Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211213/altun-manipulasyonla-mucadelede-yapay-zeka-yararli-sekilde-kullanilabilir-1051713143.html
Altun: Manipülasyonla mücadelede yapay zeka yararlı şekilde kullanılabilir
Altun: Manipülasyonla mücadelede yapay zeka yararlı şekilde kullanılabilir
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kazakistan eski Başbakanı Dr. Kerim Masimov'un Rusça ve İngilizce'nin ardından Türkçe olarak yayımlanan "Dünyanın Bir Sonraki... 13.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-13T12:30+0300
2021-12-13T12:30+0300
türkiye
kazakistan
fahrettin altun
kerim masimov
cumhurbaşkanlığı
yapay zeka
iletişim
cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/11/1044051340_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_91736d2f3c41bfde1b779831b04f1c98.jpg
Yazısında modern insanın dijital kuşatma altında olduğuna işaret eden Altun, veri bilimciler ve veri madencilerin büyük veri ekseninde "ikna etme, rıza gösterme, manipüle etme, propaganda, marka iletişimi, dijital aktivizm, pazarlama, göz takibi, nöro pazarlama" gibi kavram ve uygulamalarla teknolojik angajman ve dijital platformlar üzerinden insanları etkileme ve yönlendirme kabiliyetine sahip olduğunu belirtti.Teknoloji ve yazılım şirketlerinin yapay zeka sayesinde, dijital alandan topladıkları verileri diledikleri gibi işleyerek bunları anlamlandırabildiğine ve kullanıcıların tutum ve davranışları hakkında öngörüde bulunabildiğine işaret eden Altun, şunları kaydetti:İnsanlığın dönüm noktalarından biri olarak değerlendirilen yapay zekanın büyük veri, nesnelerin interneti, ileri algoritmalar, veri analitiği, bulut bilişim, kuantum hesaplama, blok zincir teknolojisi ve sinir bilimle birlikte değerlendirildiğini aktaran Altun, küresel düzeyde milenyumdan bu yana dijitalleşmeyle yaşanan baş döndürücü değişimin yakın gelecekte ve dünyanın 2050 projeksiyonunda yapay zeka teknolojilerinin daha da ivmeleneceğinin öngörüldüğünü bildirdi.'Dezenformasyon kampanyalarına karşı önlem alınmalı'Yapay zeka sistemlerinde güven ve toplumsal sorumluluğun iki hayati prensip olduğunun altını çizen Altun, "Yapay zeka sistemlerinde kullanıcıların mahremiyetine azami hassasiyet gösterilmeli, insanı merkeze alan bir gelişim süreci izlenmeli, tarafsızlık, hesap verebilirlik ve şeffaflık değerlerinden asla taviz verilmemeli" ifadesini kullandı.Altun, eşitliğin sağlanması ve sürdürülebilir kalkınma hedefi üzerinden hareket edilmesi gerektiğini belirtti.İletişim savaşları ekseninde dezenformasyon ve manipülasyonla mücadelede de yapay zekanın yararlı şekilde kullanılacağına dikkati çeken Altun, şunları kaydetti:'Şeffaf bir iletişim stratejisi yürütülmeli'Bu bağlamda Masimov'un eserinin, yapay zekanın insan hayatına hangi alanlarda ne düzeyde dokunacağı, kullanıcı verilerinin güvenliği ve mahremiyeti hususlarıyla beraber bireylerin karar alma hürriyetlerini ne derecede etkileyeceği konularına hassasiyetle eğildiğine dikkati çeken Altun, şu değerlendirmelerde bulundu:Altun, Hollywood filmlerinin de etkisiyle yapay zekanın bazı toplum kesimlerince yalnızca robotlarla ve robotik gelişmelerle ilişkilendirildiğine işaret ederek, bunun sonucunda insanoğlunun geleceğinin kısmen tehdit altında olduğu algısı oluştuğuna değindi.Masimov'un kitabının, yapay zeka hakkındaki yanlış ve eksik algıları değiştirmekle birlikte bu alanda entelektüel altyapıyı da inşa ederek güncel gelişmeleri okuyuculara sunduğunu aktaran Altun, çalışmanın temelde, yapay zekanın yaşanılan ve alışılan dünya düzenini nasıl değiştirdiğini ve insanların tercih mekanizmalarında ve süreçlerinde ne tür bir rolü olduğunu betimlediğini bildirdi.Kazakistan'ın Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in bir pilot proje