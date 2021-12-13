https://tr.sputniknews.com/20211213/bloomberght-erdogan-merkez-bankasi-baskani-ve-kamu-bankalari-genel-mudurleri-ile-gorusme-yapacak-1051714706.html

BloombergHT: Erdoğan, Merkez Bankası Başkanı ve Kamu Bankaları Genel Müdürleri ile görüşme yapacak

BloombergHT: Erdoğan, Merkez Bankası Başkanı ve Kamu Bankaları Genel Müdürleri ile görüşme yapacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası Başkanı ve Kamu Bankaları Genel Müdürleri ile görüşme yapacak. 13.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-13T13:15+0300

2021-12-13T13:15+0300

2021-12-13T13:38+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

merkez bankası

kamu bankası

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BloombergHT'nin aktardığı habere göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ve Kamu Bankaları Genel Müdürleri ile bir görüşme gerçekleştirecek.Kaynaklar, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin de toplantıya katılmasının öngörüldüğünü belirtti.Toplantının 15:00'da İstanbul'daki Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'nde yapılması planlanıyor.

https://tr.sputniknews.com/20211213/bakan-nebati-bizim-modelimiz-cin-modeli-guney-kore-modeli-filan-degil-bu-turkiye-modeli-1051709132.html

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recep tayyip erdoğan, merkez bankası, kamu bankası