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Biden, kasırganın 100'den fazla can aldığından korkulan Kentucky'de büyük federal afet ilan etti
Biden, kasırganın 100'den fazla can aldığından korkulan Kentucky'de büyük federal afet ilan etti
ABD'de kasırga ve hortum silsilesinin haritadan sildiği Kentucky için hibe, düşük faizli kredi gibi yardımların önünü açan büyük federal afet ilanı, Biden... 13.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-13T11:05+0300
2021-12-13T11:28+0300
dünya
abd
joe biden
kentucky
işçi
fabrika
ilan
onay
kasırga
hortum
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ABD'de Kentucky başta olmak üzere 5 eyalette can alan kasırga ve hortumlar nedeniyle 100'den fazla kişinin öldüğünden endişe edilirken, Başkan Joe Biden Kentucky'de büyük federal afet ilan ederek ilave federal yardımların yolunu açtı. Kentucky Valisi Andy Beshear, kasırgaların küçük Mayfield kentini haritadan silmesinin ve bir mum fabrikasını yıkmasının ardından pazar günü resmen büyük federal afet ilanı talep etmişti. Biden talebi kabul edip pazar akşamı onayladı. İlan kapsamında Caldwell, Fulton, Graves, Hopkins, Marshall, Muhlenberg, Taylor ve Warren ilçelerinde felaketten etkilenen kişilere federal yardım sağlanacak. Federal yardım, geçici konut ve ev onarımları için hibeleri, sigortasız mal kayıplarını karşılamak için düşük faizli kredileri ve bireylerle işletme sahiplerinin afetin etkilerinden kurtulmalarına yardımcı olacak diğer programları içerecek. Kasırganın rotası üzerinde hiçbir şey ayakta kalmadıBunun şimdilik en az 80 teyitli ölümle 'Kentucky eyaleti tarihindeki en yıkıcı kasırga olayı' olduğunu duyuran Vali Andy Beshear, 'kasabaları yerle yeksan eden kasırgadan ölenlerin sayısının 100'ü geçeceğini ve hayatta kalan bulma umudunun azaldığını' söyledi. Beshear, 'kasırganın 365 kilometrelik rotası üzerinde doğrudan duran hiçbir şeyin ayakta kalmadığını' belirtti.Diğer eyaletlerde 14 ölüm teyit edildiDiğer 4 eyalette de 14 ölüm bildirildi.Kentucky Valisi'nin ölü sayısının 100'ü geçeceği tahmini Mayfield kentinde bir mum fabrikasının yıkılmasıyla çok sayıda kişinin öldüğü şüphesine dayanıyor. Enkazın altındayken Facebook'tan imdat çığlığı gönderen fabrika işçisi Kyanna Parsons Perez, BBC'ye, kasırga nedeniyle diğer işletmeler kapatılırken, mum fabrikasındaki personelin iş başında olmaması gerektiğine dikkat çekti.'Fabrikada ölü sayısı 16'da kalabilir' umuduBaşta fabrikada yaklaşık 70 kişinin öldüğü sanılırken, bir şirket sözcüsü, bu sayının 16 veya daha azına revize edilebileceğini söyledi. Bu da valinin can kaybı tahmininin önemli ölçüde azalması olasılığını artırdı.Mayfield Tüketici Ürünleri Sözcüsü Bob Ferguson, fabrikada bulunan 110 kişiden 8'inin öldüğünün teyit edildiğini, 8'inin kayıp olduğunu, bunların aranmasına devam edildiğini söyledi.Mayfield'i ziyaretinde "Daha fazla insan bulmak için bazı mucizeler umut etmeye devam ediyoruz" diyen Beshear da pazar akşamı düzenlediği basın toplantısında şöyle konuştu:"Mum fabrikası hakkında bilgi almaya çalışıyoruz. Sahibi iletişim halinde ve elinde farklı bilgiler olduğuna inanıyor. Bunu doğrulamaya çalışıyoruz. Eğer öyleyse, daha iyi bir durum ve umduğumuz mucize sözkonusu olabilir." Ancak cumartesi sabahından beri kayıplar içinden canlı bulunan kimse olmadı. Kesin sayı henüz netlik kazanmasa da binlerce kişinin evi yıkıldı. İtfaiye ve belediye binasının yerle bir olduğu Mayfield'de Belediye Başkanı Kathy Stewart, "Şehirde camları paramparça olmayan araç ya da emlak kaldığını sanmıyorum" dedi. Kentucky'de kurtarma ekipleri hayatta kalanlar için enkazı temizlerken, ekipler sakinlere su ve jeneratör dağıtıyor. Ulusal Muhafızlar'ın 300'den fazla üyesi, kapı kapı dolaşıp enkazı kaldırmaya yardımcı oluyor.
https://tr.sputniknews.com/20211212/biden-abd-tarihinin-muhtemelen-en-olumcul-kasirgasiyla-karsi-karsiya-kaldik-1051680127.html
https://tr.sputniknews.com/20211212/rusyanin-washington-buyukelciliginden-abdye-bassagligi--1051686071.html
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abd, joe biden, kentucky, işçi, fabrika, ilan, onay, kasırga, hortum, afet, yıkım, afet bölgesi

Biden, kasırganın 100'den fazla can aldığından korkulan Kentucky'de büyük federal afet ilan etti