olan Kazakistan'ın ilk akıllı şehri Akkol'u ziyaretiyle başlayan kitabın, Kazakistan'ın yapay zeka ligindeki vizyonunu ve uygulamalarını da ortaya koyduğunu anlatan Altun, bu çalışmanın, yapay zekayı sağlık hizmetlerinden sanal asistanlara, finanstan akıllı şehirlere, ulaşımdan enerjiye kadar somut örneklerle açıklarken konunun küresel teknoloji şirketleri boyutunu da ele aldığını vurguladı.Altun ayrıca kitapta, devletler arası düzeyde yapay zekanın nasıl bir mücadele alanına dönüştüğü ve silahlanma meselesinin de işlendiğini kaydetti.Yakın geçmişin önemli bir siyasal aktörü olan Dr. Masimov'un Türkçe yayınlanan kapsayıcı, anlaşılır ve akıcı kitabının, yapay zeka konusundaki yayınlar arasında yerini alarak başucu eserlerden biri olacağını dile getiren Altun, yapay zekanın kronolojik açıdan gelişim süreci, hayattaki konumu ve faydası ile bu alandaki gelecek öngörülerinin okuyucuların bilgi birikimine işlevsel düzeyde katkı sağlayacağının altını çizdi.Altun, kitabın, yapay zekaya ilgi duyan ve bu teknolojik sahada çalışmayı hedefleyen, başta gençler olmak üzere tüm hedef gruplara ilham kaynağı olmasını temenni etti.
https://tr.sputniknews.com/20211212/stratcom-zirvesi-iletisim-baskani-altunun-kapanis-konusmasiyla-sona-erdi-1051702240.html
türkiye
kazakistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/11/1044051340_48:0:1115:800_1920x0_80_0_0_0cbc5102ba4f0dbe7c90a16725e1317f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kazakistan, fahrettin altun, kerim masimov, cumhurbaşkanlığı, yapay zeka, iletişim, cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı

Altun: Manipülasyonla mücadelede yapay zeka yararlı şekilde kullanılabilir

12:30 13.12.2021
© AAFahrettin Altun
Fahrettin Altun - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2021
© AA
Abone ol
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kazakistan eski Başbakanı Dr. Kerim Masimov'un Rusça ve İngilizce'nin ardından Türkçe olarak yayımlanan "Dünyanın Bir Sonraki Hakimi: Yapay Zeka" isimli kitabının takdim yazısını kaleme aldı.
Yazısında modern insanın dijital kuşatma altında olduğuna işaret eden Altun, veri bilimciler ve veri madencilerin büyük veri ekseninde "ikna etme, rıza gösterme, manipüle etme, propaganda, marka iletişimi, dijital aktivizm, pazarlama, göz takibi, nöro pazarlama" gibi kavram ve uygulamalarla teknolojik angajman ve dijital platformlar üzerinden insanları etkileme ve yönlendirme kabiliyetine sahip olduğunu belirtti.
Teknoloji ve yazılım şirketlerinin yapay zeka sayesinde, dijital alandan topladıkları verileri diledikleri gibi işleyerek bunları anlamlandırabildiğine ve kullanıcıların tutum ve davranışları hakkında öngörüde bulunabildiğine işaret eden Altun, şunları kaydetti:
"Yapay zeka ve algoritmalar yoluyla insanların dijital alandaki varlıkları, dijital kimlikleri, yeni teknolojileri kullanım alışkanlıkları ile sosyal medya kullanım alışkanlıkları ve sıklıkları üzerinden makine öğrenmesi ve derin analizler yapılabilmektedir. Bu öngörüler de politika, askeriye, sanayi ürünleri, mikro hedefleme, pazarlama, reklam uygulamaları ve daha birçok alanda kullanıcıların tercihlerini şekillendirmek amacıyla kullanılmaktadır. 21. yüzyılda hemen her alanda yapay zeka teknolojilerinden yararlanılıyor ve küresel ekonomik sistem de bu teknolojiden nasibini alarak köklü bir revizyona girmiş durumda. Üretim kademesinden kurumsal yapılara, sağlık hizmetlerinden perakende sektörüne, eğitimden insansız hava araçlarına, biyo-mühendislikten robotiğe, bankacılıktan lojistiğe, adalet sisteminden spora kadar insan hayatını ilgilendiren tüm alanlarda yapay zeka gündelik yaşam pratiklerimizi kolaylaştırmakta, verimliliği artırmakta ve yeni mesleklerin ortaya çıkmasını sağlamaktadır."
