inceliyorum. Firestarter'ın ilk birkaç sayfasını okumak devam etmeme yardımcı oluyor" demişti. Görsel dünyanın gözdesi1980'lerde ünü yayılan ve 1990'ların ikinci yarısına Neil Jordan'ın yönettiği, Tom Cruise, Brad Pitt, Kirsten Dunst ve Antonio Banderas'ın başrollerini paylaştığı 'Vampirle Görüşme' filmiyle damga vuran Rice'ın 'The Feast of All Saints' romanı 2001'de TV dizisine, 'Servant of the Bones' romanı 2011'de mini çizgi diziye, 'Vampir Günlükleri'nin bazı kitapları çizgi roman ve mangaya uyarlandı. Rice, Anne Rampling ve A. N. Roquelaure mahlaslarıyla 1994'te filme uyarlanan 'Exit to Eden' dahil erotik kurmaca da kaleme aldı.

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abd, yazar, vampir, edebiyat, gotik