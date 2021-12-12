Yaklaşık 200 yolcu fırtınaya denizin ortasında yakalandı

Deniz otobüsündeki yolcuların bir kısmı fenalaşıp yerlere yatarken çığlık atıp can yeleği giyen yolcuların yaşadıkları korku görüntülendi. Eminönü - Mudanya arasında dün akşam sefer yapan deniz otobüsü, fırtına nedeniyle uzun süre sallandı. Sağa sola yatan deniz otobüsü dakikalarca denizin ortasında sallandı.Yaklaşık 200 yolcu, tedbir amaçlı can yeleği giydi. Panik yaşayan yolcular, çığlık atarken, bazıları fenalaştı. Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, bazı yolcuların koltuklara güçlükle tutunduğu ve midesi bulunanların ise tuvalet önünde kuyruk oluşturduğu görüldü.
Yaklaşık 200 yolcu, tedbir amaçlı can yeleği giydi. Panik yaşayan yolcular, çığlık atarken, bazıları fenalaştı. Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, bazı yolcuların koltuklara güçlükle tutunduğu ve midesi bulunanların ise tuvalet önünde kuyruk oluşturduğu görüldü.