https://tr.sputniknews.com/20211213/altun-manipulasyonla-mucadelede-yapay-zeka-yararli-sekilde-kullanilabilir-1051713143.html

Altun: Manipülasyonla mücadelede yapay zeka yararlı şekilde kullanılabilir

Altun: Manipülasyonla mücadelede yapay zeka yararlı şekilde kullanılabilir

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kazakistan eski Başbakanı Dr. Kerim Masimov'un Rusça ve İngilizce'nin ardından Türkçe olarak yayımlanan "Dünyanın Bir Sonraki... 13.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-13T12:30+0300

2021-12-13T12:30+0300

2021-12-13T12:30+0300

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Yazısında modern insanın dijital kuşatma altında olduğuna işaret eden Altun, veri bilimciler ve veri madencilerin büyük veri ekseninde "ikna etme, rıza gösterme, manipüle etme, propaganda, marka iletişimi, dijital aktivizm, pazarlama, göz takibi, nöro pazarlama" gibi kavram ve uygulamalarla teknolojik angajman ve dijital platformlar üzerinden insanları etkileme ve yönlendirme kabiliyetine sahip olduğunu belirtti.Teknoloji ve yazılım şirketlerinin yapay zeka sayesinde, dijital alandan topladıkları verileri diledikleri gibi işleyerek bunları anlamlandırabildiğine ve kullanıcıların tutum ve davranışları hakkında öngörüde bulunabildiğine işaret eden Altun, şunları kaydetti:İnsanlığın dönüm noktalarından biri olarak değerlendirilen yapay zekanın büyük veri, nesnelerin interneti, ileri algoritmalar, veri analitiği, bulut bilişim, kuantum hesaplama, blok zincir teknolojisi ve sinir bilimle birlikte değerlendirildiğini aktaran Altun, küresel düzeyde milenyumdan bu yana dijitalleşmeyle yaşanan baş döndürücü değişimin yakın gelecekte ve dünyanın 2050 projeksiyonunda yapay zeka teknolojilerinin daha da ivmeleneceğinin öngörüldüğünü bildirdi.'Dezenformasyon kampanyalarına karşı önlem alınmalı'Yapay zeka sistemlerinde güven ve toplumsal sorumluluğun iki hayati prensip olduğunun altını çizen Altun, "Yapay zeka sistemlerinde kullanıcıların mahremiyetine azami hassasiyet gösterilmeli, insanı merkeze alan bir gelişim süreci izlenmeli, tarafsızlık, hesap verebilirlik ve şeffaflık değerlerinden asla taviz verilmemeli" ifadesini kullandı.Altun, eşitliğin sağlanması ve sürdürülebilir kalkınma hedefi üzerinden hareket edilmesi gerektiğini belirtti.İletişim savaşları ekseninde dezenformasyon ve manipülasyonla mücadelede de yapay zekanın yararlı şekilde kullanılacağına dikkati çeken Altun, şunları kaydetti:'Şeffaf bir iletişim stratejisi yürütülmeli'Bu bağlamda Masimov'un eserinin, yapay zekanın insan hayatına hangi alanlarda ne düzeyde dokunacağı, kullanıcı verilerinin güvenliği ve mahremiyeti hususlarıyla beraber bireylerin karar alma hürriyetlerini ne derecede etkileyeceği konularına hassasiyetle eğildiğine dikkati çeken Altun, şu değerlendirmelerde bulundu:Altun, Hollywood filmlerinin de etkisiyle yapay zekanın bazı toplum kesimlerince yalnızca robotlarla ve robotik gelişmelerle ilişkilendirildiğine işaret ederek, bunun sonucunda insanoğlunun geleceğinin kısmen tehdit altında olduğu algısı oluştuğuna değindi.Masimov'un kitabının, yapay zeka hakkındaki yanlış ve eksik algıları değiştirmekle birlikte bu alanda entelektüel altyapıyı da inşa ederek güncel gelişmeleri okuyuculara sunduğunu aktaran Altun, çalışmanın temelde, yapay zekanın yaşanılan ve alışılan dünya düzenini nasıl değiştirdiğini ve insanların tercih mekanizmalarında ve süreçlerinde ne tür bir rolü olduğunu betimlediğini bildirdi.Kazakistan'ın Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in bir pilot proje olan Kazakistan'ın ilk akıllı şehri Akkol'u ziyaretiyle başlayan kitabın, Kazakistan'ın yapay zeka ligindeki vizyonunu ve uygulamalarını da ortaya koyduğunu anlatan Altun, bu çalışmanın, yapay zekayı sağlık hizmetlerinden sanal asistanlara, finanstan akıllı şehirlere, ulaşımdan enerjiye kadar somut örneklerle açıklarken konunun küresel teknoloji şirketleri boyutunu da ele aldığını vurguladı.Altun ayrıca kitapta, devletler arası düzeyde yapay zekanın nasıl bir mücadele alanına dönüştüğü ve silahlanma meselesinin de işlendiğini kaydetti.Yakın geçmişin önemli bir siyasal aktörü olan Dr. Masimov'un Türkçe yayınlanan kapsayıcı, anlaşılır ve akıcı kitabının, yapay zeka konusundaki yayınlar arasında yerini alarak başucu eserlerden biri olacağını dile getiren Altun, yapay zekanın kronolojik açıdan gelişim süreci, hayattaki konumu ve faydası ile bu alandaki gelecek öngörülerinin okuyucuların bilgi birikimine işlevsel düzeyde katkı sağlayacağının altını çizdi.Altun, kitabın, yapay zekaya ilgi duyan ve bu teknolojik sahada çalışmayı hedefleyen, başta gençler olmak üzere tüm hedef gruplara ilham kaynağı olmasını temenni etti.

https://tr.sputniknews.com/20211212/stratcom-zirvesi-iletisim-baskani-altunun-kapanis-konusmasiyla-sona-erdi-1051702240.html

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