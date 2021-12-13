Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın Tekrar gönder
MULTİMEDYA
Politika, uluslararası ilişkiler, bilim, magazin, tarih, sanat gibi farklı alanlarda hazırlanan fotoğraf galerisi, video galerisi, infografik, hareketli grafik ve karikatürler.
https://tr.sputniknews.com/20211213/1051723045.html
'Esrarengiz fare' olarak adlandırılan su maymunu yavruları, Ağrı Dağı'nda yüzerken görüntülendi
'Esrarengiz fare' olarak adlandırılan su maymunu yavruları, Ağrı Dağı'nda yüzerken görüntülendi
Ağrı Dağı'nın soğuk sularında yaşayan ve halk arasında 'esrarengiz fare' olarak adlandırılan su maymunu yavruları, sulak alanlarda yüzerken görüntülendi. 13.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-13T16:33+0300
2021-12-13T16:33+0300
2021-12-13T16:33+0300
multimedya
fare
ağrı dağı
kürk
milli park
su maymunu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0d/1051722910_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_a03beba995653f7edfd12fc917102ad8.jpg
ağrı dağı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0d/1051722910_67:0:1134:800_1920x0_80_0_0_beffd2eb4a61bd98d86fde7b6ac51bbf.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
фото, fare, ağrı dağı, kürk, milli park, su maymunu
'Esrarengiz fare' olarak adlandırılan su maymunu yavruları, Ağrı Dağı'nda yüzerken görüntülendi
Ağrı Dağı'nın soğuk sularında yaşayan ve halk arasında 'esrarengiz fare' olarak adlandırılan su maymunu yavruları, sulak alanlarda yüzerken görüntülendi.
© AA
Geçmişte kürk üretimi maksadıyla komşu ülkelerdeki çiftliklere getirilen ve bir süre sonra bu çiftliklerden kaçarak Iğdır'a yerleşen su maymunları, Ağrı Dağı Milli Parkı'nda yaşamlarını sürdürüyor.
Geçmişte kürk üretimi maksadıyla komşu ülkelerdeki çiftliklere getirilen ve bir süre sonra bu çiftliklerden kaçarak Iğdır'a yerleşen su maymunları, Ağrı Dağı Milli Parkı'nda yaşamlarını sürdürüyor.
© AA
Türkiye'nin en büyük milli parkı olan Ağrı Dağı Milli Parkı bünyesindeki Ağrı Dağı'nın zirvesinde yer alan buzullar ve kar örtüsünden beslenen yöredeki sulak alanlar, su maymunlarına yaşam alanı sunuyor.
Türkiye'nin en büyük milli parkı olan Ağrı Dağı Milli Parkı bünyesindeki Ağrı Dağı'nın zirvesinde yer alan buzullar ve kar örtüsünden beslenen yöredeki sulak alanlar, su maymunlarına yaşam alanı sunuyor.
© AA
Her yıl sonbahar aylarında doğan su maymunu yavruları, bu sulak alanın farklı bölgelerine yayılıyor
Her yıl sonbahar aylarında doğan su maymunu yavruları, bu sulak alanın farklı bölgelerine yayılıyor
© AA