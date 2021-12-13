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Alanya'da 30 yıl hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı
Alanya'da 30 yıl hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı
Antalya'nın Alanya ilçesinde hakkında 6 farklı suçtan 30 yıl 10 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından... 13.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-13T18:22+0300
2021-12-13T18:22+0300
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Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "resmi belgede sahtecilik", "hırsızlık", "silahlı yağma" ile "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" gibi suçlardan 30 yıl 10 gün kesinleşmiş hapis cezası olan cezaevi firarisi N.K'nin Alanya ilçesinde olduğunu belirledi.Cikcilli Mahallesi'ndeki adrese düzenlenen operasyonda şüpheli yakalandı.Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara teslim edildi.
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antalya, alanya, firari

Alanya'da 30 yıl hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı

18:22 13.12.2021
© AAAntalya'nın Alanya ilçesinde hakkında 6 farklı suçtan 30 yıl 10 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara teslim edildi.
Antalya'nın Alanya ilçesinde hakkında 6 farklı suçtan 30 yıl 10 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara teslim edildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2021
© AA
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Antalya'nın Alanya ilçesinde hakkında 6 farklı suçtan 30 yıl 10 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara teslim edildi.
Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "resmi belgede sahtecilik", "hırsızlık", "silahlı yağma" ile "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" gibi suçlardan 30 yıl 10 gün kesinleşmiş hapis cezası olan cezaevi firarisi N.K'nin Alanya ilçesinde olduğunu belirledi.
Cikcilli Mahallesi'ndeki adrese düzenlenen operasyonda şüpheli yakalandı.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara teslim edildi.
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