Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20211213/anadolu-parsi-ilk-kez-bu-kadar-net-goruntulendi-1051719584.html
Anadolu Parsı ilk kez bu kadar net görüntülendi
Anadolu Parsı ilk kez bu kadar net görüntülendi
Nesli tükendiği düşünülen Anadolu Parsı termal kameralar ile ilk kez çok net olarak görüntülendi. Nerede görüntülendiği gizlenen Anadolu Parsı ile ilgili... 13.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-13T15:21+0300
2021-12-13T15:21+0300
yaşam
türkiye
anadolu
termal kamera
anadolu parsı
nesli tükenmekte olan hayvanlar
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0d/1051719358_0:0:1049:591_1920x0_80_0_0_018b33e9a3ee8acb766d280d692029ef.jpg
Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü Öğretim üyesi Prof. Dr. Şağdan Başkaya, Türkiye'de, Trakya Bölgesi haricinde bütün bölgelerimizde parsın yaşadığına dair kanıtlar elde ettiklerini belirtti. Başkaya, pars popülasyonlarının giderek daha da iyileştiğini gözlemlediklerini, bugün, Doğu, Güneydoğu, Karadeniz ve Akdeniz bölgelerine ilaveten, Güney Marmara, İç Ege ve İç Anadolu’nun birçok yerinde de Pars’ın yaşadığına dair iz, belirti, fotoğraf ve filmler elde ettiklerini söyledi.Yaklaşık 30 yıldır parsın ülkemizde yaşadığına dair basın açıklamaları yapan Prof. Dr. Başkaya, 2004 yılında yayınlanan bilimsel makalesinde Parsın Doğu Karadeniz Dağlarında yayılış gösterdiğini ayak izlerinden ortaya koyduklarını belirtti. Prof. Dr. Başkaya, “Bugün ise ülkemizin Trakya Bölgesi haricinde hemen her bölgesinde Parsa rastlayabilirsiniz” dedi.'Parsla ilgili iki doktora tezi yapıldı'Pars popülasyonları üzerine, Kuzeydoğu Anadolu’daki Giresun, Trabzon, Rize, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Ardahan, Kars, Erzurum, Sivas, Erzincan ve Bingöl yörelerinde, iki adet Doktora tez çalışmasının, KTÜ’de, 2018 yılında tamamlandığını belirten Başkaya, “Tek sorun, kamuoyunun Pars ile ilgili olarak yeterince bilgilendirilememiş olmasıdır” diye konuştu.'Gizli ve güçlü bir yırtıcı'Başkaya, “Pars kendini çok iyi saklayabilen, aslan kükremesi gibi uzaktan duyulan bir ses çıkarmadan tek başına avlanarak yaşayan bir yırtıcıdır. Birçok yerde insan yerleşim alanlarına yakın yaşamalarına rağmen çok fazla görüntü vermezler. Issız yerlerde gündüz de hareket etseler, genellikle geceleyin faaldirler. Erkekleri, çiftleşme döneminde dişi ile buluşurken diğer dönemlerde yalnız yaşar. Dişileri ise, yavruları tek başına büyüttüğü için, eğer varsa, yavrularıyla birlikte yaşamaktadır. Yani, Pars’lar, kurtlar gibi grup veya sürü oluşturmazlar. Parsın besinini oluşturan türlerden; Kızıl keçi, Kara keçi, Karaca, Geyik, Yaban domuzu ve Yaban tavşanı gibi türlerin popülasyonlarında yaşanan iyileşme, Pars popülasyonlarının da iyileşmesini sağlamaktadır. Geçmişte batı bölgelerimizde birçok yerde yok olan veya iyice azalan popülasyonlarının da, bugün tekrar artış eğiliminde olduğu gözlenmektedir” şeklinde konuştu.'Parsın korunması planlı yönetimle olur'Anadolu Parsı türünün korunması ile ilgili olarak ise Başkaya “Parsın korunması için dar alanların kesin koruma alanı ilan edilmesi yerine, büyük alanlarda, birbirine bağlı ekosistemlerde yapılacak olan bütün türleri dikkate alan planlı ormancılık, planlı hayvancılık, planlı yaban hayatı yönetimi ve planlı avcılık yönetimi önem arz etmektedir” ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20211128/bahcede-gordugu-semenderi-plastik-sandi-canli-cikti-1051227690.html
anadolu
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0d/1051719358_226:0:1049:617_1920x0_80_0_0_4b0a48ca7950a07d2392451da7065854.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, anadolu, termal kamera, anadolu parsı, nesli tükenmekte olan hayvanlar