11:05 13.12.2021 (güncellendi: 11:28 13.12.2021)
© REUTERS / CHENEY ORRABD'de 10 Aralık 2021'de başlayan kasırga ve hortum silsilesinin haritadan sildiği Kentucky eyaletinde bazılarına mezar olan evlerin enkazında oynayan çocuklar
ABD'de 10 Aralık 2021'de başlayan kasırga ve hortum silsilesinin haritadan sildiği Kentucky eyaletinde bazılarına mezar olan evlerin enkazında oynayan çocuklar - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2021
© REUTERS / CHENEY ORR
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ABD'de kasırga ve hortum silsilesinin haritadan sildiği Kentucky için hibe, düşük faizli kredi gibi yardımların önünü açan büyük federal afet ilanı, Biden tarafından onaylandı. En az 80 ölümün teyit edildiğini duyuran valinin can kaybının 100'ü aşacağı tahmini, kasırgaya rağmen işçileri çalıştıran mum fabrikasının kaç kişiye mezar olduğuna bağlı.
ABD'de Kentucky başta olmak üzere 5 eyalette can alan kasırga ve hortumlar nedeniyle 100'den fazla kişinin öldüğünden endişe edilirken, Başkan Joe Biden Kentucky'de büyük federal afet ilan ederek ilave federal yardımların yolunu açtı.
Kentucky Valisi Andy Beshear, kasırgaların küçük Mayfield kentini haritadan silmesinin ve bir mum fabrikasını yıkmasının ardından pazar günü resmen büyük federal afet ilanı talep etmişti. Biden talebi kabul edip pazar akşamı onayladı.
Ulusa sesleniş konuşması yapan ABD Başkanı Joe Biden, gazetecilerin sorularına verdiği yanıtta, başta Kentucky eyaleti olmak üzere orta eyaletleri vuran kasırgaların 'ABD tarihinin en ölümcül kasırgaları' olabileceğini kaydetti. - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2021
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İlan kapsamında Caldwell, Fulton, Graves, Hopkins, Marshall, Muhlenberg, Taylor ve Warren ilçelerinde felaketten etkilenen kişilere federal yardım sağlanacak. Federal yardım, geçici konut ve ev onarımları için hibeleri, sigortasız mal kayıplarını karşılamak için düşük faizli kredileri ve bireylerle işletme sahiplerinin afetin etkilerinden kurtulmalarına yardımcı olacak diğer programları içerecek.

Kasırganın rotası üzerinde hiçbir şey ayakta kalmadı

Bunun şimdilik en az 80 teyitli ölümle 'Kentucky eyaleti tarihindeki en yıkıcı kasırga olayı' olduğunu duyuran Vali Andy Beshear, 'kasabaları yerle yeksan eden kasırgadan ölenlerin sayısının 100'ü geçeceğini ve hayatta kalan bulma umudunun azaldığını' söyledi. Beshear, 'kasırganın 365 kilometrelik rotası üzerinde doğrudan duran hiçbir şeyin ayakta kalmadığını' belirtti.

Diğer eyaletlerde 14 ölüm teyit edildi

Diğer 4 eyalette de 14 ölüm bildirildi.
Kentucky Valisi'nin ölü sayısının 100'ü geçeceği tahmini Mayfield kentinde bir mum fabrikasının yıkılmasıyla çok sayıda kişinin öldüğü şüphesine dayanıyor.
Enkazın altındayken Facebook'tan imdat çığlığı gönderen fabrika işçisi Kyanna Parsons Perez, BBC'ye, kasırga nedeniyle diğer işletmeler kapatılırken, mum fabrikasındaki personelin iş başında olmaması gerektiğine dikkat çekti.

'Fabrikada ölü sayısı 16'da kalabilir' umudu

Başta fabrikada yaklaşık 70 kişinin öldüğü sanılırken, bir şirket sözcüsü, bu sayının 16 veya daha azına revize edilebileceğini söyledi. Bu da valinin can kaybı tahmininin önemli ölçüde azalması olasılığını artırdı.
Mayfield Tüketici Ürünleri Sözcüsü Bob Ferguson, fabrikada bulunan 110 kişiden 8'inin öldüğünün teyit edildiğini, 8'inin kayıp olduğunu, bunların aranmasına devam edildiğini söyledi.
Mayfield'i ziyaretinde "Daha fazla insan bulmak için bazı mucizeler umut etmeye devam ediyoruz" diyen Beshear da pazar akşamı düzenlediği basın toplantısında şöyle konuştu:
"Mum fabrikası hakkında bilgi almaya çalışıyoruz. Sahibi iletişim halinde ve elinde farklı bilgiler olduğuna inanıyor. Bunu doğrulamaya çalışıyoruz. Eğer öyleyse, daha iyi bir durum ve umduğumuz mucize sözkonusu olabilir."
ABD- Kasırga - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2021
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Ancak cumartesi sabahından beri kayıplar içinden canlı bulunan kimse olmadı.
Kesin sayı henüz netlik kazanmasa da binlerce kişinin evi yıkıldı.
İtfaiye ve belediye binasının yerle bir olduğu Mayfield'de Belediye Başkanı Kathy Stewart, "Şehirde camları paramparça olmayan araç ya da emlak kaldığını sanmıyorum" dedi.
Kentucky'de kurtarma ekipleri hayatta kalanlar için enkazı temizlerken, ekipler sakinlere su ve jeneratör dağıtıyor. Ulusal Muhafızlar'ın 300'den fazla üyesi, kapı kapı dolaşıp enkazı kaldırmaya yardımcı oluyor.
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