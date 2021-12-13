https://tr.sputniknews.com/20211213/biden-hortumdan-etkilenen-kentucky-eyaletini-ziyaret-edecek-1051733014.html
Biden, hortumdan etkilenen Kentucky eyaletini ziyaret edecek
Biden, hortumdan etkilenen Kentucky eyaletini ziyaret edecek
ABD Başkanı Joe Biden, hortumun etkili olduğu Kentucky eyaletini 15 Aralık'ta ziyaret edecek. 13.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-13T21:16+0300
2021-12-13T21:16+0300
2021-12-13T21:16+0300
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joe biden
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ABD Başkanı Joe Biden, Oval Ofis'te hortum felaketi ile ilgili İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas ve diğer acil durum yetkilileri ile yaptığı görüşme öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu.Çarşamba Kentucky eyaletini ziyarete gideceğini belirten Biden, federal düzeyde her türlü yardım için hazır olduklarını belirtti.64 kişi yaşamını yitirdiABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresine (NOAA) göre cuma, Arkansas, Illinois, Kentucky, Missouri ve Tennessee kentlerinde en az 24 hortum meydana gelmişti.Kentucky Valisi Andy Beshear, hortum felaketinde teyit edilmiş ölü sayısının 64 olduğunu, kurtarma ekiplerinin arama çalışmalarının devam ettiğini açıklamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211212/putinden-bidena-bassagligi-mesaji-1051693911.html
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abd, joe biden, kentucky, hortum
Biden, hortumdan etkilenen Kentucky eyaletini ziyaret edecek
ABD Başkanı Joe Biden, hortumun etkili olduğu Kentucky eyaletini 15 Aralık'ta ziyaret edecek.
ABD Başkanı Joe Biden, Oval Ofis'te hortum felaketi ile ilgili İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas ve diğer acil durum yetkilileri ile yaptığı görüşme öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Çarşamba Kentucky eyaletini ziyarete gideceğini belirten Biden, federal düzeyde her türlü yardım için hazır olduklarını belirtti.
64 kişi yaşamını yitirdi
ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresine (NOAA) göre cuma, Arkansas, Illinois, Kentucky, Missouri ve Tennessee kentlerinde en az 24 hortum meydana gelmişti.
Kentucky Valisi Andy Beshear, hortum felaketinde teyit edilmiş ölü sayısının 64 olduğunu, kurtarma ekiplerinin arama çalışmalarının devam ettiğini açıklamıştı.