İnsanlığın dönüm noktalarından biri olarak değerlendirilen yapay zekanın büyük veri, nesnelerin interneti, ileri algoritmalar, veri analitiği, bulut bilişim, kuantum hesaplama, blok zincir teknolojisi ve sinir bilimle birlikte değerlendirildiğini aktaran Altun, küresel düzeyde milenyumdan bu yana dijitalleşmeyle yaşanan baş döndürücü değişimin yakın gelecekte ve dünyanın 2050 projeksiyonunda yapay zeka teknolojilerinin daha da ivmeleneceğinin öngörüldüğünü bildirdi.

'Dezenformasyon kampanyalarına karşı önlem alınmalı'

Yapay zeka sistemlerinde güven ve toplumsal sorumluluğun iki hayati prensip olduğunun altını çizen Altun, "Yapay zeka sistemlerinde kullanıcıların mahremiyetine azami hassasiyet gösterilmeli, insanı merkeze alan bir gelişim süreci izlenmeli, tarafsızlık, hesap verebilirlik ve şeffaflık değerlerinden asla taviz verilmemeli" ifadesini kullandı.
Altun, eşitliğin sağlanması ve sürdürülebilir kalkınma hedefi üzerinden hareket edilmesi gerektiğini belirtti.
İletişim savaşları ekseninde dezenformasyon ve manipülasyonla mücadelede de yapay zekanın yararlı şekilde kullanılacağına dikkati çeken Altun, şunları kaydetti:
"Uluslararası düzeyde bir güvenlik tehdidine dönüşen dezenformasyon kampanyalarına karşı dijital platformlar önlem almalı. Yapay zeka yardımıyla özellikle sosyal ağlarda daha önce kullanılan görsellerin aynısı, farklı konularda kamuoylarını yanıltma amacıyla kullanıldığında, bilgilendirme ve eşleştirme yapılarak görsel ve metin uyumuna da dikkat edilerek bu içeriklerin yayınlanmasının ve paylaşılmasının önüne geçilmeli. Bu şekilde dezenformasyon tehlikesini en aza indirmek mümkün olabilir."

'Şeffaf bir iletişim stratejisi yürütülmeli'

Bu bağlamda Masimov'un eserinin, yapay zekanın insan hayatına hangi alanlarda ne düzeyde dokunacağı, kullanıcı verilerinin güvenliği ve mahremiyeti hususlarıyla beraber bireylerin karar alma hürriyetlerini ne derecede etkileyeceği konularına hassasiyetle eğildiğine dikkati çeken Altun, şu değerlendirmelerde bulundu:
"20. yüzyılın ikinci yarasında hayatımıza giren yapay zekanın insanlığın geleceğini tehdit ettiği fikri günümüz şartlarında bir çeşit komplo teorisidir. Fakat bir devlet adamı olarak Dr. Masimov'un kitapta belirttiği gibi bu teknolojinin kontrolsüz büyümesi çok ciddi sorunları peşi sıra getirecektir. Burada defaatle üzerinde durulması gereken mesele, yapay zekanın, hangi güçler tarafından ne amaçla ve nasıl kullanılacağıdır. Bu çerçevede, kitapta yapay zeka teknolojisinin daha ileriye taşınması ve bu teknolojinin muhtemel riskleri için uluslararası iş birliğine ve yasal çerçeveye ihtiyaç duyulduğu vurgulanmaktadır. Yapay zekanın getirdiği birtakım riskler doğru analiz edilerek bu teknolojinin oluşturduğu belirsizlikler ortadan kaldırılmalı ve kamuoylarında oluşabilecek zihin karmaşası da küresel çapta dikkate alınarak konuyla ilgili şeffaf bir iletişim stratejisi yürütülmelidir.”
Altun, Hollywood filmlerinin de etkisiyle yapay zekanın bazı toplum kesimlerince yalnızca robotlarla ve robotik gelişmelerle ilişkilendirildiğine işaret ederek, bunun sonucunda insanoğlunun geleceğinin kısmen tehdit altında olduğu algısı oluştuğuna değindi.
