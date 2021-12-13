Barlas: Cep telefonumda Kemal Kılıçdaroğlu'nun ünlü yalanları, görüntüleriyle duruyor

"Dünyada cep telefonundanbulamayacağınız bilgiler, rakamlarartık yok. Bu bakımdan siyasetin de cep telefonuna kendini uyarladığını görmek mümkün. Cumhurbaşkanı Erdoğandünyanın her köşesindeki toplantılaracep telefonu ile mesajlar gönderiyorya da şehitlerin ailelerininacılarını cep telefonu ile paylaşıyor.Cep telefonlarının farkındaolmayan kesim ise Türk muhalefeti.Çünkü en küçük yalanlar bilecep telefonu sayesinde anında ortaya çıkıyor. Ama muhalefete göre ve özellikle Kılıçdaroğlu'na göre yalan söylemenin hiçbir olumsuz sonucu yok. Yalan gerçek gibi kabul ediliyor."