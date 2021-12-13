https://tr.sputniknews.com/20211213/bakan-cavusoglu-ermenistan-ile-normallesme-adimlari-cercevesinde-karsilikli-temsilciler-atayacagiz-1051733204.html

Bakan Çavuşoğlu: Ermenistan ile normalleşme adımları çerçevesinde karşılıklı temsilciler atayacağız

Bakan Çavuşoğlu: Ermenistan ile normalleşme adımları çerçevesinde karşılıklı temsilciler atayacağız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu "Yakında Ermenistan’la normalleşme adımları için karşılıklı Özel Temsilciler atayacağız. Her adımda Azerbaycan’la birlikte... 13.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-13T21:19+0300

2021-12-13T21:19+0300

2021-12-13T21:36+0300

son dakika

ermenistan

mevlüt çavuşoğlu

normalleşme

türkiye

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarından bazı başlıklar şöyle:-"Ermenistan'ın başkenti Erivan ile charter uçuşlarını açacağız.-ABD’yle bir yandan sorunların çözümüne odaklanırken, bir yandan da 100 milyar dolar ticaret hacmi hedefi dahil işbirliğimizi farklı alanlarda geliştirmek için çalışıyoruz.-Maarif Vakfı’yla çalışmalarımız neticesinde, 43 ülkede FETÖ iltisaklı okulların faaliyetleri tamamen veya kısmen sona erdi. DEAŞ ve yabancı terörist savaşçılarla mücadelemizi aralıksız sürdürüyoruz."

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son dakika, ermenistan, mevlüt çavuşoğlu, normalleşme