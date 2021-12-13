Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211213/bakan-varank-son-5-yilda-universitelerdeki-projelere-3-milyar-lira-destek-verdik-1051736119.html
Bakan Varank: Son 5 yılda üniversitelerdeki projelere 3 milyar lira destek verdik
Bakan Varank: Son 5 yılda üniversitelerdeki projelere 3 milyar lira destek verdik
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, son 5 yılda üniversitelerde yürütülen 10 binin üzerinde projeye yaklaşık 3 milyar lira destek verdiklerini belirterek, "Bu... 13.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-13T23:03+0300
2021-12-13T23:03+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
mustafa varank
üniversite
destek
yükseköğretim kurulu (yök)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104149/72/1041497231_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_12b33da0c2480e8433e74f647e52501a.jpg
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Araştırma Üniversiteleri Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, bilginin ve teknolojinin üretildiği, nitelikli insan kaynağının yetiştiği üniversitelerin, Türkiye'nin gelişip kalkınmasında hayati bir role sahip olduğunu belirtti.Göreve geldiklerinden bu yana üniversitelerin gelişimini hızlandıracak çok önemli atılımlar yaptıklarını ifade eden Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yüksek öğretim alanında büyük reformlara imza attıklarını söyledi.Küresel rekabetin bugün ulaştığı noktada, üniversitelerin artan katkısının bir beklentiden ziyade bir zorunluluk halini aldığına dikkati çeken Varank, 21. Yüzyıl'da ekonomilerin çok karmaşık sorunlarla sınandığına işaret etti.Varank, salgın hastalıklardan iklim değişikliğine, enerji ve gıda arz güvenliğinden dijitalleşmeye kadar birçok alanda büyük sorun ve ihtiyaçların yenilikçi çözümler gerektirdiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:Varank, Bakanlık olarak TÜBİTAK’la birlikte strateji belirleme ve destek sağlama başta olmak üzere birçok özel politika tasarlayıp uyguladıklarını belirterek, "Bu yıl hazırladığımız Üniversite Yetkinlik Analiz Raporu tam da bu amaca hizmet ediyor. 162 üniversitenin 131 alandaki yetkinliğinin değerlendirildiği raporda, kapsamlı bir yetkinlik haritası oluşturduk. Böylece üniversitelerin odaklanabileceği alanlar konusunda yol gösteriyor, birbirleriyle ve sanayiyle geliştirebilecekleri iş birliklerine ortam sağlıyoruz" dedi.Bunun yanında, "araştırma ve aday araştırma üniversitelerinin" performans değerlendirmelerini yaparak gelişimlerini takip ettiklerini dile getiren Varank, dünyadaki referans göstergeleri ve Türkiye'nin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak oluşturdukları veri setleriyle bu değerlendirmeleri çok hassas bir şekilde yaptıklarını söyledi. Varank, "4 yıl boyunca TÜBİTAK vasıtasıyla gerçekleştirdiğimiz değerlendirmeler, elde edilen tecrübeler sonunda bu yıl YÖK tarafından gerçekleştirildi. İhtiyaç halinde sürece yine daha fazla katkı sunmaya hazır olduğumuzu bilmenizi temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.Bakan Varank, Milli Teknoloji Hamlesi vizyonunun, yeni dönemdeki sanayi ve teknoloji politikalarının yol haritasını oluşturduğuna işaret ederek, "Cumhurbaşkanımız öncülüğünde oluşturduğumuz bu vizyonla ülkemizi kritik teknolojilerin pazarı değil, üreticisi konumuna getirmekte kararlıyız. Yüksek teknoloji, girişimcilik ve beşeri sermaye bu vizyonu gerçekleştirebilmenin şifreleri. Üniversitelerimiz tüm bu alanların ana aktörlerinden biri" diye konuştu.Bakanlık olarak üniversitelere ve araştırmacılara çok önemli destekler sağladıklarını vurgulayan Varank, "Son 5 yılda üniversitelerimizde yürütülen 10 binin üzerinde projeye yaklaşık 3 milyar lira destek verdik. Bu desteklerin yüzde 47’si araştırma ve aday araştırma üniversitelerimize sağlandı" dedi.'Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı ile 127 araştırmacıyı ekosistemimize dahil ettik'Varank, Üniversite-Sanayi İşbirliği Programı'yla üniversitedeki bilginin sanayiye aktarılmasını, yeni ürün veya sürece dönüştürülerek ticarileştirilmesini sağladıklarının altını çizerek, "Üniversitelerdeki bilginin ticarileşmesini kolaylaştıran teknoloji transfer ofislerini destekliyoruz. Sanayi Doktora Programı'yla sanayi kuruluşlarında daha fazla araştırmacı istihdam edilmesini teşvik ediyoruz. Bu programdan faydalanan doktora öğrencisi sayısı bugün itibarıyla 1162’ye ulaştı." diye konuşu.Diğer taraftan, Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı ile dünyanın dört bir yanındaki alanının en iyisi bilim insanlarını Türkiye'ye çektiklerini belirten Varank, şunları kaydetti:Varank, üniversitelerin de yurt dışından Türkiye'ye kazandırmak istedikleri bilim insanları için destek talebinde bulunmalarını beklediklerini dile getirerek, "Bu noktada üniversitelerimizin öncü olmasını tercih ediyoruz." dedi.