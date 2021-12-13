https://tr.sputniknews.com/20211213/bakan-pakdemirli-yasadigina-dair-kanitlar-elimizde-tum-detaylar-yarin-saat-1000da-1051732729.html

Bakan Pakdemirli: Yaşadığına dair kanıtlar elimizde, tüm detaylar yarın saat 10.00’da

Bakan Pakdemirli: Yaşadığına dair kanıtlar elimizde, tüm detaylar yarın saat 10.00’da

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, merak uyandıran paylaşımına bugün de devam etti. 13.12.2021, Sputnik Türkiye

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bekir pakdemirli

türkiye

twitter

paylaşım

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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Twitter hesabı üzerinden "Yaşadığına dair kanıtlar elimizde. Büyük bir titizlikle onu koruyor ve tüm coğrafyamıza yaymak için hazırlıklarımızı yapıyoruz. Tüm detaylar yarın saat 10.00’da" açıklamasını yaptı.Pakdemirli, bir önceki paylaşımında Belki de yalnız yaşamayı sevdiğinden kimse ona ulaşamamıştı“ ifadesini kullanmış, ondan önceki paylaşımında ise "Nesli tükendi deniliyordu” demişti.

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bekir pakdemirli, twitter , paylaşım