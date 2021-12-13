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https://tr.sputniknews.com/20211213/bakan-pakdemirli-belki-de-yalniz-yasamayi-sevdiginden-kimse-ona-ulasamamisti-1051703767.html
Bakan Pakdemirli: Belki de yalnız yaşamayı sevdiğinden kimse ona ulaşamamıştı
Bakan Pakdemirli: Belki de yalnız yaşamayı sevdiğinden kimse ona ulaşamamıştı
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, merak uyandıran paylaşımına bugün de devam etti. 13.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-13T01:05+0300
2021-12-13T01:05+0300
2021-12-13T01:05+0300
yaşam
bekir pakdemirli
twitter
paylaşım
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabı üzerinden bir önceki paylaşımında “Nesli tükendi deniliyordu” demişti.Merak uyandıran paylaşımına bugün de devam eden Bakan Pakdemirli, “Belki de yalnız yaşamayı sevdiğinden kimse ona ulaşamamıştı” ifadelerine yer verdi.
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bekir pakdemirli, twitter , paylaşım
Bakan Pakdemirli: Belki de yalnız yaşamayı sevdiğinden kimse ona ulaşamamıştı
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, merak uyandıran paylaşımına bugün de devam etti.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabı üzerinden bir önceki paylaşımında
demişti. “Nesli tükendi deniliyordu”
Merak uyandıran paylaşımına bugün de devam eden Bakan Pakdemirli,
ifadelerine yer verdi. “Belki de yalnız yaşamayı sevdiğinden kimse ona ulaşamamıştı”