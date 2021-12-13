https://tr.sputniknews.com/20211213/bakan-pakdemirli-tum-dunyada-bir-gida-teroru-esiyor-maalesef-istedigimizin-otesinde-artislar-var-1051715454.html

Bakan Pakdemirli: Tüm dünyada bir gıda terörü esiyor, maalesef istediğimizin ötesinde artışlar var

Bakan Pakdemirli: Tüm dünyada bir gıda terörü esiyor, maalesef istediğimizin ötesinde artışlar var

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Gerçekten tüm dünyada bir gıda terörü esiyor. Gıda fiyatları girdi fiyatları bütün fiyatlarda ciddi bir artış var... 13.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-13T13:36+0300

2021-12-13T13:36+0300

2021-12-13T13:44+0300

ekonomi

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buğday

tarım ve orman bakanlığı

arpa

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Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi'nin kapanış toplantısında konuşan Pakdemirli, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret ederek, partililerle bir araya geldi.Dünya genelinde bir gıda terörü olduğunu ifade eden Bakan Pakdemirli şöyle konuştu:'AK Parti'nin güçlü iktidar kadrolarıyla bu dönemi önemli problem olmadan atlattık'Pakdemirli, fiyatların artışına işaret ederek şubat ayından itibaren değişikliklerin olmasını beklediklerini anlatarak, şöyle devam etti:'AK Parti dışında hangi iktidara olursa olsun bu işin altından kalkamazdı'Pakdemirli, hükümetin, dünyada devam eden enerji, tarım, su kıtlığı, gıda kıtlığı, yangınlarla mücadele gibi konularda önemli performans gösterdiğini dile getirdi."AK Parti dışında hangi iktidara olursa olsun bu işin altından kalkamazdı" ifadesini kullanan Pakdemirli, şunları kaydetti:'Sürekli olarak kurumlarımızı yıpratmanın peşindeler'Bakan Pakdemirli, birlik ve beraberlik içinde olunması halinde sorunların üstesinden gelineceğini aktardı.Ekonomik değerlere bakıldığı zaman Türkiye'nin döviz artışındaki meselenin ekonomideki ana meselesi gibi göründüğüne atıfta bulunan Pakdemirli, şöyle devam etti:'Çiftçimizi hiçbir zaman mağdur etmedik, bundan sonra da etmeyeceğiz'Pakdemirli, muhalefet partilerinin devlet kurumlarını eleştirirken izlediği yolun yanlış olduğunu savundu.Pakdemirli, AK Parti'ye üye olanların önemli görev üstlendiğini ve bu görevin sorumluluklarının büyük olduğunu vurguladı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile mesai arkadaşı olmanın gelecek için önemli olduğunu dile getiren Pakdemirli, "Hepimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın mesai arkadaşıyız. Adımınız, görevimiz ne olursa olsun, onunla beraberiz ve biriz. Sayın Cumhurbaşkanımızı destekleyeceğiz, birliğimizi, dirliğimizi muhafaza edeceğiz. Bunu Erdoğan için değil, her doğan için yapacağız. Yani çocuklarımız, evlatlarımızı için yapağız. Geleceğe yönelik iyi bir Türkiye istiyorsak, 2023’e doğru gidiyoruz. Bana göre en az beş yıl daha AK Parti kadrolarının işin başında olması lazım" diye konuştu.Parlamenter sistemden Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçildiğine de işaret eden Pakdemirli, "Bunun elbette ki eksiklikleri vardır ama eksikliklerinin giderilmesi bir süre alacaktır. Burada makas değiştirmenin anlamı, gereği yoktur. Bu anlamda Cumhurbaşkanımızın yanında olmamız gerekir" diye konuştu.

https://tr.sputniknews.com/20211213/merkez-bankasi-piyasaya-satim-yonunde-dogrudan-mudahale-edilmektedir-1051714073.html

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enflasyon, ekonomik kriz, tarım, gıda, gıda fiyatları, ekonomi, buğday, tarım ve orman bakanlığı, arpa