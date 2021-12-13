Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın Tekrar gönder
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211213/bakan-cavusoglu-ermenistan-ile-normallesme-adimlari-cercevesinde-karsilikli-temsilciler-atayacagiz-1051733204.html
Bakan Çavuşoğlu: Ermenistan ile normalleşme adımları çerçevesinde karşılıklı temsilciler atayacağız
Bakan Çavuşoğlu: Ermenistan ile normalleşme adımları çerçevesinde karşılıklı temsilciler atayacağız
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu "Yakında Ermenistan’la normalleşme adımları için karşılıklı Özel Temsilciler atayacağız. Her adımda Azerbaycan’la birlikte... 13.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-13T21:19+0300
2021-12-13T21:19+0300
2021-12-13T21:36+0300
son dakika
ermenistan
mevlüt çavuşoğlu
normalleşme
türkiye
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/05/1049547024_0:0:2707:1523_1920x0_80_0_0_8cfd2a0dd0a12c4ac5947667e27fbffb.jpg
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarından bazı başlıklar şöyle:-"Ermenistan'ın başkenti Erivan ile charter uçuşlarını açacağız.-ABD’yle bir yandan sorunların çözümüne odaklanırken, bir yandan da 100 milyar dolar ticaret hacmi hedefi dahil işbirliğimizi farklı alanlarda geliştirmek için çalışıyoruz.-Maarif Vakfı’yla çalışmalarımız neticesinde, 43 ülkede FETÖ iltisaklı okulların faaliyetleri tamamen veya kısmen sona erdi. DEAŞ ve yabancı terörist savaşçılarla mücadelemizi aralıksız sürdürüyoruz."
ermenistan
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/05/1049547024_0:0:2707:2031_1920x0_80_0_0_ca90247cc9a6275162a13557938ac9fb.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
son dakika, ermenistan, mevlüt çavuşoğlu, normalleşme
Bakan Çavuşoğlu: Ermenistan ile normalleşme adımları çerçevesinde karşılıklı temsilciler atayacağız 21:19 13.12.2021 (güncellendi: 21:36 13.12.2021)
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu "Yakında Ermenistan’la normalleşme adımları için karşılıklı Özel Temsilciler atayacağız. Her adımda Azerbaycan’la birlikte hareket edeceğiz" açıklamasını yaptı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarından bazı başlıklar şöyle:
-"Ermenistan'ın başkenti Erivan ile charter uçuşlarını açacağız.
-ABD’yle bir yandan sorunların çözümüne odaklanırken, bir yandan da 100 milyar dolar ticaret hacmi hedefi dahil işbirliğimizi farklı alanlarda geliştirmek için çalışıyoruz.
-Maarif Vakfı’yla çalışmalarımız neticesinde, 43 ülkede FETÖ iltisaklı okulların faaliyetleri tamamen veya kısmen sona erdi. DEAŞ ve yabancı terörist savaşçılarla mücadelemizi aralıksız sürdürüyoruz."