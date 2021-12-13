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Barlas: Cep telefonumda Kemal Kılıçdaroğlu'nun ünlü yalanları, görüntüleriyle duruyor
Barlas: Cep telefonumda Kemal Kılıçdaroğlu'nun ünlü yalanları, görüntüleriyle duruyor
Sabah gazetesi yazarı Mehmet Barlas, siyasetin artık cep telefonuna uyarlandığını dile getirdi ve "Cep telefonlarının farkında olmayan kesim ise Türk... 13.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-13T09:38+0300
2021-12-13T09:38+0300
politika
recep tayyip erdoğan
chp
kemal kılıçdaroğlu
siyaset
iktidar
mehmet barlas
muhalefet
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Sabah başyazarı Mehmet Barlas bugünkü yazısında cep telefonu sayesinde tüm dünyadaki gelişmelere ve bilgilere ulaşılabileceğini söyledi ve şöyle devam etti:Cep telefonunun demokrasiyi güçlendirdiğini ifade eden Barlas, "Benim cep telefonumda Kemal Kılıçdaroğlu'nun ünlü yalanları görüntüleriyle duruyor. Demek ki yeni döneme damgasını vuran cep telefonunu kimsenin hafife almaması lazım" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20211201/barlas-hdpyi-kapatmayalim-bunun-yerine-chpyi-hdpye-katalim-1051318726.html
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recep tayyip erdoğan, chp, kemal kılıçdaroğlu, siyaset, iktidar, mehmet barlas, muhalefet

Barlas: Cep telefonumda Kemal Kılıçdaroğlu'nun ünlü yalanları, görüntüleriyle duruyor

09:38 13.12.2021
© Fotoğraf : YouTube Mehmet Barlas
Mehmet Barlas - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2021
© Fotoğraf : YouTube
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Sabah gazetesi yazarı Mehmet Barlas, siyasetin artık cep telefonuna uyarlandığını dile getirdi ve "Cep telefonlarının farkında olmayan kesim ise Türk muhalefeti. Çünkü en küçük yalanlar bile cep telefonu sayesinde anında ortaya çıkıyor. Benim cep telefonumda Kemal Kılıçdaroğlu'nun ünlü yalanları görüntüleriyle duruyor" dedi.
Sabah başyazarı Mehmet Barlas bugünkü yazısında cep telefonu sayesinde tüm dünyadaki gelişmelere ve bilgilere ulaşılabileceğini söyledi ve şöyle devam etti:

"Dünyada cep telefonundanbulamayacağınız bilgiler, rakamlarartık yok. Bu bakımdan siyasetin de cep telefonuna kendini uyarladığını görmek mümkün. Cumhurbaşkanı Erdoğandünyanın her köşesindeki toplantılaracep telefonu ile mesajlar gönderiyorya da şehitlerin ailelerininacılarını cep telefonu ile paylaşıyor.Cep telefonlarının farkındaolmayan kesim ise Türk muhalefeti.Çünkü en küçük yalanlar bilecep telefonu sayesinde anında ortaya çıkıyor. Ama muhalefete göre ve özellikle Kılıçdaroğlu'na göre yalan söylemenin hiçbir olumsuz sonucu yok. Yalan gerçek gibi kabul ediliyor."

Cep telefonunun demokrasiyi güçlendirdiğini ifade eden Barlas, "Benim cep telefonumda Kemal Kılıçdaroğlu'nun ünlü yalanları görüntüleriyle duruyor. Demek ki yeni döneme damgasını vuran cep telefonunu kimsenin hafife almaması lazım" dedi.
Mehmet Barlas - Sputnik Türkiye, 1920, 01.12.2021
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