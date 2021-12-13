Ali Kırca'nın evine hırsız girdi: Bir bilgisayar, iki tablet ve bir tarihi kılıç çalındı

ATV Haber eski Genel Yayın Yönetmeni Ali Kırca'nın İstanbul Kuruçeşme'deki evine hırsız girdi. Evde kimsenin olmadığı geçen Cuma günü sabah saatlerinde evin camından içeri giren hırsız, 1 bilgisayar, 2 tablet ve tarihi bir kılıcı alarak kaçtı.Ali Kırca'nın oğlunun iki gün sonra haber vermesiyle Beşiktaş Emniyet Müdürlüğü ekipleri evde inceleme yaptı. Evde Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri de detaylı araştırma yaparak delilleri topladı.
ATV Haber eski Genel Yayın Yönetmeni Ali Kırca'nın evine hırsız girdi. Gündüz vakti eve giren hırsız bir bilgisayar, 2 tablet ve bir tarihi kılıç alarak kaçtı. Polis, kaçan hırsızı yakalamak için çalışmasını sürdürüyor.
ATV Haber eski Genel Yayın Yönetmeni Ali Kırca'nın İstanbul Kuruçeşme'deki evine hırsız girdi. Evde kimsenin olmadığı geçen Cuma günü sabah saatlerinde evin camından içeri giren hırsız, 1 bilgisayar, 2 tablet ve tarihi bir kılıcı alarak kaçtı.
Ali Kırca'nın oğlunun iki gün sonra haber vermesiyle Beşiktaş Emniyet Müdürlüğü ekipleri evde inceleme yaptı. Evde Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri de detaylı araştırma yaparak delilleri topladı.