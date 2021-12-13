https://tr.sputniknews.com/20211213/desifre-olan-hillary-clinton-yargilanmadi-assange-gazetecilik-yuzunden-cezalandiriliyor-1051767339.html

‘Deşifre olan Hillary Clinton yargılanmadı, Assange gazetecilik yüzünden cezalandırılıyor'

‘Deşifre olan Hillary Clinton yargılanmadı, Assange gazetecilik yüzünden cezalandırılıyor'

Çağlar Tekin’e göre, Wikileaks olayı, dünyada açık iletişimin ilk büyük somut örneğiydi, Assange ise gazetecilik başarısı yüzünden cezalandırılıyor. ABD'nin... 13.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-13T20:48+0300

2021-12-13T20:48+0300

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julian assange

wikileaks

eksen

joe biden

hillary clinton

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Dünyada dijital gazeteciliğin öncülerinden Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'ın ABD tarafından casuslukla yargılanmak üzere iadesini talep ettiği davada Britanya adaletinden skandal nitelikte onay çıktı. Başından beri usule ilişkin suistimaller ve hukuk rezaletlerinin damgasını vurduğu davanın temyiz sürecinde Britanya Yüksek Mahkemesi, Biden yönetiminin Assange'ın hakkında talep ettiği 175 yıl onaylanırsa yüksek güvenlikli hapishane yerine memleketi Avustralya'da cezasını çekmesi teklifini kafi buldu. Alt mahkeme Assange'ın yıllardır tecrit altında yaşamak zorunda kalması yüzünden bozulan sağlığını gerekçe göstererek iade talebini reddetmişken, top Britanya hükümetinde. Vaktiyle Şili diktatörü Pinochet'nin İspanya'ya iadesine 'insani' gerekçelerle olur vermemiş olan Londra'nın kilit müttefiki ABD'nin savaş suçlarını ve küresel çapta yasadışı dinleme skandallarını ortaya sermiş olan Assange hakkında ne yapacağı merak konusu.Wikileaks ve Julian Assange davasını gazeteci yazar Çağlar Tekin ile konuştuk.‘Bu davada gazeteciliğin cezalandırılmasından bahsediyoruz’Çağlar Tekin, dünyanın Wikileaks sayesinde ABD'nin Irak, Afganistan'daki savaş suçları ile Guantanamo'daki işkencelerinin yanı sıra Latin Amerika'daki darbe süreçleri hakkında pek çok hakikatten haberi olduğunu vurgularken, aynı durumun Türkiye'yle ilgili belgelerde de geçerli olduğunu anımsattı. Tekin'e göre, Wikileaks'in sergilediği bu büyük gazetecilik başarısı nedeniyle Assange cezalandırılıyor:‘Assange'ın iade süreci Wikileaks'i öven Trump tarafından başlatıldı, Biden devam ettiriyor'Assange’ın iade sürecinin 2016 seçiminde Hillary Clinton'ın yazışmalarının sızması nedeniyle Wikileaks'i sevdiğini söylemiş Trump tarafından başlatıldığını anımsatan Tekin, olayı 'yüksek terör eylemi' diye tanımlayan Biden’ın da devam ettirdiğini vurguladı. Assange'ın Londra'da sığındığı Ekvador'da iktidarın sağa geçmesi, IMF ve Dünya Bankası kredileriyle ihya edilen bu ülkenin yeni liderliğinin sığınmayı çekmesini anımsatan Tekin, Assange'a kurulan komploda İsveç'in de 'tecavüz davasıyla' rolünü oynadığını belirtti. Tekin, Assange'la birlikte belgeleri editoryal süzgeçlerden geçirerek yayınlamış dünyanın ana akım medyasının ise av başladığında nasıl kör ve sağırı oynadıklarına atıfta bulundu:‘Deşifre edilen Hillary Clinton yargılanmadı bile, tam bir gazetecilik işi yapan Assange 175 yıl ceza alacak’Assange'ın yaptığının bir gazetecilik ürünü olduğunu belirten Tekin, belgelerle ortaya serilen suçlardan ötürü örneğin Hillary Clinton yargılanmazken Assange'ın 175 yıl hapisle yargılanmasındaki ironiye dikkat çekti. Tekin ortada çok büyük kolektif bir suç bulunduğuna dikkat çekti:“Tartışmasız olarak kabul etmek lazım, Assange’ın yaptığı iş tam olarak bir gazetecilik işidir. Bir gazeteci şunu düşünmek zorunda değil; ‘Bu belgeleri yayınlarsam bir devletin başı belaya girer mi?’ Gazeteci bunu düşünmek zorunda değil. WikiLeaks’ten öğrendiğimiz Guantanamo’da işlenen suçlar, Afganistan’dakiler yahut Brezilya’da bir petrol firmasının rüşvet çarkı ve delillere rağmen solcu başkanından neofaşist bir liderin önü açılacak şekilde kurtulunmasına bakıldığında, bunların hiçbirinin sorumluları yargılanmadı. Ceza almalarını geçtim, yargılanmadılar bile. Hillary Clinton yargılanmadı. Ama buna rağmen Assange, 175 yıl ceza alacak ve ömrü Avustralya’da dört duvarda geçecek. İade ederse orada olacak, etmezse yüksek güvenlikli bir cezaevinde kalacak. Yargılanma süreci boyunca Assange aylarca avukatıyla irtibat kuramadı. Amerika’nın müdahil olması, tek başına onun müdahil olması da değil. Ortada çok büyük kolektif bir suç var.”‘Aynı şeyi Rusya, Çin ve Küba’da biri yapsa ABD yargılayacak mıydı’Wikileaks belgelerinin 21. yüzyılın getirdiği açık iletişimin ilk somut ve büyük örneklerinden birisi olduğuna işaret eden Tekin’e göre, medya oligarşisinin dağılmasından duyulan rahatsızlık da Assange'ın cezalandırılmasında etkili oluyor. Biden'ın 'demokrasi zirvesi' ve basın özgürlüğüne yönelik vurgularına dikkat çekerken, bunun aslında araçsallaştırıldığına işaret eden Tekin, “Bunu Çin, Rusya veya Küba’da biri yapsaydı, Amerika bunları yargılayacak mıydı?” sorusunu da sordu:

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Ceyda Karan https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102181/41/1021814147_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_0126853c15209d716a780aa1a8a8fc94.jpg

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julian assange, wikileaks, joe biden, hillary clinton, аудио