https://tr.sputniknews.com/20211213/devleti-750-milyon-lira-zarara-ugratan-suc-orgutune-operasyon-51-gozalti-1051708382.html

Devleti 750 milyon lira zarara uğratan suç örgütüne operasyon: 51 gözaltı

Devleti 750 milyon lira zarara uğratan suç örgütüne operasyon: 51 gözaltı

İstanbul'da yüksek rakamlı fatura göstererek devletten 750 milyon vergi iadesi aldığı tespit edilen suç örgütüne operasyon düzenledi. Eş zamanlı düzenlenen... 13.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-13T09:52+0300

2021-12-13T09:52+0300

2021-12-13T09:52+0300

türkiye

istanbul

fatura

dolandırıcılık

küçükçekmece

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Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takibin ardından, Rusya, Polonya, Macaristan, Ukrayna, Romanya ve Kosova'ya yapılan ihracatlarda fatura beldelerini yüksek göstererek, yüksek bedelli ihracat yapmış gibi devletten 750 milyon lira vergi iadesi aldığı belirlenen suç örgütüne eş zamanlı operasyon düzenledi.Operasyonlarda 51 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor

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istanbul, fatura, dolandırıcılık, küçükçekmece