https://tr.sputniknews.com/20211213/2-ilde-sahte-ickiden-5-olum-1051725782.html

2 ilde sahte içkiden 5 ölüm

2 ilde sahte içkiden 5 ölüm

Kahramanmaraş ve Yalova'da sahte içki şüphesiyle 5 kişi hayatını kaybetti. Yılbaşı öncesi birçok ilde sahte içki denetimleri de artırıldı. 13.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-13T17:38+0300

2021-12-13T17:38+0300

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türkiye

hatay

kahramanmaraş

sahte içki

yalova

içki

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Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan 3 kişi hayatını kaybetti.Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne 2 gün önce gelen 55 yaşındaki Ş.B.,62 yaşındaki A.Ç. ve 71 yaşındaki A.K. , alkol aldıktan sonra rahatsızlandıklarını belirtti.Tedavi altına alınan kişiler, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Şahısların metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hayatlarını kaybettiği değerlendirilen olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.Yalova’da kendi yaptıkları sahte içkiden hayatlarını kaybettilerYalova'nın Çınarcık ilçesinde de metil alkolden yaptıkları içkiyi içen 2 arkadaş hayatını kaybetti.Biri iş yerinde, diğeri evinde ölü bulunan 2 arkadaşın cesedi kesin ölüm nedeni tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.Adana’da 3 bin 637 litre sahte alkol ele geçirildiAdana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, sahte içki üreten ve kaçak ürün ticareti yapanlara yönelik başlattığı operasyonda ise 3 bin 637 litre sahte ve 124 şişe kaçak içki ele geçirdi.Gözaltına alınan 13 zanlı emniyete götürüldü.Hatay’da 3 gözaltıHatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de Defne ve Samandağ'daki 3 adrese operasyon düzenledi.Evlerde arama yapan ekipler, yılbaşında piyasaya sürülmek üzere hazırlanan 2 bin 390 litre sahte içki ile damıtma sistemi ele geçirdi.Şüpheliler İ.G., K.U. ve E.R. gözaltına alındı.Kocaeli’de de operasyonKocaeli'de, sahte içki yapımında kullanılmak için piyasaya sürülmeye hazırlanan 7 bin 600 litre kaçak etil alkol ele geçirildi. 1 şüpheli gözaltında.

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hatay, kahramanmaraş, sahte içki, yalova, içki