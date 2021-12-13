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https://tr.sputniknews.com/20211213/abden-wagner-grubuna-yaptirim-1051729292.html
AB’den Wagner Grubu’na yaptırım
AB’den Wagner Grubu’na yaptırım
Avrupa Birliği (AB), Wagner Grubu adlı örgütün uluslararası faaliyetiyle ilgili olduğu iddia edilen bir dizi şahsa karşı yaptırım kararı aldı. Brüksel’deki... 13.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-13T19:12+0300
2021-12-13T19:14+0300
dünya
sergey lavrov
ab
ordu
mali
asker
yaptırım
ekonomik yaptırım
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Wagner Grubu Suriye, Libya, Sudan, Orta Afrika Cumhuriyeti, Mozambik ve Ukrayna’da işlediği iddia edilen insan hakları ihlalinden dolayı yaptırım kapsamına alındı. Yaptırım, AB ülkelerine giriş yasağını, varlıkların dondurulmasını ve işbirliği yasağını öngörüyor.AB dışişleri bakanları ayrıca Mali’de siyasi geçiş sürecinin bozulması nedeniyle yeni yaptırım kararı almıştı. Bu yaptırımın uygulanacağı kişiler listesi henüz hazır değil, ama her an çıkabilir. Daha önce AB ve Mali’de askerleri bulunan Fransa, bu ülkenin yönetimini Wagner Grubu ile işbirliğine karşı uyarmıştı.AB Parlamentosu, geçen kasım ayında, Afrika ülkelerini Wagner Grubu ile işbirliği yapmama çağrısında bulunmuş, özel askeri şirketler konusunu 17-18 Şubat 2022 tarihinde yapılacak AB-Afrika Zirvesi’nde ele almayı önermişti.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 12 Kasım’da, Mali’ye paralı asker gönderilmesiyle ilgili Rusya’ya yapılan suçlamaların asılsız olduğunu açıklamıştı. Lavrov’un sözlerine göre Rusya, askeri alanda Mali’yle yürütülen işbirliğine ilişkin Fransız meslektaşlarına bilgi vermişti. Mali Dışişleri Bakanı Abdoulaye Diop, Rusya menşeili özel güvenlik şirketlerinin Mali’deki faaliyetiyle ilgili medyada yürütülen Rus karşıtı kampanyanın, iki ülke arasındaki işbirliğini bozma amacını taşıdığını söylemişti.Moskova, Afrika ülkelerindeki Rus askeri varlığıyla ilgili iddiaları defalarca reddetmişti. Kremlin, Mali topraklarında tek bir Rus askerin bulunmadığını açıklamıştı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Mali Savunma Bakanı’nın Rusya ziyareti sırasında, askeri yardım konusunu gündeme getirip getirmediği sorusuna, Rusya’nın Afrika ülkeleri dahil birçok ülkeyle askeri alan da dahil temasları sürdürdüğünü dile getirmişti.
https://tr.sputniknews.com/20211111/lavrov-malide-rus-ozel-askeri-sirketlerin-gorev-yaptigina-dair-iddialarin-hayal-urunu-1050716903.html
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sergey lavrov, ab, ordu, mali, asker, yaptırım, ekonomik yaptırım

AB’den Wagner Grubu’na yaptırım

19:12 13.12.2021 (güncellendi: 19:14 13.12.2021)
© AAAB’den Wagner Grubu’na yaptırım
AB’den Wagner Grubu’na yaptırım - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2021
© AA
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Avrupa Birliği (AB), Wagner Grubu adlı örgütün uluslararası faaliyetiyle ilgili olduğu iddia edilen bir dizi şahsa karşı yaptırım kararı aldı. Brüksel’deki dışişleri bakanları toplantısında alınan karar, AB’nin resmi kararlar dergisinde yayımlandı.
Wagner Grubu Suriye, Libya, Sudan, Orta Afrika Cumhuriyeti, Mozambik ve Ukrayna’da işlediği iddia edilen insan hakları ihlalinden dolayı yaptırım kapsamına alındı. Yaptırım, AB ülkelerine giriş yasağını, varlıkların dondurulmasını ve işbirliği yasağını öngörüyor.
AB dışişleri bakanları ayrıca Mali’de siyasi geçiş sürecinin bozulması nedeniyle yeni yaptırım kararı almıştı. Bu yaptırımın uygulanacağı kişiler listesi henüz hazır değil, ama her an çıkabilir. Daha önce AB ve Mali’de askerleri bulunan Fransa, bu ülkenin yönetimini Wagner Grubu ile işbirliğine karşı uyarmıştı.
AB Parlamentosu, geçen kasım ayında, Afrika ülkelerini Wagner Grubu ile işbirliği yapmama çağrısında bulunmuş, özel askeri şirketler konusunu 17-18 Şubat 2022 tarihinde yapılacak AB-Afrika Zirvesi’nde ele almayı önermişti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 12 Kasım’da, Mali’ye paralı asker gönderilmesiyle ilgili Rusya’ya yapılan suçlamaların asılsız olduğunu açıklamıştı. Lavrov’un sözlerine göre Rusya, askeri alanda Mali’yle yürütülen işbirliğine ilişkin Fransız meslektaşlarına bilgi vermişti. Mali Dışişleri Bakanı Abdoulaye Diop, Rusya menşeili özel güvenlik şirketlerinin Mali’deki faaliyetiyle ilgili medyada yürütülen Rus karşıtı kampanyanın, iki ülke arasındaki işbirliğini bozma amacını taşıdığını söylemişti.
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2021
DÜNYA
Lavrov: Mali'de Rus özel askeri şirketlerin görev yaptığına dair iddialar hayal ürünü
11 Kasım, 23:11
Moskova, Afrika ülkelerindeki Rus askeri varlığıyla ilgili iddiaları defalarca reddetmişti. Kremlin, Mali topraklarında tek bir Rus askerin bulunmadığını açıklamıştı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Mali Savunma Bakanı’nın Rusya ziyareti sırasında, askeri yardım konusunu gündeme getirip getirmediği sorusuna, Rusya’nın Afrika ülkeleri dahil birçok ülkeyle askeri alan da dahil temasları sürdürdüğünü dile getirmişti.
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