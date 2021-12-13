https://tr.sputniknews.com/20211213/bakan-ersoy-sinema-sektorune-94-milyon-797-bin-tl-destek-sagladik-1051735000.html

Bakan Ersoy: Sinema sektörüne 94 milyon 797 bin TL destek sağladık

Bakan Ersoy: Sinema sektörüne 94 milyon 797 bin TL destek sağladık

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Dışişleri ile Kültür ve Turizm Bakanlıkları ve bağlı kuruluşların 2022 yılı bütçeleriyle ilgili milletvekillerine... 13.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-13T22:22+0300

2021-12-13T22:22+0300

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türkiye

mehmet nuri ersoy

sinema

yatırım

destek

müzisyen

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Genel Kurulda konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’ne ilişkin olarak, “Bu eser 2 bin 40 kişilik opera salonu, 805 kişilik tiyatro salonu, 490 kişilik çok amaçlı salon, 520 metrekarelik müzik platformu ve müzik kayıt stüdyosu, 350 metrekarelik çocuk sanat merkezi, 410 metrekarelik galeri bölümü, 360 metrekarelik 100 koltuk kapasiteli Yeşilçam Sineması, 27 binden fazla kitabı ile kütüphane, açık hava sahneleri, kültür sokağı, kafeleri, restoranları ve idari alanları ile birlikte 96 bin metrekarelik kapalı alana sahip, pandemi sonrası 7 gün 24 saat yaşayacak bir yapı. Sahip olduğu özellikler, alanlar ve son teknoloji sahnesi ile birlikte dünyadaki emsalleri içinde ilk 10 arasında CSO ile birlikte üst sıralarda yerini alan ikinci başyapıtımız oldu” şeklinde konuştu.Rami Kışlası Kütüphanesi’nin de 30 bin metrekarelik bahçesi ve 38 bin metrekarelik kapalı alanı ile İstanbul’un en büyük, dünyanın ise sayılı kütüphanelerinden biri olduğunu söyleyen Bakan Ersoy, “Renovasyon ve rekonstrüksiyon çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Sıra dışı içeriği ve konsepti ile Aralık 2022’de hizmete alındığında her yaş grubuna hitap eden, birçok etkinliği içinde barındıran Türkiye’nin en çok ziyaret edilen kütüphanesi olacak” dedi.'40 bin müzisyene destek verdik'Pandeminin en çok kültür ve sanat faaliyetlerini etkilediğini ifade eden Ersoy, “Pandemide 40 bin müzisyene 280 milyon TL destek verdik. Bu destekleri kimin alacağına müzik birlikleri karar verdi. Onlardan gelen listenin tamamına ödeme yaptık. Ayrıca 56 müzik projesine 31 milyon destek sağladık. 6 müzik birliğine verilen destek miktarını yüzde 30 oranında artırdık. 27 yıldır süren yevmiyeli sanatçı ve teknik personel sorununu, Bakanlığımıza bağlı kurumlarda görev yapan 3 bin sanat emekçimizi sözleşmeli personel statüsüne getirmek suretiyle pandemiden hemen önce çözerek çok büyük bir mağduriyetin önüne geçtik” ifadelerini kullandı.Bakan Ersoy, sinema sektörüne desteklerinin artarak devam ettiğini söyleyerek, “197 sinema projesine toplam 49 milyon 550 bin TL, sinema alanındaki 98 kültürel ve sanatsal etkinliğe toplam 29 milyon 347 bin TL destek sağladık. Ayrıca başvuru yapılan tüm illerdeki sinema salonlarının tamamını kapsayacak şekilde sinema salonu işletmecilerine 15,9 milyon TL destek sağladık. Böylece 2021 yılında sinema sektörüne toplamda 94 milyon 797 bin TL destek sağladık. Yine 1 Ekim 2021 tarihine kadar KDV oranını yüzde 1’e indirip, sinema bileti üzerinden alınan yüzde 10 eğlence vergisini de 31 Mayıs 2022’ye kadar sıfırladık. Bakanlığımızca sinema sektörüne sağlanacak destekleri 2022 yılında da artırarak devam ettireceğiz” dedi.

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mehmet nuri ersoy, sinema, yatırım, destek, müzisyen