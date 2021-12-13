https://tr.sputniknews.com/20211213/biden-hortumdan-etkilenen-kentucky-eyaletini-ziyaret-edecek-1051733014.html

Biden, hortumdan etkilenen Kentucky eyaletini ziyaret edecek

Biden, hortumdan etkilenen Kentucky eyaletini ziyaret edecek

ABD Başkanı Joe Biden, hortumun etkili olduğu Kentucky eyaletini 15 Aralık'ta ziyaret edecek. 13.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-13T21:16+0300

2021-12-13T21:16+0300

2021-12-13T21:16+0300

dünya

abd

joe biden

kentucky

hortum

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/08/1051551317_0:106:1201:781_1920x0_80_0_0_3f6e928a4f1d18e0aab98b6292434ae5.jpg

ABD Başkanı Joe Biden, Oval Ofis'te hortum felaketi ile ilgili İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas ve diğer acil durum yetkilileri ile yaptığı görüşme öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu.Çarşamba Kentucky eyaletini ziyarete gideceğini belirten Biden, federal düzeyde her türlü yardım için hazır olduklarını belirtti.64 kişi yaşamını yitirdiABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresine (NOAA) göre cuma, Arkansas, Illinois, Kentucky, Missouri ve Tennessee kentlerinde en az 24 hortum meydana gelmişti.Kentucky Valisi Andy Beshear, hortum felaketinde teyit edilmiş ölü sayısının 64 olduğunu, kurtarma ekiplerinin arama çalışmalarının devam ettiğini açıklamıştı.

https://tr.sputniknews.com/20211212/putinden-bidena-bassagligi-mesaji-1051693911.html

kentucky

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

abd, joe biden, kentucky, hortum