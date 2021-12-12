https://tr.sputniknews.com/20211212/yargitaydan-dovizle-odenen-nafaka-karari-sozlesme-tarihindeki-kurun-altinda-olamaz-1051694077.html

Yargıtay'dan dövizle ödenen nafaka kararı: Sözleşme tarihindeki kurun altında olamaz

Yargıtay'dan dövizle ödenen nafaka kararı: Sözleşme tarihindeki kurun altında olamaz

Yargıtay, ödeme güçlüğü çektiğini belirten bir babanın, oğlu için verdiği aylık 19 bin dolar nafakayı 20 bin liraya indiren mahkeme kararını bozarken, sözleşme... 12.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-12T16:07+0300

2021-12-12T16:07+0300

2021-12-12T16:07+0300

türkiye

türkiye

yargıtay

dolar

evlilik

mahkeme

boşanma

nafaka

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Yargıtay, dövizle ödenen nafakanın sözleşme tarihindeki kurun altına uyarlanamayacağını kararlaştırdı.2015'te olan oğlu için 10 yıl süreyle aylık 19 bin dolar yardım nafakası ile eğitim hayatı boyunca 80 bin dolar okul masrafı ödemeyi kabul eden kişi, 2018'de dava açarak bu hükümlerin ortadan kaldırılmasını veya uyarlanmasını istedi.Davacı baba dilekçesinde sözleşmenin ekonomik durumuna göre ağır şartlar içerdiğini, bunları yerine getirmek için borç almak zorunda kaldığını, kirada oturduğunu, emekli maaşıyla geçindiğini belirtti ve nafakayı ödeyemediğini kaydetti.Yerel mahkeme yargılama sonucunda davayı reddetti. Mahkemenin kararında, uzlaşma tutanağını tarafların avukatları eşliğinde, hür iradeleriyle imzaladıkları, tarafların sosyal ve ekonomik durumlarında, protokolden sonra önemli bir değişiklik olmadığı aktarıldı.İstinaf nafakayı 20 bin lira olarak belirlediDavacı babanın bu karar üzerine başvurduğu İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 38. Hukuk Dairesi ise yerel mahkemenin hükmünü baba lehine değiştirerek, aylık 19 bin dolar olan nafakayı 20 bin liraya çevirdi.Kararda, tarafların dava konusu tutarı serbest iradeleriyle belirlediklerine, bununla birlikte bedeli döviz cinsinden tayin ettiklerine dikkat çekildi ve şu tespitlerde bulunuldu:Karar Yargıtay'dan döndüBu defa davalı taraf istinaf mahkemesi kararını Yargıtaya taşıdı. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, istinaf mahkemesi kararını bozdu.Bozma ilamında, yerel ve bölge adliye mahkemelerinin de kabul ettiği gibi dava konusu sözleşmeyi tarafların avukatları eşliğinde hür iradeleriyle imzaladıkları, sözleşmenin şartlarının da yardım nafakasını aşacak özel koşullar içerdiği belirtildi ve şöyle denildi:

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türkiye, yargıtay, dolar, evlilik, mahkeme, boşanma, nafaka