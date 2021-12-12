https://tr.sputniknews.com/20211212/yavru-kopekleri-cuval-icinde-cop-kenarina-birakan-kisinin-kimligi-belli-oldu-1051682033.html

Yavru köpekleri çuval içinde çöp kenarına bırakan kişinin kimliği belli oldu

Yavru köpekleri çuval içinde çöp kenarına bırakan kişinin kimliği belli oldu

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde dün çuval içinde çöp kenarına bırakılan 5 yavru köpeği bırakan şahıs çevredeki diğer güvenlik kameralarının da incelenmesi sonucu... 12.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-12T02:26+0300

2021-12-12T02:26+0300

2021-12-12T02:29+0300

türkiye

köpek

çuval

yavru

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0c/1051682008_0:413:2173:1635_1920x0_80_0_0_f274dd273d866508674eca1075dc914d.jpg

Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Baklacı Mahallesi'nde 10 Aralık Cuma günü traktörüyle bir çöp konteynerinin yanına yanaşan bir şahsın iki çuval içinde 5 yavru köpeği çöp kenarına bırakma anının bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansımasının ardından harekete geçen jandarma ekipleri çevredeki diğer güvenlik kameralarını da izleyerek şahsın 41 yaşındaki A.Ç. olduğu tespit edildi.A.Ç.'nin kümesindeki hayvanlara zarar verdikleri gerekçesiyle ikametinin çevresindeki yeni doğmuş 5 yavru köpeği çuval içine koyarak ikametinden uzak bir noktaya bıraktığı öğrenildi. Olayla ilgili Nöbetçi Cumhuriyet Savcısına bilgi veren jandarma ekipleri savcılığın talimatı doğrultusunda tahkikata başladı.

https://tr.sputniknews.com/20211212/trabzonda-kopegi-silahla-vurarak-yaralayan-bir-kisi-gozaltina-alindi-1051680943.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

köpek, çuval, yavru