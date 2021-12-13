https://tr.sputniknews.com/20211213/bloomberg-ht-merkez-bankasinin-dorduncu-mudahalesinin-buyuklugu-yaklasik-25-milyar-dolar-1051728371.html

Bloomberg: Merkez Bankası'nın dördüncü müdahalesinin büyüklüğü yaklaşık 2.5 milyar dolar

Bloomberg: Merkez Bankası'nın dördüncü müdahalesinin büyüklüğü yaklaşık 2.5 milyar dolar

Bloomberg HT, kaynakların aktardığına göre Merkez Bankası'nın döviz piyasasına bugünkü müdahale büyüklüğünün 2.5 milyar dolar olabileceğini belirtti. 13.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-13T18:55+0300

2021-12-13T18:55+0300

2021-12-13T19:32+0300

ekonomi

dolar

merkez bankası

bloomberg

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Bloomberg HT Araştırma Birimi'nin gerçekleştirdiği ankette beklenti 16 Aralık'taki toplantıda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini 100 baz puan indirimle yüzde 14'e çekmesi yönünde oluştu.TCMB doların 14 TL'yi aşıp 14.63'le rekor kırmasının ardından piyasaya dördüncü müdahalesini yaptı. Merkez Bankası, döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edildiğini duyurdu.4.3 milyar doları geçtiBloomberg HT kaynaklarının aktardığına göre, Merkez Bankası'nın döviz piyasasına bugünkü müdahale büyüklüğünün 2.5 milyar dolar olabileceğini belirtti. Merkez'in son dönemde yaptığı 4 satışın toplam değeri 4 milyar 300 milyon dolar oldu.Peş peşe dördüncü müdahaleMerkez Bankası piyasaya ilk müdahalesini 1 Aralık tarihinde yapmıştı. Kaynaklar, Merkez'in ilk müdahalesinde 1 milyar dolar sattığını öne sürmüştü. İlk müdahalede dolar 13.80'den 12.40'lara gerilemişti. İkinci müdahale ise 3 Aralık tarihinde yapılmıştı. İkinci müdahalede satılan döviz miktarı ise 300 milyon dolar olurken, dolar 13.87'den 13.57'ye düşmüştü. 10 Aralık tarihinde de üçüncü müdahale geldi. Müdahaleyle birlikte dolar 13.95'ten 13,79'a kadar geriledikten kısa süre sonra tekrar toplanarak 13.90'lı seviyelere gelmişti. Bugün bir kez daha müdahale yapan Merkez Bankası, böylelikle son iki haftada piyasaya dört kez müdahale etmiş oldu.Merkez Bankası Ocak 2014'ten bu yana piyasaya müdahale etmiyordu. 2014 yılında yapılan müdahalede 3.15 milyar dolarlık satış yapılmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20211213/dolar-14-tlyi-asti-1051708256.html

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dolar, merkez bankası, bloomberg