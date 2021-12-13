Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın Tekrar gönder
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211213/bloomberght-erdogan-merkez-bankasi-baskani-ve-kamu-bankalari-genel-mudurleri-ile-gorusme-yapacak-1051714706.html
BloombergHT: Erdoğan, Merkez Bankası Başkanı ve Kamu Bankaları Genel Müdürleri ile görüşme yapacak
BloombergHT: Erdoğan, Merkez Bankası Başkanı ve Kamu Bankaları Genel Müdürleri ile görüşme yapacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası Başkanı ve Kamu Bankaları Genel Müdürleri ile görüşme yapacak. 13.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-13T13:15+0300
2021-12-13T13:15+0300
2021-12-13T13:38+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
merkez bankası
kamu bankası
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0d/1049797863_0:150:2000:1275_1920x0_80_0_0_025445660a558499f3d6000f62079ff5.jpg
BloombergHT'nin aktardığı habere göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ve Kamu Bankaları Genel Müdürleri ile bir görüşme gerçekleştirecek.Kaynaklar, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin de toplantıya katılmasının öngörüldüğünü belirtti.Toplantının 15:00'da İstanbul'daki Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'nde yapılması planlanıyor.
https://tr.sputniknews.com/20211213/bakan-nebati-bizim-modelimiz-cin-modeli-guney-kore-modeli-filan-degil-bu-turkiye-modeli-1051709132.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0d/1049797863_50:0:1950:1425_1920x0_80_0_0_81acc746d49118cfea19153fa8e213c0.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
recep tayyip erdoğan, merkez bankası, kamu bankası
BloombergHT: Erdoğan, Merkez Bankası Başkanı ve Kamu Bankaları Genel Müdürleri ile görüşme yapacak 13:15 13.12.2021 (güncellendi: 13:38 13.12.2021)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası Başkanı ve Kamu Bankaları Genel Müdürleri ile görüşme yapacak.
BloombergHT'nin aktardığı
habere
göre; Cumhurbaşkanı
Erdoğan
, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ve Kamu Bankaları Genel Müdürleri ile bir görüşme gerçekleştirecek.
Kaynaklar,
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin de toplantıya katılmasının öngörüldüğünü belirtti.
Toplantının
15:00'da İstanbul'daki Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'nde yapılması planlanıyor.