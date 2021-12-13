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CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun halası yaşamını yitirdi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun halası yaşamını yitirdi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun halası Güllü Özdoğan hayatını kaybetti. 13.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-13T16:58+0300
2021-12-13T17:02+0300
türkiye
istanbul
chp
kemal kılıçdaroğlu
ölüm
cenaze
vefat
cenaze töreni
cumhuriyet halk partisi (chp)
hala
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Kılıçdaroğlu’nun halası Güllü Özdoğan’ın cenaze töreni 14 Aralık Salı günü saat 16.00’da İstanbul Mustafa Kemal Cemevi’nde düzenlenecek.Twitter hesabından başsağlığı mesajı yayınlayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Genel Başkanımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu’nun kıymetli halası Güllü Özdoğan'ın vefat ettiğini üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allah'tan rahmet, Başkanımıza ve ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum” ifadelerine yer verdi.
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istanbul, chp, kemal kılıçdaroğlu, ölüm, cenaze, vefat, cenaze töreni, cumhuriyet halk partisi (chp), hala, cemevi

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun halası yaşamını yitirdi

16:58 13.12.2021 (güncellendi: 17:02 13.12.2021)
© AA / Kemal CeylanCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çorum'da muhtar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, oda ve dernek başkanları ile üretici örgütlerinin temsilcileriyle bir düğün salonunda düzenlenen "Kanaat Önderleri Buluşması"nda bir araya geldi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çorum'da muhtar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, oda ve dernek başkanları ile üretici örgütlerinin temsilcileriyle bir düğün salonunda düzenlenen Kanaat Önderleri Buluşmasında bir araya geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2021
© AA / Kemal Ceylan
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun halası Güllü Özdoğan hayatını kaybetti.
Kılıçdaroğlu’nun halası Güllü Özdoğan’ın cenaze töreni 14 Aralık Salı günü saat 16.00’da İstanbul Mustafa Kemal Cemevi’nde düzenlenecek.
Twitter hesabından başsağlığı mesajı yayınlayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Genel Başkanımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu’nun kıymetli halası Güllü Özdoğan'ın vefat ettiğini üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allah'tan rahmet, Başkanımıza ve ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum” ifadelerine yer verdi.
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