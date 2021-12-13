https://tr.sputniknews.com/20211213/abd-isci-dovizlerinin-afganistana-gonderilebilmesine-resmen-izin-verdi-taliban-karardan-memnun-1051706211.html

ABD işçi dövizlerinin Afganistan'a gönderilebilmesine resmen izin verdi: Taliban karardan memnun

ABD işçi dövizlerinin Afganistan'a gönderilebilmesine resmen izin verdi: Taliban karardan memnun

Afganistan'da Taliban, ABD Hazine Bakanlığı'nın işçi dövizlerinin Afganistan'a gönderilebilmesine resmen izin veren kararını memnuniyetle karşıladığını... 13.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-13T05:40+0300

2021-12-13T05:40+0300

2021-12-13T05:39+0300

taliban kontrolünde afganistan

abd

afganistan

taliban

döviz

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ABD yönetimi, işçi dövizlerinin Afganistan'a gönderilebilmesine resmen izin verdi. Taliban'ın Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdulkahhar Belhi, konu ile ilgili kişisel Twitter hesabından açıklamada bulundu.Belhi, ABD Hazine Bakanlığı'nın kararını ülke dışında yaşayan Afganların Afganistan'daki ailelerine WesternUnion, MoneyGram ya da farklı bankalar aracılığı ile para transfer edebilmesine olanak tanıyan iyi bir adım olarak değerlendirdi.Belhi, paylaşımında "Bu gelişmeyi takdir ediyoruz ve Afganların uluslararası bankacılık sisteminin bütün hizmetlerine erişme hakkının garanti altına alınacağını umuyoruz" ifadesini kullandı.Ekonomik açıdan zor günlerin yaşandığı Afganistan'da son günlerde dolar, Afgani karşısında rekor kırıyor.Piyasada bir dolar 110 Afgani'ye kadar yükseldi.Taliban sonrası uluslararası yardımların durması ve ülkeden kaçan Afganların da etkisiyle piyasada dolar miktarının azaldığı yorumları yapılıyor.Öte yandan Afganistan Merkez Bankas'ından yapılan açıklamada, üçüncü insani yardım fonunun ulaşmasıyla 19,2 milyon doların hesaplara geçtiği duyuruldu.Açıklamada, ekonomik sorunların çözülmesi için çabalanacağı belirtilerek, söz konusu dövizin de etkisiyle Afgani'nin dolar karşısında istenilen değere ulaşmasının umulduğu kaydedildi.Dünya Bankası, uluslararası bağışçıların Afganistan'da beslenme ve sağlığı desteklemek amacıyla Taliban sonrası dondurulmuş fondan Dünya Gıda Programı'na (WFP) ve UNİCEF'e 280 milyon dolar aktarmayı kabul etmişti.

https://tr.sputniknews.com/20211213/taliban-cinden-kendilerini-resmen-tanimasini-istedi-1051704696.html

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