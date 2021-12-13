Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211213/diyaliz-sirasinda-hastanin-sedyeden-duserek-oldugu-iddiasi-2-milyon-liralik-tazminat-davasi-acildi-1051734676.html
Diyaliz sırasında hastanın sedyeden düşerek öldüğü iddiası: 2 milyon liralık tazminat davası açıldı
Diyaliz sırasında hastanın sedyeden düşerek öldüğü iddiası: 2 milyon liralık tazminat davası açıldı
Adana'da yaşayan 82 yaşındaki Tevfik Canbolat, diyaliz tedavisi için gittiği hastanede koronavirüs testinin pozitif olduğunu öğrendi. Evinde karantinaya alınan... 13.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-13T22:14+0300
2021-12-13T22:18+0300
diyaliz
hasta
sedyeye
türkiye
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0d/1051734768_0:22:1000:585_1920x0_80_0_0_dfe338fd49a7fe459b8251dc617aaa6c.jpg
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan suç duyurusu dilekçesine göre haftada 2 defa diyaliz tedavisi görmek için hastaneye giden 82 yaşındaki Tevfik Canbolat'a eylül ayında koronavirüs tanısı konuldu. Evinde karantinaya alınan Canbolat, diyaliz tedavisi için ambulans eşliğinde 21 Eylül 2021'de hastaneye getirildi. Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre tedavisi için yoğum bakıma alınan Canbolat, iddiaya göre yoğum bakımda sedyeden düştü. Düşmenin etkisiyle kafa travması geçiren Canbolat, yapılan tüm müdahalelere rağmen 22 Eylül'de hayatını kaybetti. Olay günü hastanede görevli olan hemşirenin ifadesinde ise Canbolat'ın diyaliz tedavisi gördüğü sırada sedyeden düşmüş bir halde bulunduğu belirtildi. Canbolat'ın kanama nedeniyle ameliyata alındığı fakat kurtarılamadı kaydedildi.Olaya ilişkin hastane çalışanlarından şikayetçi olan Canbolat'ın 4 çocuğundan F.P. de savcılıkta ifade verdi. F.P. ifadesinde "O gün babamın yanında olan eşi M. Canbolat beni arayarak babamı göstermediklerini ancak bir ara kapı açıldığında babamın kafasının sarılı olduğunu ve sargının kanlı olduğunu söyledi" dedi.'Hastaneye kaldırılmadan önce kesinlikle kafasında herhangi bir yara ve bandaj yoktu'F.P. "Babamın hastaneye kaldırılmadan önce kesinlikle kafasında herhangi bir yara ve bandaj yoktu. Hastanede yaralanmıştır, babamın yaralanarak vefat etmesine sebep olan sorumlu kişilerden davacı ve şikayetçiyim" ifadesini kullandı.Suç duyurusunun ardından Başsavcılık, Canbolat'ın kesin ölümünün tespit edilebilmesi için Adli Tıp Kurumu'na müzekkere yazdı. Adli Tıp Kurumu'nun hazırladığı raporda Canbolat'ın ölümünün künt kafa travmasına bağlı beyin kanaması sonucu meydana geldiğine dair görüş bildirildi.Tevfik Canbolat'ın eşi ve 3 çocuğu Sağlık Bakanlığı'na 2 milyon liralık tazminat davası açtı. O gün yoğun bakımda görevli olan sağlık personelleriyle ilgili ise Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0d/1051734768_96:0:904:606_1920x0_80_0_0_3df8c6b69f0f54a99e89b43859c38886.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
diyaliz, hasta, sedyeye

Diyaliz sırasında hastanın sedyeden düşerek öldüğü iddiası: 2 milyon liralık tazminat davası açıldı

