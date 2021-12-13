https://tr.sputniknews.com/20211213/ayhan-bilgen-yolcu-yolunda-gerek-diyerek-hdpden-istifa-etti-1051735954.html

Ayhan Bilgen, 'Yolcu yolunda gerek' diyerek HDP'den istifa etti

Ayhan Bilgen, 'Yolcu yolunda gerek' diyerek HDP'den istifa etti

Eski Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, HDP'den istifa ettiğini duyurdu. Bilgen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Yolcu yolunda gerek" dedi. 13.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-13T22:55+0300

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politika

hdp

ayhan bilgen

parti

istifa

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Eski Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, sosyal medya üzerinden HDP’den istifa ettiğini açıkladı.Twitter hesabından paylaşımda bulunan Bilgen, "Yolcu yolunda gerek! Uyarı ve eleştirilerimde yanılmayı umuyor, barış ve demokrasi için iyi niyetle,özveriyle mücadele eden herkese başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.Geçen günlerde katıldığı bir televizyon programında Bilgen, HDP'den istifa edeceğini açıklayarak, Bilden, "Bunu tabi ki bir siyasi nezaket üslubu içerisinde vermeyi tercih ediyorum. Hem yürüttüğüm çalışmaların daha verimli olması için hem de bulunduğum zeminde iyi niyetle ve toplumsal kaygılarla yürüttüğüm tartışmalar başka gerilimlere sebebiyet veriyor" demişti.Bilgen, yeni parti kurup kurmayacağı konusunda "Bizimki bir siyasal arayış. Türkiye’nin ihtiyacı var. Bunun partiye dönüşüp dönüşmeyeceği kararını ne ben ne de arkadaşlarım verebilir. Bu toplumsal taleple ilgili birşey. Burada eğer bir boşluğu doldurabiliyorsanız, gayet tabi ki sorumluluktan kaçmayız" yorumunu yapmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20211212/ayhan-bilgen-hdpden-ayriliyor-1051702118.html

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