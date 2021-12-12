https://tr.sputniknews.com/20211212/yargitaydan-oneri-5-yil-ayri-kalmis-cift-otomatik-bosansin-1051684446.html

Yargıtay'dan öneri: 5 yıl ayrı kalmış çift otomatik boşansın

Yargıtay'dan öneri: 5 yıl ayrı kalmış çift otomatik boşansın

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Başkanı Gençcan, "Aralarında boşanma davası açılmamış olsa dahi beş yıl fiilen ayrı kalmış ve eşleriyle aralarında müşterek hayat... 12.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-12T10:02+0300

2021-12-12T10:02+0300

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boşanmak

türkiye

yargıtay

evlilik

öneri

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Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Uğur Gençcan’dan, boşanma sürecindeki şiddet olayları ve kadın cinayetlerini engelleyecek, yıllardır devam eden boşanma davalarını çözecek çarpıcı bir öneri geldi.Hürriyet'in aktardığına göre Gençcan, önerisini şöyle değerlendirdi:

https://tr.sputniknews.com/20211203/adalet-bakani-gul-bosanma-davalarinda-yeni-bir-usul-getirmek-uzere-calismalarimizi-yogunlastirdik-1051408381.html

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boşanmak, yargıtay, evlilik, öneri