https://tr.sputniknews.com/20211213/bakan-nebati-bizim-modelimiz-cin-modeli-guney-kore-modeli-filan-degil-bu-turkiye-modeli-1051709132.html

Bakan Nebati: Bizim modelimiz Çin Modeli, Güney Kore modeli filan değil, bu Türkiye modeli

Bakan Nebati: Bizim modelimiz Çin Modeli, Güney Kore modeli filan değil, bu Türkiye modeli

Habertürk yazarı Sevilay Yılman, ekonomide uygulanan yeni modele ilişkin, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin "Hayır. Hayır. Asla! Bizim modelimiz Çin... 13.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-13T10:18+0300

2021-12-13T10:18+0300

2021-12-13T10:18+0300

ekonomi

recep tayyip erdoğan

enflasyon

nureddin nebati

dolar

merkez bankası

cumhurbaşkanı

hazine ve maliye bakanlığı

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye'de uygulanan yeni ekonomik modele ilişkin, "Bizim modelimiz Çin Modeli, Güney Kore modeli filan değil. Bu, Türkiye modeli. Türkiye çok güçlü bir ülke. Konjonktürel yapısı, jeopolitik yapısı, iyi ilişkileri, geçmişte edindiği ilişkilerden gelen gücü. Medeniyeti. Şu anda kimse Türkiye’yi taşımıyor. Türkiye kendi kendini taşıyor. Böyle bir şey olabilir mi? Çin kendi modeliyle var olabilir ama bizim modelimiz farklı. Bize özgü bir model. Dün toplantıda bunları anlattım gelen işadamlarına. O yüzden de çok mutlu ayrıldılar. Altyapısını tamamlamış. Çok güçlü bir şekilde bu modeli hayata geçirmek üzere yola çıkıyor Türkiye" ifadelerini kullandı.'Faiz artırmama konusunda kesin kararlıyız'Habertürk'ten Sevilay Yılman'a konuşan Bakan Nebati, Merkez Bankası'nın faiz indirimi konusunda da "Onu bilmem ama artırmama konusunda kesin kararlıyız. Ve bu işi biz oturtacağız Allah'ın izniyle" dedi.'Asgari ücret çok iyi olacak'Bakan Nebati, asgari ücret konusundaki beklentisini ise şöyle açıkladı:'Türkiye ekonomisinin başına getirildim mi getirildim, o halde işime bakıyorum'Bakan Nebati'ye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MÜSİAD ile ilgili değerlendirmeleri de soruldu. Nebati şunları ifade etti:

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recep tayyip erdoğan, enflasyon, nureddin nebati, dolar, merkez bankası, cumhurbaşkanı, hazine ve maliye bakanlığı