İnsan kaynağına yönelik uyguladıkları bir diğer önemli desteğin de Stajyer Araştırmacı Burs Programı (STAR) olduğuna dikkati çeken Varank, bu program ile lisans seviyesindeki öğrencilerin araştırma ekosistemine doğrudan dahil olmasını sağladıklarını söyledi.Varank, ayrıca, nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar adına doktora sonrası araştırma bursu programı başlattıklarını anımsatarak, genç bilim insanlarını Sancar'ın bizzat seçeceğini ve kendi laboratuvarında çalışacağını kaydetti. Yıl başından itibaren başlayacak programın seçilen araştırmacılar için çok kıymetli bir deneyim olacağına işaret eden Varank, bu yıl 199 üniversiteden 12 bin araştırmacının 10 binin üzerindeki makalesine maddi destek verdiklerini, bu makalelerden bazılarının dünyanın önde gelen dergilerinde yayımlandığını vurguladı.Bakan Varank, üniversitelere sağladıkları en önemli imkanlardan birinin de platform ve ağ destekleri olduğunun altını çizerek, "Fotovoltaik teknolojilerden 3 boyutlu yazıcılara, aşı geliştirilmesinden kanser terapilerine kadar kritik alanlarda desteklediğimiz bu platformların koordinasyonunu araştırma üniversitelerimiz yapıyor. 66 milyon liraya kadar fon ayırdığımız platformlarda esnek bir proje ve bütçe yönetimi oluşturduk. Mevcut proje ortakları değişebiliyor, başlangıçta yer almayan yeni ortaklar, yeni projelerle sürece dahil olabiliyor. Böylece araştırmacılarımız sonuca odaklasın, bürokrasinin koridorlarında enerjilerini tüketmesin istiyoruz" ifadelerini kullandı.Bunun en güzel uygulama örneğini yeni tip koronavirüs (Kovid-19) döneminde yaşadıklarını dile getiren Varank, Bakanlık himayesinde, TÜBİTAK koordinasyonunda oluşturulan "COVİD-19 Türkiye Platformu" çatısı altında aşı ve ilaç geliştirme alanındaki 17 projenin desteklendiğini kaydetti.Özellikle salgın döneminde bu program vasıtasıyla ortak araştırma altyapısı, tedarik zinciri, insan kaynağı, klinik çalışma süreçlerinin sıkı bir koordinasyon içinde yürütüldüğünü anlatan Varank, "Esasında bu destek programımız vasıtasıyla teşbihte hata olmaz, tematik mini TÜBİTAK’lar oluşturuyoruz. Bu yapının yönetişimi de araştırma üniversitelerimiz gerçekleştiriyor. Bu şekilde ülkemizde Ar-Ge süreçlerinin kurumsal dönüşümüne de katkı sağlıyoruz" diye konuştu.Bakan Varank, 19 yıldır yürüttükleri tüm çalışmaları veriye dayanan bilimsel temelli bir anlayışla sürdürdüklerini aktararak, "Önümüzdeki dönemde de en büyük paydaşımız olan, bilginin merkezi üniversitelerimizin gelişimi için yoğun çaba göstereceğiz. Yüksek öğretim sistemimizi bölgemizin ve dünyanın çekim merkezlerinden biri haline getirmek için çalışacağız. Eldeki bilgi birikimini en verimli şekilde ekonomiye aktararak teknolojik gelişimimizi siz değerli bilim insanlarının ve gençlerimizin öncülüğünde devam ettireceğiz" değerlendirmesinde bulundu.Varank, YÖK ile sıkı bir koordinasyon içerisinde çalışmalarını sürdürdüklerini dile getirerek, "Önümüzdeki dönemde YÖK ile birlikte Türkiye'de iki ana dal olan hem bölgesel kalkınma hem de araştırma üniversitelerini daha iyi noktalara taşımak, bilim insanlarının önünü açmak, üniversiteleri daha fazla cazibe merkezi haline getirmek için çalışmalarımızı devam ettiriyoruz" dedi.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104149/72/1041497231_48:0:1172:843_1920x0_80_0_0_1ecfb28cc25d0276e385dea7ca9fcf04.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
recep tayyip erdoğan, mustafa varank, üniversite, destek, yükseköğretim kurulu (yök)

Bakan Varank: Son 5 yılda üniversitelerdeki projelere 3 milyar lira destek verdik

23:03 13.12.2021
© AA / Raşid Necati AslımSanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2021
© AA / Raşid Necati Aslım
Abone ol
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, son 5 yılda üniversitelerde yürütülen 10 binin üzerinde projeye yaklaşık 3 milyar lira destek verdiklerini belirterek, "Bu desteklerin yüzde 47’si araştırma ve aday araştırma üniversitelerimize sağlandı" dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Araştırma Üniversiteleri Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, bilginin ve teknolojinin üretildiği, nitelikli insan kaynağının yetiştiği üniversitelerin, Türkiye'nin gelişip kalkınmasında hayati bir role sahip olduğunu belirtti.
