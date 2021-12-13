https://tr.sputniknews.com/20211213/afganistanda-taliban-araclari-trafik-kazasi-gecirdi-5-kisi-oldu-21-yarali-var-1051703975.html
Afganistan'da Taliban araçları trafik kazası geçirdi, 5 kişi öldü, 21 yaralı var
Afganistan'da Taliban araçları trafik kazası geçirdi, 5 kişi öldü, 21 yaralı var
Afganistan'ın Pervan vilayetinde, Taliban mensuplarını taşıyan iki aracın ayrı noktalarda yaptığı trafik kazalarında 5 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi... 13.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-13T01:20+0300
2021-12-13T01:20+0300
2021-12-13T01:20+0300
taliban kontrolünde afganistan
afganistan
taliban
trafik kazası
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Pervan Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kazaların Pervan-Kabil otoyolu üzerinde iki bölgede meydana geldiği açıklandı.Her iki kazanın da Pervan vilayetine bağlı Begram ilçesinde, öğleden önce gerçekleştiği belirtildi.İlk kazada bir Taliban aracının devrilmesiyle 5 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.Taliban aracının, Kabil'den Begram Hava Üssü'ne gittiği açıklandı. Söz konusu hava üssü, işgal dönemi boyunca ABD birlikleri tarafından kullanılıyordu.İkinci kazada ise başka bir Taliban aracının yoldan çıktığı ve grubun 17 mensubunun yaralandığı duyuruldu.
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afganistan, taliban, trafik kazası
Afganistan'da Taliban araçları trafik kazası geçirdi, 5 kişi öldü, 21 yaralı var
Afganistan'ın Pervan vilayetinde, Taliban mensuplarını taşıyan iki aracın ayrı noktalarda yaptığı trafik kazalarında 5 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı.
Pervan Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kazaların Pervan-Kabil otoyolu üzerinde iki bölgede meydana geldiği açıklandı.
Her iki kazanın da Pervan vilayetine bağlı Begram ilçesinde, öğleden önce gerçekleştiği belirtildi.
İlk kazada bir Taliban aracının devrilmesiyle 5 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.
Taliban aracının, Kabil'den Begram Hava Üssü'ne gittiği açıklandı. Söz konusu hava üssü, işgal dönemi boyunca ABD birlikleri tarafından kullanılıyordu.
İkinci kazada ise başka bir Taliban aracının yoldan çıktığı ve grubun 17 mensubunun yaralandığı duyuruldu.