Eşini barıştıktan bir gün sonra öldürdü: Pompalı tüfekle 4 el ateş açtı

Çukurova ilçesine bağlı Yüzüncüyıl Mahallesi’nde Ömer S. ve Nazik S. bir süredir ayrı yaşıyordu. İddiaya göre, çift, dün akşam saatlerinde barışarak yeniden birlikte yaşamaya başladı. İhlas Haber Ajansı'na göre pazar günü akşam saatlerinde Ömer ve Nazik S. evlerinde oturdukları sırada henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyünce, Ömer S, , karısı Nazik S.’ye pompalı tüfekle 4 el ateş açtı. Ardından Ömer, sağlık ekiplerini ve polisi arayarak eşini vurduğunu söyledi. Bunun üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kadının öldüğünü belirledi. Cinayet şüphelisi eş ise gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
Adana’da iddiaya göre, bir kişi, bir süredir ayrı yaşadığı eşini barışmalarından bir gün sonra pompalı tüfekle vurarak öldürdü.
Çukurova ilçesine bağlı Yüzüncüyıl Mahallesi’nde Ömer S. ve Nazik S. bir süredir ayrı yaşıyordu. İddiaya göre, çift, dün akşam saatlerinde barışarak yeniden birlikte yaşamaya başladı.
İhlas Haber Ajansı'na göre pazar günü akşam saatlerinde Ömer ve Nazik S. evlerinde oturdukları sırada henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyünce, Ömer S, , karısı Nazik S.’ye pompalı tüfekle 4 el ateş açtı.
Ardından Ömer, sağlık ekiplerini ve polisi arayarak eşini vurduğunu söyledi. Bunun üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kadının öldüğünü belirledi. Cinayet şüphelisi eş ise gözaltına alınarak emniyete götürüldü.