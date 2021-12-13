https://tr.sputniknews.com/20211213/abden-wagner-grubuna-yaptirim-1051729292.html
AB’den Wagner Grubu’na yaptırım
AB’den Wagner Grubu’na yaptırım
Avrupa Birliği (AB), Wagner Grubu adlı örgütün uluslararası faaliyetiyle ilgili olduğu iddia edilen bir dizi şahsa karşı yaptırım kararı aldı. Brüksel’deki... 13.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-13T19:12+0300
2021-12-13T19:12+0300
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Wagner Grubu Suriye, Libya, Sudan, Orta Afrika Cumhuriyeti, Mozambik ve Ukrayna’da işlediği iddia edilen insan hakları ihlalinden dolayı yaptırım kapsamına alındı. Yaptırım, AB ülkelerine giriş yasağını, varlıkların dondurulmasını ve işbirliği yasağını öngörüyor.AB dışişleri bakanları ayrıca Mali’de siyasi geçiş sürecinin bozulması nedeniyle yeni yaptırım kararı almıştı. Bu yaptırımın uygulanacağı kişiler listesi henüz hazır değil, ama her an çıkabilir. Daha önce AB ve Mali’de askerleri bulunan Fransa, bu ülkenin yönetimini Wagner Grubu ile işbirliğine karşı uyarmıştı.AB Parlamentosu, geçen kasım ayında, Afrika ülkelerini Wagner Grubu ile işbirliği yapmama çağrısında bulunmuş, özel askeri şirketler konusunu 17-18 Şubat 2022 tarihinde yapılacak AB-Afrika Zirvesi’nde ele almayı önermişti.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 12 Kasım’da, Mali’ye paralı asker gönderilmesiyle ilgili Rusya’ya yapılan suçlamaların asılsız olduğunu açıklamıştı. Lavrov’un sözlerine göre Rusya, askeri alanda Mali’yle yürütülen işbirliğine ilişkin Fransız meslektaşlarına bilgi vermişti. Mali Dışişleri Bakanı Abdoulaye Diop, Rusya menşeili özel güvenlik şirketlerinin Mali’deki faaliyetiyle ilgili medyada yürütülen Rus karşıtı kampanyanın, iki ülke arasındaki işbirliğini bozma amacını taşıdığını söylemişti.Moskova, Afrika ülkelerindeki Rus askeri varlığıyla ilgili iddiaları defalarca reddetmişti. Kremlin, Mali topraklarında tek bir Rus askerin bulunmadığını açıklamıştı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Mali Savunma Bakanı’nın Rusya ziyareti sırasında, askeri yardım konusunu gündeme getirip getirmediği sorusuna, Rusya’nın Afrika ülkeleri dahil birçok ülkeyle askeri alan da dahil temasları sürdürdüğünü dile getirmişti.
https://tr.sputniknews.com/20211111/lavrov-malide-rus-ozel-askeri-sirketlerin-gorev-yaptigina-dair-iddialarin-hayal-urunu-1050716903.html
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sergey lavrov, ab, ordu, mali, asker, yaptırım, ekonomik yaptırım
AB’den Wagner Grubu’na yaptırım
19:12 13.12.2021 (güncellendi: 19:14 13.12.2021)
Avrupa Birliği (AB), Wagner Grubu adlı örgütün uluslararası faaliyetiyle ilgili olduğu iddia edilen bir dizi şahsa karşı yaptırım kararı aldı. Brüksel’deki dışişleri bakanları toplantısında alınan karar, AB’nin resmi kararlar dergisinde yayımlandı.
Wagner Grubu Suriye, Libya, Sudan, Orta Afrika Cumhuriyeti, Mozambik ve Ukrayna’da işlediği iddia edilen insan hakları ihlalinden dolayı yaptırım kapsamına alındı. Yaptırım, AB ülkelerine giriş yasağını, varlıkların dondurulmasını ve işbirliği yasağını öngörüyor.
AB dışişleri bakanları ayrıca Mali’de siyasi geçiş sürecinin bozulması nedeniyle yeni yaptırım kararı almıştı. Bu yaptırımın uygulanacağı kişiler listesi henüz hazır değil, ama her an çıkabilir. Daha önce AB ve Mali’de askerleri bulunan Fransa, bu ülkenin yönetimini Wagner Grubu ile işbirliğine karşı uyarmıştı.
AB Parlamentosu, geçen kasım ayında, Afrika ülkelerini Wagner Grubu ile işbirliği yapmama çağrısında bulunmuş, özel askeri şirketler konusunu 17-18 Şubat 2022 tarihinde yapılacak AB-Afrika Zirvesi’nde ele almayı önermişti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 12 Kasım’da, Mali’ye paralı asker gönderilmesiyle ilgili Rusya’ya yapılan suçlamaların asılsız olduğunu açıklamıştı. Lavrov’un sözlerine göre Rusya, askeri alanda Mali’yle yürütülen işbirliğine ilişkin Fransız meslektaşlarına bilgi vermişti. Mali Dışişleri Bakanı Abdoulaye Diop, Rusya menşeili özel güvenlik şirketlerinin Mali’deki faaliyetiyle ilgili medyada yürütülen Rus karşıtı kampanyanın, iki ülke arasındaki işbirliğini bozma amacını taşıdığını söylemişti.
Moskova, Afrika ülkelerindeki Rus askeri varlığıyla ilgili iddiaları defalarca reddetmişti. Kremlin, Mali topraklarında tek bir Rus askerin bulunmadığını açıklamıştı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Mali Savunma Bakanı’nın Rusya ziyareti sırasında, askeri yardım konusunu gündeme getirip getirmediği sorusuna, Rusya’nın Afrika ülkeleri dahil birçok ülkeyle askeri alan da dahil temasları sürdürdüğünü dile getirmişti.