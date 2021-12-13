https://tr.sputniknews.com/20211213/ayvalikta-madenden-dereye-atik-karistigi-iddiasi-1051727439.html

Ayvalık'ta madenden dereye atık karıştığı iddiası: Sudan numune alındı

Ayvalık'ta madenden dereye atık karıştığı iddiası: Sudan numune alındı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesi kırsal Karaayıt Mahallesi'ndeki demir ve bakır madeninin istinat duvarı çöktü. Çevreciler, maden atıklarının içme suyuna... 13.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-13T18:31+0300

2021-12-13T18:31+0300

2021-12-13T18:32+0300

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Edremit Körfezi’nde süren yağışların ardından Ayvalık ilçesindeki bir maden işletmesinin istinat duvarı kenarında su birikintisi meydana geldi. Ekskavatör tarafından yapılan çalışma sırasında ise 3 blok halindeki istinat duvar devrildi. Tesis yanından geçen derede ise akıntı meydana geldi.Ayvalık Ekoloji Birliği'nce yapılan açıklamada, “Bir yıl içinde ikinci facia. Atıklar Madra Barajı'nı besleyen dereye doldu. Felaketin boyutları incelendi. Madra Barajı, dere ve civar sularda ağır metal ve kirlilik tahlilleri yapılarak sonuçlar kamuoyu ile paylaşılsın. Dere suyu ile birlikte atık yığını içindeki ağır metaller dere suyuna karıştı. Söz konusu dere bölgenin sulama suyunu sağlayan ve aynı zamanda Ayvalık için ileride içme suyu sağlanması da hedeflenen Madra Barajı'nı besliyor” denildi.Konuyla ilgili açıklama yapana Ayvalık Tabiat Platformu sözcüsü Nebahat Dinler de şöyle dedi: TEMA Ayvalık sorumlusu Haluk Aysu ise, "Ayvalık havzasındaki Karaayıt köyü çevresinde bulunan maden tesisinin pasa alanında, atığı yani pasayı tutan istinat duvarlarında bir çökme yaşandığını öğrendik. Olay yerine gittiğimizde iş makineleri istinat duvarının bir kısmını yerleştirmişti. Fakat kırıklı, döküklü bir vaziyetteydi ve akan büyük kütleyi ve hemen yanında Madra Barajı'na ulaşan dere üzerine akışını ve akıntıları tespit ettik. Bunun üzerine belediyenin ekipleriyle birlikte çekim için bir etüt yaptık. Asıl dramatik durumun istinat duvarının yıkılması ile meydana gelen sızıntı değil, esasında istinat duvarının bile olmadığı Madra Barajı'na daha da yakın olan pasa alanında olduğunu gözlemledik. Bunun videolarla tespiti de elimizde. Çevreyi etkileyen oradaki köylünün merasını, sudaki balığı, çevredeki dereyi faunayı etkileyen bu büyük yıkımın durdurulması için harekete geçtik ve tespitlerimizi yaptık. Zaten belediyemiz bu firma ile mahkemelik durumda. Aynı yerde yaşanan ikinci felaketi gözlemlemiş olduk. Bu yılın ocak ayı sonunda orada yine büyük bir yıkım olmuştu ve pasaların doğrudan bölgeyi besleyen Madra Barajı'na akan suları tamamen kirlettiğine şahit olmuştuk. Dün de numuneler alındı fakat burada alınmış numunelerden ne çıktığı önemli değil, bu firmanın kendi pasa yığıntı alanını kontrollü bir şekilde yapmadığı ve bunu çok tedbirsiz şekilde, tehlikelere, çevre felaketlerine açık bir şekilde kullandığını gözlemledik. Burada artık yetkililere görev düşüyor. Sağlık Bakanlığı var, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Sanayi Bakanlığı bu konunun yetkilisi. Biz yetkililerden destek bekliyoruz” açıklamasını yaptı.Tutanak tutulduİçme suyuna kirli atık karıştığı yönündeki iddiaların ardından Balıkesir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince maden alanında inceleme yapıldı. Yapılan incelemede ise "Proses sonucu oluşan atıkların yığılımı, depolamasının yapıldığı, alandan dereye doğru herhangi bir kayma, atık deşarjı gözlemlenmediği, depolama alanının dere ile arasında bulunan beton bariyerlerin 3 tanesinin devrilmesi ve daha sonra düzeltilmesi sonucu boşluk bulunduğu ancak herhangi bir atık deşarjı dökülmesi olmadığı tespit edilmiş" denildi. İstinat duvarından çamurlu yağmur suyunun geldiği belirtilen inceleme sonucunda, numune alınarak laboratuvara gönderildiği belirtildi.'Sürekli baraja su saldığımız yönünde aynı iddia var ama ispat edemediler'Tesisin İşletme Müdürü Veli Güzel, iddialarla ilgili olarak yaptığı açıklamada şunları söyledi:

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maden, ayvalık, su, atık su