https://tr.sputniknews.com/20211213/bakan-pakdemirli-belki-de-yalniz-yasamayi-sevdiginden-kimse-ona-ulasamamisti-1051703767.html

Bakan Pakdemirli: Belki de yalnız yaşamayı sevdiğinden kimse ona ulaşamamıştı

Bakan Pakdemirli: Belki de yalnız yaşamayı sevdiğinden kimse ona ulaşamamıştı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, merak uyandıran paylaşımına bugün de devam etti. 13.12.2021, Sputnik Türkiye

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yaşam

bekir pakdemirli

twitter

paylaşım

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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabı üzerinden bir önceki paylaşımında “Nesli tükendi deniliyordu” demişti.Merak uyandıran paylaşımına bugün de devam eden Bakan Pakdemirli, “Belki de yalnız yaşamayı sevdiğinden kimse ona ulaşamamıştı” ifadelerine yer verdi.

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bekir pakdemirli, twitter , paylaşım