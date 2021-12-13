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ABD'de cenaze törenine saldırı: 1 ölü, 13 yaralı
ABD'de cenaze törenine saldırı: 1 ölü, 13 yaralı
ABD'nin Teksas eyaletinde bir cenaze törenine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 13 kişi yaralandı. 13.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-13T21:45+0300
2021-12-13T21:45+0300
dünya
abd
teksas
silahlı saldırı
houston
cenaze töreni
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ABD'nin Teksas eyaletinin Houston kentinde cenaze töreni esnasında düzenlenen silahlı saldırıda 20 yaşındaki bir kadın hayatını kaybederken, bazısının durumu ciddi olan 13 kişi yaralı civardaki hastanelere kaldırıldı.Harris Bölge Şerifi Ed Gonzales, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, zanlının törene araçla yaklaşarak rastgele ateş açtığını ve saldırıdan sonra olay yerinden hızla uzaklaştığını belirtti.Saldırının nedeni henüz bilinmiyor.
https://tr.sputniknews.com/20211213/msnbc-30-milyon-amerikali-bidena-karsi-silahlanmaya-hazir-1051706917.html
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abd, teksas, silahlı saldırı, houston, cenaze töreni

ABD'de cenaze törenine saldırı: 1 ölü, 13 yaralı

21:45 13.12.2021
© REUTERS / Jay PaulABD - polis - silahlı saldırı
ABD - polis - silahlı saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2021
© REUTERS / Jay Paul
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ABD'nin Teksas eyaletinde bir cenaze törenine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 13 kişi yaralandı.
ABD'nin Teksas eyaletinin Houston kentinde cenaze töreni esnasında düzenlenen silahlı saldırıda 20 yaşındaki bir kadın hayatını kaybederken, bazısının durumu ciddi olan 13 kişi yaralı civardaki hastanelere kaldırıldı.
Harris Bölge Şerifi Ed Gonzales, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, zanlının törene araçla yaklaşarak rastgele ateş açtığını ve saldırıdan sonra olay yerinden hızla uzaklaştığını belirtti.
Saldırının nedeni henüz bilinmiyor.
ABD'de polis, ABD'de silah silahlı saldırı, ABD polisi - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2021
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