Göreve geldiklerinden bu yana üniversitelerin gelişimini hızlandıracak çok önemli atılımlar yaptıklarını ifade eden Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yüksek öğretim alanında büyük reformlara imza attıklarını söyledi.
Küresel rekabetin bugün ulaştığı noktada, üniversitelerin artan katkısının bir beklentiden ziyade bir zorunluluk halini aldığına dikkati çeken Varank, 21. Yüzyıl'da ekonomilerin çok karmaşık sorunlarla sınandığına işaret etti.
Varank, salgın hastalıklardan iklim değişikliğine, enerji ve gıda arz güvenliğinden dijitalleşmeye kadar birçok alanda büyük sorun ve ihtiyaçların yenilikçi çözümler gerektirdiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:
"İşte bu noktada, başta üniversiteler olmak üzere tüm araştırma kurumlarına toplumun inovasyon ihtiyacını karşılamak adına önemli görevler düşüyor. Ancak geleneksel anlayışların bu kompleks sorunlara çözüm üretemeyeceği de bir gerçek olarak karşımızda. Bu nedenle yüksek öğretim sisteminin dünya genelinde büyük bir dönüşüm içinde olduğunu gözleyebiliyoruz. Artık üniversitelerin tek tip teorik eğitimler verilen izole yapılar olma dönemi bitmiştir. Tam tersine bu kurumlar, belli alanlara odaklanarak çevrelerindeki ekonomik ve sosyal hayatla daha fazla iç içe oluyor ve birçok yeniliğe öncülük ediyor. Hal böyle olunca, bizim üniversitelerimizin de tekdüzelikten uzaklaşması ve bir misyon farklılaşmasına gitmesi büyük önem arz ediyor."
Varank, Bakanlık olarak TÜBİTAK’la birlikte strateji belirleme ve destek sağlama başta olmak üzere birçok özel politika tasarlayıp uyguladıklarını belirterek, "Bu yıl hazırladığımız Üniversite Yetkinlik Analiz Raporu tam da bu amaca hizmet ediyor. 162 üniversitenin 131 alandaki yetkinliğinin değerlendirildiği raporda, kapsamlı bir yetkinlik haritası oluşturduk. Böylece üniversitelerin odaklanabileceği alanlar konusunda yol gösteriyor, birbirleriyle ve sanayiyle geliştirebilecekleri iş birliklerine ortam sağlıyoruz" dedi.
Bunun yanında, "araştırma ve aday araştırma üniversitelerinin" performans değerlendirmelerini yaparak gelişimlerini takip ettiklerini dile getiren Varank, dünyadaki referans göstergeleri ve Türkiye'nin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak oluşturdukları veri setleriyle bu değerlendirmeleri çok hassas bir şekilde yaptıklarını söyledi. Varank, "4 yıl boyunca TÜBİTAK vasıtasıyla gerçekleştirdiğimiz değerlendirmeler, elde edilen tecrübeler sonunda bu yıl YÖK tarafından gerçekleştirildi. İhtiyaç halinde sürece yine daha fazla katkı sunmaya hazır olduğumuzu bilmenizi temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.
