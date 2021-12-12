https://tr.sputniknews.com/20211212/yaklasik-200-yolcu-firtinaya-denizin-ortasinda-yakalandi-1051682181.html

Yaklaşık 200 yolcu fırtınaya denizin ortasında yakalandı

Yaklaşık 200 yolcu fırtınaya denizin ortasında yakalandı

Bursa-İstanbul seferini yaparken fırtınaya denizin ortasında yakalanan deniz otobüsünde yaşananlar, bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı. 12.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-12T02:39+0300

2021-12-12T02:39+0300

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türkiye

bursa

fırtına

deniz otobüsü

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Deniz otobüsündeki yolcuların bir kısmı fenalaşıp yerlere yatarken çığlık atıp can yeleği giyen yolcuların yaşadıkları korku görüntülendi. Eminönü - Mudanya arasında dün akşam sefer yapan deniz otobüsü, fırtına nedeniyle uzun süre sallandı. Sağa sola yatan deniz otobüsü dakikalarca denizin ortasında sallandı.Yaklaşık 200 yolcu, tedbir amaçlı can yeleği giydi. Panik yaşayan yolcular, çığlık atarken, bazıları fenalaştı. Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, bazı yolcuların koltuklara güçlükle tutunduğu ve midesi bulunanların ise tuvalet önünde kuyruk oluşturduğu görüldü.

https://tr.sputniknews.com/20211130/feribot-firtinaya-denizin-ortasinda-yakalandi-1051271582.html

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bursa, fırtına, deniz otobüsü