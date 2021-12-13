https://tr.sputniknews.com/20211213/britanya-basbakanindan-omicron-varyantindan-ilk-olum-aciklamasi-1051718314.html

'Omicron varyantından ilk ölümü' açıklayan Britanya Başbakanı: Daha hafif versiyon fikrini bırakalım

'Omicron varyantından ilk ölümü' açıklayan Britanya Başbakanı: Daha hafif versiyon fikrini bırakalım

Başbakan Boris Johnson, Britanya'da koronavirüsün Omicron varyantına ilk can kaybının verildiğini duyurdu. 13.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-13T14:41+0300

2021-12-13T14:41+0300

2021-12-13T15:27+0300

koronavirüs

omicron

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Britanya'da koronavirüsün Omicron varyantına karşı önlemleri sıkılaştıran Başbakan Boris Johnson, Omicron ile enfekte hastalardan en az birinin öldüğünü doğruladı.Paddington'da bir aşı merkezini ziyaret eden Johnson, "Ne yazık ki, evet, Omicron hastaneye kaldırılmalara yol açıyor ve ne yazık ki en az bir hastanın Omicron'dan öldüğü doğrulandı" diyerek ekledi:"Dolayısıyla bunun virüsün bir şekilde daha hafif bir versiyonu olduğu fikrini bir kenara koymamız ve nüfus içinde çok hızlı yayıldığını kabul etmemiz gerektiğini düşünüyorum." "Hiç kimsenin şüphesi olmasın, Omicron dalgası geliyor."Bu haftadan itibaren İngiltere bölgesinde 18 yaş üstü herkese destekleyici üçüncü doz aşı imkanı sunma kararına atıf yapan Johnson "Yapabileceğimiz en iyi şey destekleyici aşılarımızı olmak" dedi.

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2021

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omicron