Bakan Varank, Milli Teknoloji Hamlesi vizyonunun, yeni dönemdeki sanayi ve teknoloji politikalarının yol haritasını oluşturduğuna işaret ederek, "Cumhurbaşkanımız öncülüğünde oluşturduğumuz bu vizyonla ülkemizi kritik teknolojilerin pazarı değil, üreticisi konumuna getirmekte kararlıyız. Yüksek teknoloji, girişimcilik ve beşeri sermaye bu vizyonu gerçekleştirebilmenin şifreleri. Üniversitelerimiz tüm bu alanların ana aktörlerinden biri" diye konuştu.
Bakanlık olarak üniversitelere ve araştırmacılara çok önemli destekler sağladıklarını vurgulayan Varank, "Son 5 yılda üniversitelerimizde yürütülen 10 binin üzerinde projeye yaklaşık 3 milyar lira destek verdik. Bu desteklerin yüzde 47’si araştırma ve aday araştırma üniversitelerimize sağlandı" dedi.

'Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı ile 127 araştırmacıyı ekosistemimize dahil ettik'

Varank, Üniversite-Sanayi İşbirliği Programı'yla üniversitedeki bilginin sanayiye aktarılmasını, yeni ürün veya sürece dönüştürülerek ticarileştirilmesini sağladıklarının altını çizerek, "Üniversitelerdeki bilginin ticarileşmesini kolaylaştıran teknoloji transfer ofislerini destekliyoruz. Sanayi Doktora Programı'yla sanayi kuruluşlarında daha fazla araştırmacı istihdam edilmesini teşvik ediyoruz. Bu programdan faydalanan doktora öğrencisi sayısı bugün itibarıyla 1162’ye ulaştı." diye konuşu.
Diğer taraftan, Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı ile dünyanın dört bir yanındaki alanının en iyisi bilim insanlarını Türkiye'ye çektiklerini belirten Varank, şunları kaydetti:
"Programın ilk çağrısı ile 21 farklı ülkeden 127 araştırmacının ekosistemimize dahil edilmesini sağladık. Bu bilim insanlarının 58'i araştırma üniversiteleri tarafından desteklendi. Bu araştırmacıların üniversitelerde çalışması bizim için önemli ama daha da önemlisi her biri en az 5 lisansüstü öğrencisini yürüttükleri projelerde yetiştiriyor. Yani hem teknoloji geliştiriyor hem de bu programla insan kaynağı yetiştirmiş oluyoruz. Biz maalesef bu konuya verdiğimiz ehemmiyetin üniversitelerimizden yeterince karşılık bulmadığını zaman zaman görebiliyoruz. Büyük zahmet ve yatırımlarla getirdiğimiz bu araştırmacıların, üniversitelerimizce çözülmesi gereken, inanın zor olmayan talepleri var. Özellikle rektörlerimizden bu konuya özel ihtimam göstermelerini istirham ediyorum."
Varank, üniversitelerin de yurt dışından Türkiye'ye kazandırmak istedikleri bilim insanları için destek talebinde bulunmalarını beklediklerini dile getirerek, "Bu noktada üniversitelerimizin öncü olmasını tercih ediyoruz." dedi.
İnsan kaynağına yönelik uyguladıkları bir diğer önemli desteğin de Stajyer Araştırmacı Burs Programı (STAR) olduğuna dikkati çeken Varank, bu program ile lisans seviyesindeki öğrencilerin araştırma ekosistemine doğrudan dahil olmasını sağladıklarını söyledi.
Varank, ayrıca, nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar adına doktora sonrası araştırma bursu programı başlattıklarını anımsatarak, genç bilim insanlarını Sancar'ın bizzat seçeceğini ve kendi laboratuvarında çalışacağını kaydetti. Yıl başından itibaren başlayacak programın seçilen araştırmacılar için çok kıymetli bir deneyim olacağına işaret eden Varank, bu yıl 199 üniversiteden 12 bin araştırmacının 10 binin üzerindeki makalesine maddi destek verdiklerini, bu makalelerden bazılarının dünyanın önde gelen dergilerinde yayımlandığını vurguladı.
Bakan Varank, üniversitelere sağladıkları en önemli imkanlardan birinin de platform ve ağ destekleri olduğunun altını çizerek, "Fotovoltaik teknolojilerden 3 boyutlu yazıcılara, aşı geliştirilmesinden kanser terapilerine kadar kritik alanlarda desteklediğimiz bu platformların koordinasyonunu araştırma üniversitelerimiz yapıyor. 66 milyon liraya kadar fon ayırdığımız platformlarda esnek bir proje ve bütçe yönetimi oluşturduk. Mevcut proje ortakları değişebiliyor, başlangıçta yer almayan yeni ortaklar, yeni projelerle sürece dahil olabiliyor. Böylece araştırmacılarımız sonuca odaklasın, bürokrasinin koridorlarında enerjilerini tüketmesin istiyoruz" ifadelerini kullandı.
