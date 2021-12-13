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https://tr.sputniknews.com/20211213/aliyev-ve-pasinyan-brukselde-bir-araya-gelecek-1051724591.html
Aliyev ve Paşinyan Brüksel'de bir araya gelecek
Aliyev ve Paşinyan Brüksel'de bir araya gelecek
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile üçlü toplantıda... 13.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-13T17:13+0300
2021-12-13T17:13+0300
dünya
ermenistan
azerbaycan
ab
brüksel
ilham aliyev
nikol paşinyan
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Toplantı, 15 Aralık'ta AB-Doğu Ortaklığı Zirvesi'nin düzenleneceği Belçika'nın başkenti Brüksel'de, zirveden bir gün önce 14 Aralık'ta yapılacak.AB yetkililerinin verdiği bilgiye göre, Michel, Aliyev ve Paşinyan ile önce ayrı ayrı toplantılarda görüşecek. Daha sonra akşam saatlerinde Michel, Aliyev ve Paşinyan arasında üçlü toplantı düzenlenecek.Aliyev ve Paşinyan, son olarak Rusya'nın Soçi kentinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile üçlü görüşmede bir araya gelmişti.AB kaynakları, Dağlık Karabağ'daki savaşın ardından iki ülke savunma bakanları arasında doğrudan iletişim hattı kurulmasından duyulan memnuniyeti dile getirerek, Azerbaycan ve Ermenistan arasında ilişkilerde istikrarı sağlamak amacıyla yapılacak daha çok şey bulunduğunu ifade etti.Zirvede AB ile 5 ülke liderleri toplanacakAB-Doğu Ortaklığı Zirvesi, 15 Aralık'ta AB yönetimi ile Ukrayna, Gürcistan, Moldova, Azerbaycan ve Ermenistan'ın liderlerinin katılımıyla düzenlenecek. Daha önce Doğu Ortaklığı içinde bulunan Belarus, AB ile arasındaki sorunlar nedeniyle üyeliğini askıya aldığı için zirvede yer almayacak.Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri hareketliliğinin gündeme gelmesi beklenen zirvede, AB'nin 5 ülkeyle siyasi ve ekonomik ilişkilerinin değerlendirileceği bildirildi.AB yönetiminin, zirvede Doğu Ortaklığı ülkelerine siyasi, ekonomik ve yargısal reformları hızlandırma çağrısı yapması bekleniyor. AB'nin 5 ülkeye yönelik 2.3 milyar euroluk yeni bir bölgesel ekonomik yatırım planının da onaylanması öngörülüyor.Üst düzey bir AB yetkilisi, AB Komisyonunun temmuz ayında önerdiği 2.3 milyar euroluk yatırım planı içinde hangi ülkeye ne kadar yatırım yapılacağının, ülkelerin yapısal reformlarda ne kadar ilerleyeceği ve nasıl projeler sunacağına bağlı olarak belirleneceğini söyledi.
https://tr.sputniknews.com/20211126/kremlin-putin-aliyev-ve-pasinyan-ortak-basin-aciklamasi-yapti-1051188328.html
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ermenistan, azerbaycan, ab, brüksel, ilham aliyev, nikol paşinyan

Aliyev ve Paşinyan Brüksel'de bir araya gelecek

17:13 13.12.2021
© AAAliyev ve Paşinyan
Aliyev ve Paşinyan - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2021
© AA
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile üçlü toplantıda görüşecek.
Toplantı, 15 Aralık'ta AB-Doğu Ortaklığı Zirvesi'nin düzenleneceği Belçika'nın başkenti Brüksel'de, zirveden bir gün önce 14 Aralık'ta yapılacak.
AB yetkililerinin verdiği bilgiye göre, Michel, Aliyev ve Paşinyan ile önce ayrı ayrı toplantılarda görüşecek. Daha sonra akşam saatlerinde Michel, Aliyev ve Paşinyan arasında üçlü toplantı düzenlenecek.
Aliyev ve Paşinyan, son olarak Rusya'nın Soçi kentinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile üçlü görüşmede bir araya gelmişti.
AB kaynakları, Dağlık Karabağ'daki savaşın ardından iki ülke savunma bakanları arasında doğrudan iletişim hattı kurulmasından duyulan memnuniyeti dile getirerek, Azerbaycan ve Ermenistan arasında ilişkilerde istikrarı sağlamak amacıyla yapılacak daha çok şey bulunduğunu ifade etti.

Zirvede AB ile 5 ülke liderleri toplanacak

AB-Doğu Ortaklığı Zirvesi, 15 Aralık'ta AB yönetimi ile Ukrayna, Gürcistan, Moldova, Azerbaycan ve Ermenistan'ın liderlerinin katılımıyla düzenlenecek. Daha önce Doğu Ortaklığı içinde bulunan Belarus, AB ile arasındaki sorunlar nedeniyle üyeliğini askıya aldığı için zirvede yer almayacak.
Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri hareketliliğinin gündeme gelmesi beklenen zirvede, AB'nin 5 ülkeyle siyasi ve ekonomik ilişkilerinin değerlendirileceği bildirildi.
AB yönetiminin, zirvede Doğu Ortaklığı ülkelerine siyasi, ekonomik ve yargısal reformları hızlandırma çağrısı yapması bekleniyor. AB'nin 5 ülkeye yönelik 2.3 milyar euroluk yeni bir bölgesel ekonomik yatırım planının da onaylanması öngörülüyor.
Üst düzey bir AB yetkilisi, AB Komisyonunun temmuz ayında önerdiği 2.3 milyar euroluk yatırım planı içinde hangi ülkeye ne kadar yatırım yapılacağının, ülkelerin yapısal reformlarda ne kadar ilerleyeceği ve nasıl projeler sunacağına bağlı olarak belirleneceğini söyledi.
Vladimir Putin- Nikol Paşinyan- İlham Aliyev - Sputnik Türkiye, 1920, 26.11.2021
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