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https://tr.sputniknews.com/20211213/devleti-750-milyon-lira-zarara-ugratan-suc-orgutune-operasyon-51-gozalti-1051708382.html
Devleti 750 milyon lira zarara uğratan suç örgütüne operasyon: 51 gözaltı
Devleti 750 milyon lira zarara uğratan suç örgütüne operasyon: 51 gözaltı
İstanbul'da yüksek rakamlı fatura göstererek devletten 750 milyon vergi iadesi aldığı tespit edilen suç örgütüne operasyon düzenledi. Eş zamanlı düzenlenen... 13.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-13T09:52+0300
2021-12-13T09:52+0300
türkiye
istanbul
fatura
dolandırıcılık
küçükçekmece
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Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takibin ardından, Rusya, Polonya, Macaristan, Ukrayna, Romanya ve Kosova'ya yapılan ihracatlarda fatura beldelerini yüksek göstererek, yüksek bedelli ihracat yapmış gibi devletten 750 milyon lira vergi iadesi aldığı belirlenen suç örgütüne eş zamanlı operasyon düzenledi.Operasyonlarda 51 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor
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istanbul, fatura, dolandırıcılık, küçükçekmece

Devleti 750 milyon lira zarara uğratan suç örgütüne operasyon: 51 gözaltı

09:52 13.12.2021
© AAFETÖ operasyon-gözaltı-tutuklama
FETÖ operasyon-gözaltı-tutuklama - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2021
© AA
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İstanbul'da yüksek rakamlı fatura göstererek devletten 750 milyon vergi iadesi aldığı tespit edilen suç örgütüne operasyon düzenledi. Eş zamanlı düzenlenen operasyonda 51 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takibin ardından, Rusya, Polonya, Macaristan, Ukrayna, Romanya ve Kosova'ya yapılan ihracatlarda fatura beldelerini yüksek göstererek, yüksek bedelli ihracat yapmış gibi devletten 750 milyon lira vergi iadesi aldığı belirlenen suç örgütüne eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonlarda 51 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor
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