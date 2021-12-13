https://tr.sputniknews.com/20211213/avrupada-gaz-fiyatlari-1187-euroyu-buldu-1051734547.html

Avrupa'da gaz fiyatları 118.7 euro'yu buldu

Avrupa'da gaz fiyatları 118.7 euro'yu buldu

Avrupa'da ocak vadeli kontratlarda doğalgaz fiyatları megavatsaat başına 118.7 euro'dan işlem gördü. 13.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-13T22:11+0300

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2021-12-13T22:11+0300

ekonomi

avrupa

almanya

doğalgaz

yeşiller

kuzey akım-2

fiyat

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Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğalgaz ticaret noktası TTF'de işlem gören ocak vadeli kontratlarda geçen cuma megavatsaat başı 105.5 euro olan kapanış fiyatı yüzde 12.5 artışla 118.7 euro oldu.Fiyatlardaki artışta, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'un Rus doğalgazını Avrupa'ya taşıyacak olan Kuzey Akım-2 boru hattının şu anda işletme ruhsatı alamayabileceğini söylemesi etkili oldu.Baerbock, Almanya'nın ikinci devlet televizyon kanalı ZDF'ye yaptığı açıklamada, Almanya'nın enerji piyasası düzenleyici kurumunun (Bundesnetzagentur-BNetzA) hattın ruhsatlandırma sürecini geçici olarak askıya aldığını söyleyerek, "Mevcut duruma göre, bu boru hattının Avrupa enerji yasasının gerekliliklerini karşılamadığı ve güvenlik sorunlarının hala gündemde olduğu için onaylanamayacağı anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.Yeşiller Partisi ,seçim kampanyası sırasında projeyi sıklıkla hedef almış ve hattın inşaatının durdurulması çağrısında bulunmuştu.Almanya'nın yeni koalisyon hükümetinin anlaşmasında boru hattından açıkça bahsedilmezken, Bundesnetzagentur-BNetzA hattın ruhsatlandırma sürecini geçici olarak askıya almıştı.Almanya, Kuzey Akım-2'nin ruhsatlandırma sürecine 8 Eylül'de başlamıştı. Sürecin 4 ay sürmesi bekleniyordu.

https://tr.sputniknews.com/20211208/avrupada-dogalgaz-fiyatlari-son-7-haftanin-en-yuksek-seviyesinde-1051586464.html

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avrupa, almanya, doğalgaz, yeşiller, kuzey akım-2, fiyat