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https://tr.sputniknews.com/20211213/bakan-nebati-bizim-modelimiz-cin-modeli-guney-kore-modeli-filan-degil-bu-turkiye-modeli-1051709132.html
Bakan Nebati: Bizim modelimiz Çin Modeli, Güney Kore modeli filan değil, bu Türkiye modeli
Bakan Nebati: Bizim modelimiz Çin Modeli, Güney Kore modeli filan değil, bu Türkiye modeli
Habertürk yazarı Sevilay Yılman, ekonomide uygulanan yeni modele ilişkin, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin "Hayır. Hayır. Asla! Bizim modelimiz Çin... 13.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-13T10:18+0300
2021-12-13T10:18+0300
ekonomi
recep tayyip erdoğan
enflasyon
nureddin nebati
dolar
merkez bankası
cumhurbaşkanı
hazine ve maliye bakanlığı
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye'de uygulanan yeni ekonomik modele ilişkin, "Bizim modelimiz Çin Modeli, Güney Kore modeli filan değil. Bu, Türkiye modeli. Türkiye çok güçlü bir ülke. Konjonktürel yapısı, jeopolitik yapısı, iyi ilişkileri, geçmişte edindiği ilişkilerden gelen gücü. Medeniyeti. Şu anda kimse Türkiye’yi taşımıyor. Türkiye kendi kendini taşıyor. Böyle bir şey olabilir mi? Çin kendi modeliyle var olabilir ama bizim modelimiz farklı. Bize özgü bir model. Dün toplantıda bunları anlattım gelen işadamlarına. O yüzden de çok mutlu ayrıldılar. Altyapısını tamamlamış. Çok güçlü bir şekilde bu modeli hayata geçirmek üzere yola çıkıyor Türkiye" ifadelerini kullandı.'Faiz artırmama konusunda kesin kararlıyız'Habertürk'ten Sevilay Yılman'a konuşan Bakan Nebati, Merkez Bankası'nın faiz indirimi konusunda da "Onu bilmem ama artırmama konusunda kesin kararlıyız. Ve bu işi biz oturtacağız Allah'ın izniyle" dedi.'Asgari ücret çok iyi olacak'Bakan Nebati, asgari ücret konusundaki beklentisini ise şöyle açıkladı:'Türkiye ekonomisinin başına getirildim mi getirildim, o halde işime bakıyorum'Bakan Nebati'ye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MÜSİAD ile ilgili değerlendirmeleri de soruldu. Nebati şunları ifade etti:
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recep tayyip erdoğan, enflasyon, nureddin nebati, dolar, merkez bankası, cumhurbaşkanı, hazine ve maliye bakanlığı

Bakan Nebati: Bizim modelimiz Çin Modeli, Güney Kore modeli filan değil, bu Türkiye modeli

10:18 13.12.2021
© AANureddin Nebati
Nureddin Nebati - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2021
© AA
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Habertürk yazarı Sevilay Yılman, ekonomide uygulanan yeni modele ilişkin, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin "Hayır. Hayır. Asla! Bizim modelimiz Çin Modeli, Güney Kore modeli filan değil. Bu, Türkiye modeli" dediğini ifade etti.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye'de uygulanan yeni ekonomik modele ilişkin, "Bizim modelimiz Çin Modeli, Güney Kore modeli filan değil. Bu, Türkiye modeli. Türkiye çok güçlü bir ülke. Konjonktürel yapısı, jeopolitik yapısı, iyi ilişkileri, geçmişte edindiği ilişkilerden gelen gücü. Medeniyeti. Şu anda kimse Türkiye’yi taşımıyor. Türkiye kendi kendini taşıyor. Böyle bir şey olabilir mi? Çin kendi modeliyle var olabilir ama bizim modelimiz farklı. Bize özgü bir model. Dün toplantıda bunları anlattım gelen işadamlarına. O yüzden de çok mutlu ayrıldılar. Altyapısını tamamlamış. Çok güçlü bir şekilde bu modeli hayata geçirmek üzere yola çıkıyor Türkiye" ifadelerini kullandı.

'Faiz artırmama konusunda kesin kararlıyız'

Habertürk'ten Sevilay Yılman'a konuşan Bakan Nebati, Merkez Bankası'nın faiz indirimi konusunda da "Onu bilmem ama artırmama konusunda kesin kararlıyız. Ve bu işi biz oturtacağız Allah'ın izniyle" dedi.

'Asgari ücret çok iyi olacak'

Bakan Nebati, asgari ücret konusundaki beklentisini ise şöyle açıkladı:
"İyi olacak. Çok iyi olacak. Olması gerektiğini söyledim. Bizde de çalışan var. Biz daha üç ay önceden zam yapmaya başladık maaşlara. Birçok firma fiilen de başladı zam yapmaya. Zam olacak tabii. 2800 TL ile bir adam geçinebilir mi? Öyle şey olur mu? Olmaz! Vereceğiz. Asgari ücretin olabilecek en doğru rakamda olması konusunda en büyük destekçilerden biriyim. Bırakın bakan olarak desteklemeyi. Patron olarak destekliyorum."

'Türkiye ekonomisinin başına getirildim mi getirildim, o halde işime bakıyorum'

Bakan Nebati'ye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MÜSİAD ile ilgili değerlendirmeleri de soruldu. Nebati şunları ifade etti:
"O ifadeler, yorumlar Sayın Cumhurbaşkanımızın kendisinindir. O benim liderim. Genel Başkanım. Aynı zamanda Cumhurbaşkanım. Üç açıdan bağlıyımdır kendisine. Kabinenin de bir üyesiyim.Ama benim tarzımı, düşüncelerimi, tutumumu, olaylara karşı bakış açımı herkes bilir. Vakti geldiğinde TÜSİAD’la da görüşeceğim elbette. Ben şu anda Türkiye ekonomisinin başına getirildim mi? Getirildim! O halde işime bakıyorum. İşimi çözeceğim. Ulusal çıkarlar neyi gerektiriyorsa, sokaktaki vatandaşımın ihtiyacı ne ise ona ilişkin olarak hareket etmek zorundayım. Patronun da patronluğunu anlamalıyım. Gazetecinin de gazeteciliğini, çalışanın da çalışanlığını anlayacak empatik davranışlarda bulunmalıyım. Çünkü ancak o şekilde başarılı olabilirim."
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