Bunun en güzel uygulama örneğini yeni tip koronavirüs (Kovid-19) döneminde yaşadıklarını dile getiren Varank, Bakanlık himayesinde, TÜBİTAK koordinasyonunda oluşturulan "COVİD-19 Türkiye Platformu" çatısı altında aşı ve ilaç geliştirme alanındaki 17 projenin desteklendiğini kaydetti.
Özellikle salgın döneminde bu program vasıtasıyla ortak araştırma altyapısı, tedarik zinciri, insan kaynağı, klinik çalışma süreçlerinin sıkı bir koordinasyon içinde yürütüldüğünü anlatan Varank, "Esasında bu destek programımız vasıtasıyla teşbihte hata olmaz, tematik mini TÜBİTAK’lar oluşturuyoruz. Bu yapının yönetişimi de araştırma üniversitelerimiz gerçekleştiriyor. Bu şekilde ülkemizde Ar-Ge süreçlerinin kurumsal dönüşümüne de katkı sağlıyoruz" diye konuştu.
Bakan Varank, 19 yıldır yürüttükleri tüm çalışmaları veriye dayanan bilimsel temelli bir anlayışla sürdürdüklerini aktararak, "Önümüzdeki dönemde de en büyük paydaşımız olan, bilginin merkezi üniversitelerimizin gelişimi için yoğun çaba göstereceğiz. Yüksek öğretim sistemimizi bölgemizin ve dünyanın çekim merkezlerinden biri haline getirmek için çalışacağız. Eldeki bilgi birikimini en verimli şekilde ekonomiye aktararak teknolojik gelişimimizi siz değerli bilim insanlarının ve gençlerimizin öncülüğünde devam ettireceğiz" değerlendirmesinde bulundu.
Varank, YÖK ile sıkı bir koordinasyon içerisinde çalışmalarını sürdürdüklerini dile getirerek, "Önümüzdeki dönemde YÖK ile birlikte Türkiye'de iki ana dal olan hem bölgesel kalkınma hem de araştırma üniversitelerini daha iyi noktalara taşımak, bilim insanlarının önünü açmak, üniversiteleri daha fazla cazibe merkezi haline getirmek için çalışmalarımızı devam ettiriyoruz" dedi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
23:05İmamoğlu: Halk Ekmek kuyruğundaki vatandaşlarımızın görüntülerinin yayınlanmasından memnun değilim
23:03Bakan Varank: Son 5 yılda üniversitelerdeki projelere 3 milyar lira destek verdik
22:55Ayhan Bilgen, 'Yolcu yolunda gerek' diyerek HDP'den istifa etti
22:45Trump: Netanyahu hiçbir zaman Filistinlilerle barışı istemedi
22:39Rusya: İdlib'de düzenlenen füze saldırısında bir Suriyeli asker hayatını kaybetti
22:37Enerji Bakanı Dönmez: Karadeniz gazı 2023'te evlerde
22:34Palandöken: Vergi, harç ve cezaların artış oranı, yeniden değerleme oranının yarısını geçmemeli
22:31Rusya Sağlık Bakanı Muraşko: Aşıların Omicron'a karşı etkinliğinin testi 3 hafta alır
22:22Bakan Ersoy: Sinema sektörüne 94 milyon 797 bin TL destek sağladık
22:21Rusya'daki Dünya Kupası sırasında mücevherat çalan Kolombiyalı, 5 yıl hapse mahkum edildi
22:14Diyaliz sırasında hastanın sedyeden düşerek öldüğü iddiası: 2 milyon liralık tazminat davası açıldı
22:11Avrupa'da gaz fiyatları 118.7 euro'yu buldu
22:07İBB Meclisi'nde, 'terörle iltisaklı kişiler belediyede işe alındı' tartışması
21:54Litvanya'da Belarus mallarının ithalatını ve transit geçişini yasaklamak için yasa tasarısı
21:51Selçuk İnan: Muslera’nın durumu ciddi
21:46Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda bir ayda üçüncü yangın
21:45ABD'de cenaze törenine saldırı: 1 ölü, 13 yaralı
21:35İran: Nükleer müzakerelerde karşı tarafın endişelerini gidermeye hazırız
21:29İzmir Valisi Köşger: Omicron'lu vakaların yurt dışı bağlantıları yok
21:21İsrail Başbakanı 'BAE ile bağlarının bölgedeki ilişki ağı için köşe taşı' olmasını diledi