Masimov'un kitabının, yapay zeka hakkındaki yanlış ve eksik algıları değiştirmekle birlikte bu alanda entelektüel altyapıyı da inşa ederek güncel gelişmeleri okuyuculara sunduğunu aktaran Altun, çalışmanın temelde, yapay zekanın yaşanılan ve alışılan dünya düzenini nasıl değiştirdiğini ve insanların tercih mekanizmalarında ve süreçlerinde ne tür bir rolü olduğunu betimlediğini bildirdi.
Kazakistan'ın Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in bir pilot proje olan Kazakistan'ın ilk akıllı şehri Akkol'u ziyaretiyle başlayan kitabın, Kazakistan'ın yapay zeka ligindeki vizyonunu ve uygulamalarını da ortaya koyduğunu anlatan Altun, bu çalışmanın, yapay zekayı sağlık hizmetlerinden sanal asistanlara, finanstan akıllı şehirlere, ulaşımdan enerjiye kadar somut örneklerle açıklarken konunun küresel teknoloji şirketleri boyutunu da ele aldığını vurguladı.
Altun ayrıca kitapta, devletler arası düzeyde yapay zekanın nasıl bir mücadele alanına dönüştüğü ve silahlanma meselesinin de işlendiğini kaydetti.
Yakın geçmişin önemli bir siyasal aktörü olan Dr. Masimov'un Türkçe yayınlanan kapsayıcı, anlaşılır ve akıcı kitabının, yapay zeka konusundaki yayınlar arasında yerini alarak başucu eserlerden biri olacağını dile getiren Altun, yapay zekanın kronolojik açıdan gelişim süreci, hayattaki konumu ve faydası ile bu alandaki gelecek öngörülerinin okuyucuların bilgi birikimine işlevsel düzeyde katkı sağlayacağının altını çizdi.
Altun, kitabın, yapay zekaya ilgi duyan ve bu teknolojik sahada çalışmayı hedefleyen, başta gençler olmak üzere tüm hedef gruplara ilham kaynağı olmasını temenni etti.
Stratcom Zirvesi, İletişim Başkanı Altun'un kapanış konuşmasıyla sona erdi - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2021
TÜRKİYE
Stratcom Zirvesi, İletişim Başkanı Altun'un kapanış konuşmasıyla sona erdi
Dün, 23:32
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
13:59Belarus lideri Lukaşenko: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekten de dostça ilişkilerimiz var
13:57Fitch, Varlık Fonu ve 13 Türk bankasının kredi notunu negatife indirdi
13:52Ukrayna’daki fabrikada Türkiye yapımı ANKA İHA’ları üretilecek
13:48Putin ve Şi, 15 Aralık'ta video konferans yoluyla görüşecek
13:40Yazar Devecioğlu: Schopenhauer'a göre mutluluk peşinde koşan insan, 'sıradan insan'dır
13:36Bond filmlerinin Moneypenny'si: Çok büyük bir yıldız elle sarkıntılık yaptı, yönetmen seyirci kaldı
13:36Bakan Pakdemirli: Tüm dünyada bir gıda terörü esiyor, maalesef istediğimizin ötesinde artışlar var
13:19İmamoğlu'ndan Karaismailoğlu'na: Sen hayatında bir tane küvette gemi oynatmamış adamsın
13:15BloombergHT: Erdoğan, Merkez Bankası Başkanı ve Kamu Bankaları Genel Müdürleri ile görüşme yapacak
13:15Fransa 'aşırıcı belirti gösteren' 21 camiyi kapattı
13:05Bulgarlar Edirne otellerinde boş oda bırakmadı: '2 bin euro bozdurdum, hepsiyle alışveriş yapacağım'
12:57Kuraklık balı vurdu: Arılar ölüyor, üretim düşüyor
12:55Merkez Bankası: Piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir
12:45Diyabet hastası çocuğun çikolatasından poşet çıktı: 'Artık hayatım boyunca yemek istemiyorum'
12:43Prof. Dr. Kara: Omicron varyantı hücreye daha kolay girebiliyor
12:40Rusya: NATO'dan güvenlik garantileri konusunda yanıt alamazsak askeri ve teknik yanıt vereceğiz
12:34'Yasemin ölmedi, her akşam konuşuyoruz' diyen sanığa anneden tepki: Az ceza için numara yapıyor
12:31Sahte faturayla 750 milyon TL vergi iadesi alan çeteye operasyon: 28 gözaltı
12:30Altun: Manipülasyonla mücadelede yapay zeka yararlı şekilde kullanılabilir
12:29900 çalışanını Zoom üzerinden kovan CEO acilen izne ayrıldı