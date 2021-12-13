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https://tr.sputniknews.com/20211213/bakan-koca-10-bin-sozlesmeli-saglik-personeli-icin-mart-ayinda-alim-islemi-yapilacak-1051717969.html
Bakan Koca: 10 bin sözleşmeli sağlık personeli için mart ayında alım işlemi yapılacak
Bakan Koca: 10 bin sözleşmeli sağlık personeli için mart ayında alım işlemi yapılacak
Sağlık Bakanı Koca, "10 bin sözleşmeli sağlık personeli ile 10 bin sürekli işçi kadrosu için mart ayında ilana çıkılarak, alım işlemi yapılacaktır" dedi. 13.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-13T14:34+0300
2021-12-13T14:51+0300
türkiye
sağlık bakanı
sağlık
cumhurbaşkanlığı
fahrettin koca
personel alımı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 20 bin sözleşmeli personel alımıyla ilgili açıklama bulundu ve şunları kaydetti:Bakan Koca ayrıca "10.348 hemşire, 1.600 ebe ve 6.604 Sağlık Teknisyeni/Sağlık Teknikeri ile psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçileri alımı yapılacaktır. Tercih Kılavuzu, ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden yayınlandıktan sonra adaylar tercihlerini Kılavuzda belirtilen tarihler arasından yapabilecek. Duyurular, Bakanlığımızın Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve ÖSYM internet adresinden takip edilebilir. 40 bin kadro kapsamındaki 10 bin sözleşmeli sağlık personeli pozisyonu ile 10 bin sürekli işçi kadrosu için Mart ayı içinde ilana çıkılarak alım işlemi yapılacaktır. Sağlık hizmeti alacak vatandaşlarımıza ve sağlık camiamıza hayırlı olsun" dedi.
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sağlık bakanı, sağlık, cumhurbaşkanlığı, fahrettin koca, personel alımı

Bakan Koca: 10 bin sözleşmeli sağlık personeli için mart ayında alım işlemi yapılacak

14:34 13.12.2021 (güncellendi: 14:51 13.12.2021)
© AAFahrettin Koca
Fahrettin Koca - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2021
© AA
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Sağlık Bakanı Koca, "10 bin sözleşmeli sağlık personeli ile 10 bin sürekli işçi kadrosu için mart ayında ilana çıkılarak, alım işlemi yapılacaktır" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 20 bin sözleşmeli personel alımıyla ilgili açıklama bulundu ve şunları kaydetti:
"Bilindiği üzere, Cumhurbaşkanlığı tarafından Bakanlığımıza 30 bini sözleşmeli sağlık personeli, 10 bini de sürekli işçi olmak üzere, toplam 40 bin pozisyon/kadro ihdası yapılmıştır. 20 bin sözleşmeli sağlık personelinin alımına ilişkin kılavuz ÖSYM’ye gönderildi. Taşra teşkilatımızda istihdam edilmek üzere, KPSS puanına göre, ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 20 bin sözleşmeli personel alım sürecini başlatıyoruz. Gerekli bilgiler, tercih kılavuzu hazırlanmak üzere ÖSYM’ye verilmiştir."
Bakan Koca ayrıca "10.348 hemşire, 1.600 ebe ve 6.604 Sağlık Teknisyeni/Sağlık Teknikeri ile psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçileri alımı yapılacaktır. Tercih Kılavuzu, ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden yayınlandıktan sonra adaylar tercihlerini Kılavuzda belirtilen tarihler arasından yapabilecek. Duyurular, Bakanlığımızın Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve ÖSYM internet adresinden takip edilebilir. 40 bin kadro kapsamındaki 10 bin sözleşmeli sağlık personeli pozisyonu ile 10 bin sürekli işçi kadrosu için Mart ayı içinde ilana çıkılarak alım işlemi yapılacaktır. Sağlık hizmeti alacak vatandaşlarımıza ve sağlık camiamıza hayırlı olsun" dedi.
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