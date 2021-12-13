https://tr.sputniknews.com/20211213/adalet-bakani-gul-guven-veren-adalet-hedefimiz-dogrultusunda-kararlilikla-yuruyoruz-1051730594.html

Adalet Bakanı Gül: Güven veren adalet hedefimiz doğrultusunda kararlılıkla yürüyoruz

Adalet Bakanı Gül: Güven veren adalet hedefimiz doğrultusunda kararlılıkla yürüyoruz

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına güven veren ve daha erişilebilir bir adalet hedefi doğrultusunda kararlılıkla yürüdüklerini... 13.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-13T19:40+0300

2021-12-13T19:40+0300

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Bakan Gül, Avrupa Konseyi Dönem Başkanı İtalya'nın ev sahipliğinde Venedik kentinde düzenlenen Avrupa Konseyi Adalet Bakanları Konferansı'na katıldı.'Suç ve Ceza Adaleti: Avrupa'da Onarıcı Adaletin Rolü' temasıyla gerçekleştirilen konferansta konuşan Gül, Türkiye'nin, kurucu üyesi olduğu Avrupa Konseyi’nin siyasi rolü, görünürlüğü ve etkinliğinin artırılmasına büyük önem verdiğini belirtti.Türkiye'nin hukukun üstünlüğü, insan hakları ve demokrasi standartlarını daha da yükseltmek amacıyla her alanda olduğu gibi adalet sisteminde de kesintisiz reform iradesine sahip olduğunun altını çizen Gül, "Cumhuriyetimizin 100. yılına güven veren ve daha erişilebilir bir adalet hedefimiz doğrultusunda kararlılıkla yürüyoruz. Bu süreçte temel politika belgelerimiz, Yargı Reformu Strateji Belgemiz ile İnsan Hakları Eylem Planımızdır." dedi.Söz konusu belgelerde, çocuk adalet sistemini geliştirmeye yönelik faaliyetlere geniş yer ayırdıklarını dile getiren Bakan Gül, "Çünkü bize göre çocuk hakları, genel anlamda insan hakları kavramının ayrılmaz bir parçasıdır ve bu hakların korunması, devletin temel amaç ve görevleri arasındadır. Bu kapsamda, öncelikle bakanlığımız bünyesinde başta çocuklar olmak üzere tüm suç mağdurlarına sunulacak hak ve hizmetler konusunda çalışmalar yapmak amacıyla ayrı bir birim kurduk. Bunun yanı sıra tüm il adliyelerimizde, bünyesinde psikolog, pedagog ve sosyal hizmet uzmanlarının olduğu adli destek ve mağdur hizmetleri müdürlüklerini oluşturduk." diye konuştu.Adalet Bakanı Gül, toplantı kapsamında ev sahibi İtalya'dan mevkidaşı Marta Cartabia, Azerbaycan Adalet Bakanı Fikret Mammadov, Gürcistan Adalet Bakanı Rati Bregadze, İspanya Adalet Bakanı Pilar Llop Cuenca, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Marija Pejcinovic Buric ile ayrı ayrı kısa görüşmeler yaptı.Konferans kapsamındaki temaslarını tamamlayan Bakan Gül, yurda dönmek üzere Venedik'ten ayrıldı.

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italya, cumhuriyet, adalet bakanlığı, insan hakları, adalet