22:14 13.12.2021 (güncellendi: 22:18 13.12.2021)
© DHADiyaliz sırasında hastanın sedyeden düşerek öldüğü iddiası
Diyaliz sırasında hastanın sedyeden düşerek öldüğü iddiası - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2021
© DHA
Abone ol
Adana'da yaşayan 82 yaşındaki Tevfik Canbolat, diyaliz tedavisi için gittiği hastanede koronavirüs testinin pozitif olduğunu öğrendi. Evinde karantinaya alınan ve diyaliz tedavisi için ambulans eşliğinde hastaneye getirilen Canbolat, iddiaya göre diyaliz tedavisi sırasında sedyeden düşerek beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan suç duyurusu dilekçesine göre haftada 2 defa diyaliz tedavisi görmek için hastaneye giden 82 yaşındaki Tevfik Canbolat'a eylül ayında koronavirüs tanısı konuldu. Evinde karantinaya alınan Canbolat, diyaliz tedavisi için ambulans eşliğinde 21 Eylül 2021'de hastaneye getirildi.
Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre tedavisi için yoğum bakıma alınan Canbolat, iddiaya göre yoğum bakımda sedyeden düştü. Düşmenin etkisiyle kafa travması geçiren Canbolat, yapılan tüm müdahalelere rağmen 22 Eylül'de hayatını kaybetti.
Olay günü hastanede görevli olan hemşirenin ifadesinde ise Canbolat'ın diyaliz tedavisi gördüğü sırada sedyeden düşmüş bir halde bulunduğu belirtildi. Canbolat'ın kanama nedeniyle ameliyata alındığı fakat kurtarılamadı kaydedildi.
Olaya ilişkin hastane çalışanlarından şikayetçi olan Canbolat'ın 4 çocuğundan F.P. de savcılıkta ifade verdi. F.P. ifadesinde "O gün babamın yanında olan eşi M. Canbolat beni arayarak babamı göstermediklerini ancak bir ara kapı açıldığında babamın kafasının sarılı olduğunu ve sargının kanlı olduğunu söyledi" dedi.

'Hastaneye kaldırılmadan önce kesinlikle kafasında herhangi bir yara ve bandaj yoktu'

F.P. "Babamın hastaneye kaldırılmadan önce kesinlikle kafasında herhangi bir yara ve bandaj yoktu. Hastanede yaralanmıştır, babamın yaralanarak vefat etmesine sebep olan sorumlu kişilerden davacı ve şikayetçiyim" ifadesini kullandı.
Suç duyurusunun ardından Başsavcılık, Canbolat'ın kesin ölümünün tespit edilebilmesi için Adli Tıp Kurumu'na müzekkere yazdı. Adli Tıp Kurumu'nun hazırladığı raporda Canbolat'ın ölümünün künt kafa travmasına bağlı beyin kanaması sonucu meydana geldiğine dair görüş bildirildi.
Tevfik Canbolat'ın eşi ve 3 çocuğu Sağlık Bakanlığı'na 2 milyon liralık tazminat davası açtı. O gün yoğun bakımda görevli olan sağlık personelleriyle ilgili ise Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
23:05İmamoğlu: Halk Ekmek kuyruğundaki vatandaşlarımızın görüntülerinin yayınlanmasından memnun değilim
23:03Bakan Varank: Son 5 yılda üniversitelerdeki projelere 3 milyar lira destek verdik
22:55Ayhan Bilgen, 'Yolcu yolunda gerek' diyerek HDP'den istifa etti
22:45Trump: Netanyahu hiçbir zaman Filistinlilerle barışı istemedi
22:39Rusya: İdlib'de düzenlenen füze saldırısında bir Suriyeli asker hayatını kaybetti
22:37Enerji Bakanı Dönmez: Karadeniz gazı 2023'te evlerde
22:34Palandöken: Vergi, harç ve cezaların artış oranı, yeniden değerleme oranının yarısını geçmemeli
22:31Rusya Sağlık Bakanı Muraşko: Aşıların Omicron'a karşı etkinliğinin testi 3 hafta alır
22:22Bakan Ersoy: Sinema sektörüne 94 milyon 797 bin TL destek sağladık
22:21Rusya'daki Dünya Kupası sırasında mücevherat çalan Kolombiyalı, 5 yıl hapse mahkum edildi
22:14Diyaliz sırasında hastanın sedyeden düşerek öldüğü iddiası: 2 milyon liralık tazminat davası açıldı
22:11Avrupa'da gaz fiyatları 118.7 euro'yu buldu
22:07İBB Meclisi'nde, 'terörle iltisaklı kişiler belediyede işe alındı' tartışması
21:54Litvanya'da Belarus mallarının ithalatını ve transit geçişini yasaklamak için yasa tasarısı
21:51Selçuk İnan: Muslera’nın durumu ciddi
21:46Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda bir ayda üçüncü yangın
21:45ABD'de cenaze törenine saldırı: 1 ölü, 13 yaralı
21:35İran: Nükleer müzakerelerde karşı tarafın endişelerini gidermeye hazırız
21:29İzmir Valisi Köşger: Omicron'lu vakaların yurt dışı bağlantıları yok
21:21İsrail Başbakanı 'BAE ile bağlarının bölgedeki ilişki ağı için köşe taşı' olmasını diledi