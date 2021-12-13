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https://tr.sputniknews.com/20211213/besiktas-onder-karaveli-ile-yollarina-devam-edecek-1051731038.html
Beşiktaş, Önder Karaveli ile yollarına devam edecek
Beşiktaş, Önder Karaveli ile yollarına devam edecek
Beşiktaş Futbol A.Ş Genel Müdürü Ceyhun Kazancı, teknik direktör olarak Önder Karaveli ile devam edeceklerini açıkladı. 13.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-13T19:55+0300
2021-12-13T19:55+0300
2021-12-13T19:55+0300
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
beşiktaş
Beşiktaş, Önder Karaveli ile yollarına devam edecek
Beşiktaş Futbol A.Ş Genel Müdürü Ceyhun Kazancı, teknik direktör olarak Önder Karaveli ile devam edeceklerini açıkladı.