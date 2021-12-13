https://tr.sputniknews.com/20211213/cinde-yuk-gemisi-batti-9-olu-2-kayip-1051703653.html

Çin’de yük gemisi battı: 9 ölü, 2 kayıp

Çin’de yük gemisi battı: 9 ölü, 2 kayıp

Çin’in Shandong eyaleti açıklarında bir yük gemisinin batması sonucu 9 mürettebat hayatını kaybederken, kayıp olan 2 mürettebatı arama çalışmaları devam... 13.12.2021, Sputnik Türkiye

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yük gemisi

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Çin’in doğusunda yer alan Shandong eyaletindeki Yantai kenti açıklarında "Tianfeng 369" adlı yük gemisi battı. Gemide 14 mürettebatın bulunduğu aktarılarak, mürettebattan 9’unun hayatını kaybettiği, 2’sinin kayıp olduğu ve 3’ünün ise ekipler tarafından kurtarıldığı ifade edildi.Çin Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı Beihai Kurtarma Bürosu tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 04.43'te kaza hakkında ihbar aldıklarını ve ardından bölgeye kurtarma operasyonu için bir kurtarma helikopteri ve bir kurtarma gemisinin gönderildiği aktarıldı.Açıklamada, kayıp olan 2 mürettebat için arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği ifade edildi.

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çin, gemi kazası, yük gemisi