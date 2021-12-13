https://tr.sputniknews.com/20211213/bakan-koca-10-bin-sozlesmeli-saglik-personeli-icin-mart-ayinda-alim-islemi-yapilacak-1051717969.html

Bakan Koca: 10 bin sözleşmeli sağlık personeli için mart ayında alım işlemi yapılacak

Bakan Koca: 10 bin sözleşmeli sağlık personeli için mart ayında alım işlemi yapılacak

Sağlık Bakanı Koca, "10 bin sözleşmeli sağlık personeli ile 10 bin sürekli işçi kadrosu için mart ayında ilana çıkılarak, alım işlemi yapılacaktır" dedi. 13.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-13T14:34+0300

2021-12-13T14:34+0300

2021-12-13T14:51+0300

türkiye

sağlık bakanı

sağlık

cumhurbaşkanlığı

fahrettin koca

personel alımı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/0e/1044967886_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_63becac5321f6065c8ed027666737e98.jpg

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 20 bin sözleşmeli personel alımıyla ilgili açıklama bulundu ve şunları kaydetti:Bakan Koca ayrıca "10.348 hemşire, 1.600 ebe ve 6.604 Sağlık Teknisyeni/Sağlık Teknikeri ile psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçileri alımı yapılacaktır. Tercih Kılavuzu, ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden yayınlandıktan sonra adaylar tercihlerini Kılavuzda belirtilen tarihler arasından yapabilecek. Duyurular, Bakanlığımızın Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve ÖSYM internet adresinden takip edilebilir. 40 bin kadro kapsamındaki 10 bin sözleşmeli sağlık personeli pozisyonu ile 10 bin sürekli işçi kadrosu için Mart ayı içinde ilana çıkılarak alım işlemi yapılacaktır. Sağlık hizmeti alacak vatandaşlarımıza ve sağlık camiamıza hayırlı olsun" dedi.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

sağlık bakanı, sağlık, cumhurbaşkanlığı, fahrettin koca, personel alımı