Anadolu Parsı ilk kez bu kadar net görüntülendi

15:21 13.12.2021
© İHA / BEKİR KOCA - OZAN KÖSEAnadolu Parsı termal kameralar ile ilk kez çok net olarak görüntülendi.
Anadolu Parsı termal kameralar ile ilk kez çok net olarak görüntülendi. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2021
© İHA / BEKİR KOCA - OZAN KÖSE
Abone ol
Nesli tükendiği düşünülen Anadolu Parsı termal kameralar ile ilk kez çok net olarak görüntülendi. Nerede görüntülendiği gizlenen Anadolu Parsı ile ilgili açıklamalarda Prof. Dr. Şağdan Başkaya, parsın hep dağlarda olduğunu ve hiçbir zaman neslinin tükenmediğini belirtti.
Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü Öğretim üyesi Prof. Dr. Şağdan Başkaya, Türkiye'de, Trakya Bölgesi haricinde bütün bölgelerimizde parsın yaşadığına dair kanıtlar elde ettiklerini belirtti. Başkaya, pars popülasyonlarının giderek daha da iyileştiğini gözlemlediklerini, bugün, Doğu, Güneydoğu, Karadeniz ve Akdeniz bölgelerine ilaveten, Güney Marmara, İç Ege ve İç Anadolu’nun birçok yerinde de Pars’ın yaşadığına dair iz, belirti, fotoğraf ve filmler elde ettiklerini söyledi.
Yaklaşık 30 yıldır parsın ülkemizde yaşadığına dair basın açıklamaları yapan Prof. Dr. Başkaya, 2004 yılında yayınlanan bilimsel makalesinde Parsın Doğu Karadeniz Dağlarında yayılış gösterdiğini ayak izlerinden ortaya koyduklarını belirtti. Prof. Dr. Başkaya, “Bugün ise ülkemizin Trakya Bölgesi haricinde hemen her bölgesinde Parsa rastlayabilirsiniz” dedi.

'Parsla ilgili iki doktora tezi yapıldı'

Pars popülasyonları üzerine, Kuzeydoğu Anadolu’daki Giresun, Trabzon, Rize, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Ardahan, Kars, Erzurum, Sivas, Erzincan ve Bingöl yörelerinde, iki adet Doktora tez çalışmasının, KTÜ’de, 2018 yılında tamamlandığını belirten Başkaya, “Tek sorun, kamuoyunun Pars ile ilgili olarak yeterince bilgilendirilememiş olmasıdır” diye konuştu.

'Gizli ve güçlü bir yırtıcı'

Başkaya, “Pars kendini çok iyi saklayabilen, aslan kükremesi gibi uzaktan duyulan bir ses çıkarmadan tek başına avlanarak yaşayan bir yırtıcıdır. Birçok yerde insan yerleşim alanlarına yakın yaşamalarına rağmen çok fazla görüntü vermezler. Issız yerlerde gündüz de hareket etseler, genellikle geceleyin faaldirler. Erkekleri, çiftleşme döneminde dişi ile buluşurken diğer dönemlerde yalnız yaşar. Dişileri ise, yavruları tek başına büyüttüğü için, eğer varsa, yavrularıyla birlikte yaşamaktadır. Yani, Pars’lar, kurtlar gibi grup veya sürü oluşturmazlar. Parsın besinini oluşturan türlerden; Kızıl keçi, Kara keçi, Karaca, Geyik, Yaban domuzu ve Yaban tavşanı gibi türlerin popülasyonlarında yaşanan iyileşme, Pars popülasyonlarının da iyileşmesini sağlamaktadır. Geçmişte batı bölgelerimizde birçok yerde yok olan veya iyice azalan popülasyonlarının da, bugün tekrar artış eğiliminde olduğu gözlenmektedir” şeklinde konuştu.

'Parsın korunması planlı yönetimle olur'

Anadolu Parsı türünün korunması ile ilgili olarak ise Başkaya “Parsın korunması için dar alanların kesin koruma alanı ilan edilmesi yerine, büyük alanlarda, birbirine bağlı ekosistemlerde yapılacak olan bütün türleri dikkate alan planlı ormancılık, planlı hayvancılık, planlı yaban hayatı yönetimi ve planlı avcılık yönetimi önem arz etmektedir” ifadelerini kullandı.
Benekli semender, plastik - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2021
YAŞAM
Bahçede gördüğü semenderi oyuncak sandı, canlı çıktı
28 Kasım, 16:24
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
15:31UEFA Avrupa Ligi’nde play-off turu eşleşmeleri belli oldu
15:26Kremlin: Donbass ile ilgili referandum Ukrayna’nın iç meselesidir
15:21Anadolu Parsı ilk kez bu kadar net görüntülendi
15:20Votkanın ardından dezenfektan içen Ukraynalı denizci hayatını kaybetti
15:14Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: TL'nin değer kaybı belimizi kırdı, önümüzü göremiyoruz
15:02Kedi-köpek mamalarındaki KDV'nin kaldırılması için kampanya: 108 bin imza toplandı
14:58Kim Kardashian aralık boyunca her sabah çocuklarını uyandırması için piyanist tuttu
14:54İnşaat-Sen: Yurtdışında çalışan inşaat işçileri için bir fon oluşturulmasını istiyoruz
14:41Köyden merkeze gitmek için 112'ye hasta numarası yaptılar
14:41'Omicron varyantından ilk ölümü' açıklayan Britanya Başbakanı: Daha hafif versiyon fikrini bırakalım
14:38UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu
14:34Bakan Koca: 10 bin sözleşmeli sağlık personeli için mart ayında alım işlemi yapılacak
14:33Marmara ve Kuzey Ege için kuvvetli fırtına uyarısı
14:26'Siparişim gecikti' diyen kadın, kebapçıya önce bıçakla sonra taşla saldırdı
14:26Ticaret odaları başkanları, Ermenistan sınır kapılarının açılmasının olası etkilerini yorumladı
14:24Keanu Reeves: Hayranlarımın avatarımla seks yapması sıkıntı değil
14:09Yorgan arasında çamaşır makinesine konulan kediyi itfaiye kurtardı
14:07Eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Tümen: Enflasyonda üç haneyi görmek işten değil
13:59Lukaşenko: Erdoğan'ın herhangi bir ricası imkanlar dahilindeyse koşulsuz, şartsız yerine getirilir
13:57Fitch, Varlık Fonu ve 13 Türk bankasının kredi notunu negatife indirdi