https://tr.sputniknews.com/20211213/aksener-yapilan-secimde-13-cumhurbaskanini-millet-ittifakinin-adayinin-secilecegine-inaniyorum-1051711194.html

Akşener: Yapılan seçimde 13. Cumhurbaşkanını millet ittifakının adayının seçileceğine inanıyorum

Akşener: Yapılan seçimde 13. Cumhurbaşkanını millet ittifakının adayının seçileceğine inanıyorum

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin yeni otobüs lansmanında açıklamalarda bulunan İYİ Parti lideri Meral Akşener, "Yapılan seçimde 13. Cumhurbaşkanını millet... 13.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-13T11:36+0300

2021-12-13T11:36+0300

2021-12-13T11:35+0300

politika

kemal kılıçdaroğlu

ankara büyükşehir belediyesi

meral akşener

otobüs

lansman

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İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin yeni otobüs lansmanında açıklamalarda bulundu.Akşener'in konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:“20 yıldır aynı zihniyetin benzer isimlerin yönettiği bir Türkiye’deyiz. O gün doğmuş çocuklar bugün oy kullanabilir haldeler. Ama bir şey oluyor. Niçin belediyeler önemli? Niçin ben bu belediyeler alınabilsin diye Kılıçdaroğlu şahidimdir, çırpındım. Niçin önemli? İşte bugün bu hizmetle ne kadar önemli olduğunu biliyoruz” diyen Akşener, konuşmasına şöyle devam etti:“Millet İttifakı için ne dediler? Bunlar ikin kazı güdemezler dediler, şunlar böyle şöyle dediler. Bizim yakın zamanda bu ülkeyi bu zihniyetten vatandaşımızın tercihiyle bu zihniyeti bu ülkenin yönetiminden göndermenin yolu neydi somut bir başarı öyküsü oluşturmaktan geçiyordu. Ve Adana’dan başlayalım İstanbul’a, İstanbul’dan Ankara’ya, Ankara’dan Antalya’dan uzanan bu belediye seçimlerini alma serüveninde bugün geldiğimiz noktada bu bipolar yönetim anlayışının vatandaşın oylarıyla göndereceğine olan inancın sebebi belediye başkanlarımızın somut çalışmalarıdır. Fitneyi engellemek amaçlı şunu söylemek istiyorum bugün Ankara'mızın yanında hem yolsuzlukların önüne geçildiği hem Ankaralıların yanında olunduğu hem yoksulun yanında bulunulduğu hem de sosyal belediyecilik anlayışının somut bir şekilde hayata geçirildiği Sayın Mansur Yavaş’ın şahsında bugün bu yolculuğun yani bu zihniyetin bu ülkeden tekrar söylüyorum demokrasi ile gönderilme yolculuğunun somut göstergesi sizlersiniz. Onun için büyükşehir belediye başkanlarımızın yaptığı dürüst, doğru çalışmaların “İki kazı güdemez” iftirasını güdemez” iddiasını ortadan kaldırdığı, bunlar hiçbir hizmet yapmazlar iftirasının çöktüğü, ‘Bunlar gelirse fakire fukaraya yapılan yardımların duracağı’ iddiasını…Yapılan seçimde 13. Cumhurbaşkanını millet ittifakının adayının seçileceğine inanıyorum.”Sözlerinin devamında, "Bağıra bağıra ağlamak istiyorum" diyen Akşener, "Dün bir toplantıya katıldım o toplantıda iki yıldır interneti olmadığı için okuma yazma öğrenememiş çocuklarımızın rehabilitasyon merkezlerine gönderildiğini biliyor musunuz?" diye sordu. Akşener, belediye başkanlarına yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür etti.Kılıçdaroğlu: Sorunların kaynağı ülkeyi yönetenlerdirArdından kürsüye çıkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Sorunların kaynağı ülkeyi yönetenlerdir. Çünkü sorumluluk onlara aittir. Çözemediklerine göre bizim çözmemiz gerekiyor. Çözenlerin iktidara gelmesi gerekiyor" dedi.

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kemal kılıçdaroğlu, ankara büyükşehir belediyesi, meral akşener, otobüs, lansman