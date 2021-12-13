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https://tr.sputniknews.com/20211213/bloomberg-ht-merkez-bankasinin-dorduncu-mudahalesinin-buyuklugu-yaklasik-25-milyar-dolar-1051728371.html
Bloomberg: Merkez Bankası'nın dördüncü müdahalesinin büyüklüğü yaklaşık 2.5 milyar dolar
Bloomberg: Merkez Bankası'nın dördüncü müdahalesinin büyüklüğü yaklaşık 2.5 milyar dolar
Bloomberg HT, kaynakların aktardığına göre Merkez Bankası'nın döviz piyasasına bugünkü müdahale büyüklüğünün 2.5 milyar dolar olabileceğini belirtti. 13.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-13T18:55+0300
2021-12-13T19:32+0300
ekonomi
dolar
merkez bankası
bloomberg
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Bloomberg HT Araştırma Birimi'nin gerçekleştirdiği ankette beklenti 16 Aralık'taki toplantıda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini 100 baz puan indirimle yüzde 14'e çekmesi yönünde oluştu.TCMB doların 14 TL'yi aşıp 14.63'le rekor kırmasının ardından piyasaya dördüncü müdahalesini yaptı. Merkez Bankası, döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edildiğini duyurdu.4.3 milyar doları geçtiBloomberg HT kaynaklarının aktardığına göre, Merkez Bankası'nın döviz piyasasına bugünkü müdahale büyüklüğünün 2.5 milyar dolar olabileceğini belirtti. Merkez'in son dönemde yaptığı 4 satışın toplam değeri 4 milyar 300 milyon dolar oldu.Peş peşe dördüncü müdahaleMerkez Bankası piyasaya ilk müdahalesini 1 Aralık tarihinde yapmıştı. Kaynaklar, Merkez'in ilk müdahalesinde 1 milyar dolar sattığını öne sürmüştü. İlk müdahalede dolar 13.80'den 12.40'lara gerilemişti. İkinci müdahale ise 3 Aralık tarihinde yapılmıştı. İkinci müdahalede satılan döviz miktarı ise 300 milyon dolar olurken, dolar 13.87'den 13.57'ye düşmüştü. 10 Aralık tarihinde de üçüncü müdahale geldi. Müdahaleyle birlikte dolar 13.95'ten 13,79'a kadar geriledikten kısa süre sonra tekrar toplanarak 13.90'lı seviyelere gelmişti. Bugün bir kez daha müdahale yapan Merkez Bankası, böylelikle son iki haftada piyasaya dört kez müdahale etmiş oldu.Merkez Bankası Ocak 2014'ten bu yana piyasaya müdahale etmiyordu. 2014 yılında yapılan müdahalede 3.15 milyar dolarlık satış yapılmıştı.
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dolar, merkez bankası, bloomberg

Bloomberg: Merkez Bankası'nın dördüncü müdahalesinin büyüklüğü yaklaşık 2.5 milyar dolar

18:55 13.12.2021 (güncellendi: 19:32 13.12.2021)
© REUTERS / MURAD SEZERDolar ve Türk lirası
Dolar ve Türk lirası - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2021
© REUTERS / MURAD SEZER
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Bloomberg HT, kaynakların aktardığına göre Merkez Bankası'nın döviz piyasasına bugünkü müdahale büyüklüğünün 2.5 milyar dolar olabileceğini belirtti.
Bloomberg HT Araştırma Birimi'nin gerçekleştirdiği ankette beklenti 16 Aralık'taki toplantıda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini 100 baz puan indirimle yüzde 14'e çekmesi yönünde oluştu.

TCMB doların 14 TL'yi aşıp 14.63'le rekor kırmasının ardından piyasaya dördüncü müdahalesini yaptı. Merkez Bankası, döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edildiğini duyurdu.

4.3 milyar doları geçti

Bloomberg HT kaynaklarının aktardığına göre, Merkez Bankası'nın döviz piyasasına bugünkü müdahale büyüklüğünün 2.5 milyar dolar olabileceğini belirtti. Merkez'in son dönemde yaptığı 4 satışın toplam değeri 4 milyar 300 milyon dolar oldu.
Dolar- TL- Döviz - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2021
EKONOMİ
Dolar 14 TL'yi aştı
09:47

Peş peşe dördüncü müdahale

Merkez Bankası piyasaya ilk müdahalesini 1 Aralık tarihinde yapmıştı. Kaynaklar, Merkez'in ilk müdahalesinde 1 milyar dolar sattığını öne sürmüştü. İlk müdahalede dolar 13.80'den 12.40'lara gerilemişti. İkinci müdahale ise 3 Aralık tarihinde yapılmıştı. İkinci müdahalede satılan döviz miktarı ise 300 milyon dolar olurken, dolar 13.87'den 13.57'ye düşmüştü.

10 Aralık tarihinde de üçüncü müdahale geldi. Müdahaleyle birlikte dolar 13.95'ten 13,79'a kadar geriledikten kısa süre sonra tekrar toplanarak 13.90'lı seviyelere gelmişti. Bugün bir kez daha müdahale yapan Merkez Bankası, böylelikle son iki haftada piyasaya dört kez müdahale etmiş oldu.
Merkez Bankası Ocak 2014'ten bu yana piyasaya müdahale etmiyordu. 2014 yılında yapılan müdahalede 3.15 milyar dolarlık satış yapılmıştı.
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