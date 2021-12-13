Balkonda başına saçma isabet eden doktor ağır yaralandı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde yaşanan olayda, evinin balkonunda çiçek sulayan Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Operatör Doktor Aksın Serarslan'ın başına saçma isabet etti.Yakınları tarafından hastaneye kaldırılan Serarslan, Ordu'da yapılan ilk müdahalenin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan doktorun hayati tehlikesi sürüyor.Öte yandan evin balkonunda inceleme yapan polis ekipleri, balkon camlarında kırıklar tespit etti.Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
Ordu'nun Altınordu ilçesinde evinin balkonunda çiçek suladığı sırada başına isabet eden saçma ile ağır yaralanan doktor Aksın Serarslan, kaldırıldığı hastanede yaşam savaşı veriyor.
Ordu'nun Altınordu ilçesinde yaşanan olayda, evinin balkonunda çiçek sulayan Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Operatör Doktor Aksın Serarslan'ın başına saçma isabet etti.
Yakınları tarafından hastaneye kaldırılan Serarslan, Ordu'da yapılan ilk müdahalenin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan doktorun hayati tehlikesi sürüyor.
Öte yandan evin balkonunda inceleme yapan polis ekipleri, balkon camlarında kırıklar tespit etti.