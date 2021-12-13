https://tr.sputniknews.com/20211213/ali-kircanin-evine-hirsiz-girdi-bir-bilgisayar-iki-tablet-ve-bir-tarihi-kilic-calindi-1051726765.html

Ali Kırca'nın evine hırsız girdi: Bir bilgisayar, iki tablet ve bir tarihi kılıç çalındı

Ali Kırca'nın evine hırsız girdi: Bir bilgisayar, iki tablet ve bir tarihi kılıç çalındı

ATV Haber eski Genel Yayın Yönetmeni Ali Kırca'nın evine hırsız girdi. Gündüz vakti eve giren hırsız bir bilgisayar, 2 tablet ve bir tarihi kılıç alarak kaçtı... 13.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-13T18:08+0300

2021-12-13T18:08+0300

2021-12-13T18:08+0300

türkiye

hırsız

kuruçeşme

ali kırca

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ATV Haber eski Genel Yayın Yönetmeni Ali Kırca'nın İstanbul Kuruçeşme'deki evine hırsız girdi. Evde kimsenin olmadığı geçen Cuma günü sabah saatlerinde evin camından içeri giren hırsız, 1 bilgisayar, 2 tablet ve tarihi bir kılıcı alarak kaçtı.Ali Kırca'nın oğlunun iki gün sonra haber vermesiyle Beşiktaş Emniyet Müdürlüğü ekipleri evde inceleme yaptı. Evde Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri de detaylı araştırma yaparak delilleri topladı.

türkiye

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hırsız, kuruçeşme, ali kırca